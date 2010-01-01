«Никакого картофеля, я худею!» — как часто мы это слышим за столом. Картошка — это ужасно вредно, поддакивают окружающие. Просто они еще не знают, что в 200 граммах картофеля содержится половина дневной нормы калия, микроэлемента, жизненно необходимого нашим сосудам и костям. Сегодня мы расскажем о том, как грамотно вводить картофель в свой рацион, и о мифах, связанных с этим овощем.

Миф №1. Картофель бесполезен!

Картофель большинством людей воспринимается как опасный и вредный продукт: нельзя людям с больным желудком, нельзя худеющим, да и вообще картошка не содержит в себе никаких полезных свойств. Это все мифы!

Мы думаем: картофель не содержит ничего полезного, один крахмал и калории

На самом деле: давайте проанализируем химический состав картофеля. Калорийность 100 граммов картофеля — 73 калории. Из них: белков — 1,9 грамма, жиров — 0,1 грамма, углеводов — 16,6 грамма. Обычно клубни содержат около 76% воды, 18% крахмала, 0,5-1% сахаров, 2% белка и 1% минеральных солей, а также витамины группы В (В1, В2, В3 (РР) В6), С, К, Е.

В процессе хранения количество крахмала в клубнях уменьшается в результате его гидролитического распада до сахаров. Количество сахара может возрасти с 2% до 8%. Сахара в картофеле представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой.

В картофельном белке и в составе свободных аминокислот картофеля содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в том числе в удачном соотношении незаменимые: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин.

Большое значение имеет картофель как источник минеральных веществ. В картофеле они в основном представлены солями калия и фосфора, натрием, кальцием, магнием, железом, серой, хлором, микроэлементами (цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт и др.).

Так что данный миф развенчан.

Миф№2. Картофель высококалориен!

Мы думаем: от картофеля толстеют

На самом деле: калорийность картофеля совсем невелика. Картофель относится к высокоуглеводистым продуктам, и поэтому часто его исключают полностью из своего рациона все худеющие, но это ошибочно. Стоит помнить, что в процессе тепловой обработки крахмал разрушается, тем самым снижается количество сахара.

То есть чем менее обработан картофель (а еще лучше — приготовлен с кожурой и съеден с ней же), тем больше полезных веществ сохраняется в продукте.

Порция картофеля в размере 200-300 грамм позволит вам насытиться и получить почти полную суточную норму витамина С, ½ нормы калия, 1/10 нормы фосфора и железа. Таким образом, картофель может присутствовать 1-2 раза в неделю как замена какой-либо крупе или порции бобовых.

Миф№3. Картофель тяжело усваивается огранизмом

Мы думаем: картофель тяжел для желудка

На самом деле: картофель богат клетчаткой, которая вовсе не агрессивна для желудочно-кишечного тракта. Такая клетчатка показана людям, больным язвой, гастритом, подагрой и почечными заболеваниями.

Врачи предупреждают только, что картофель следует употреблять с осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением.

Миф №4. Жареный картофель вреден!

Мы думаем: картофель нельзя жарить на масле

На самом деле: это скорее верное утверждение. Любая жареная пища не является полезной для организма, и это не только картофель. В процессе приготовления продукт теряет массу полезных витаминов и минералов. Но если вы себе не можете иногда отказать тарелке жареного картофеля, то лучше попробовать печеный или приготовленный в рукаве.

Если же вы хотите именно зажаренный на сковороде, то лучше сначала вымочить картофель в воде 40-50 минут. Потом обжарить на растительном масле. Но помните, что 70% масла впитается в картофель, а значит, его калорийность увеличится. Напомним, что калорийность подсолнечного масла — около 900 ккал на 100 мл продукта.

Миф№5. Картофель опасен для больных диабетом!

Мы думаем: у картофеля очень высокий гликемический индекс*

На самом деле: гликемический индекс картофеля зависит от способа приготовления и варьируется в очень ощутимых пределах. В сыром виде — 70, в сыром с кожурой — 60, в отварном без кожуры — 80-85, в отварном с кожурой — 70-75, в вымоченном перед варкой и с кожурой — 65 (в таком виде картофель попадает в список продуктов, количество которых нужно ограничивать в рационе лиц, больных сахарным диабетом). Самый высокий ГИ картофеля получается при приготовлении пюре. Он равен 90 единицам.

Также имеет значение длительность хранения по причине естественной трансформации входящих в него крахмалов. Так, ГИ картофеля, хранимого в течение нескольких месяцев, выше, чем ГИ свежего.

* Гликемический индекс — это показатель того, с какой скоростью съеденные нами продукты повышают уровень сахара в крови. Энергия в виде глюкозы поступает в кровь. Если в данный момент она не слишком нужна, то организм перерабатывает ее в запас: в жир. Самый высокий ГИ, 100 единиц, у глюкозы и белого хлеба (прим.ред.).

(Колонкой) Как поджарить картошку без канцерогенов

Картошку часто называют «вторым хлебом». При этом самый популярный вариант ее приготовления — жарка. Однако нужно помнить: картошку следует жарить аккуратно, чтобы не образовывались канцерогены. В Англии даже проходит национальная информационная кампания, в рамках которой хозяйкам объясняют, как готовить, чтобы не навредить себе и детям.

В чем опасность?

Вы не знаете, где в жареной картошке канцерогены и как они называются? Не комплексуйте, большинство англичан тоже этого не знают, хотя там про это опасное вещество в последнее время говорят все чаще. Оно называется акриламид, содержится в массе продуктов, которые покупают в магазинах, и в ряде блюд, которые делают дома. Кроме жареного картофеля это хлеб и практически вся выпечка, а также все жареные корнеплоды: репа, топинамбур, морковь, брюква (у нас они не столь популярны, как в Великобритании). Англичане провели исследование и установили, что акриламида граждане туманного Альбиона потребляют очень много. У нас такого исследования не было, но можно не сомневаться: мы съедаем его не меньше.

Удар по генам

Что же такое акриламид? Если говорить научно, он обладает прямым генотоксическим действием, а по-простому — повреждает гены. То есть вызывает мутации. Они и лежат в основе образования раковых клеток. Сам акриламид образуется из крахмала (сахаров) и аминокислот при воздействии высоких температур. Поэтому его много в продуктах, богатых крахмалом и прошедших высокотемпературную обработку, т. е в зажаренном, запеченном в духовке, приготовленном во фритюре или на гриле. А вот когда вы варите, тушите, готовите на пароварке, акриламид не образуется. Кроме домашних блюд из картофеля и выпечки он есть в такой продукции пищепрома, как чипсы, хлеб, хлебцы, печенье, сухие завтраки, хрустящие палочки, звездочки и прочие «прибамбасы» из кукурузы и иных зерновых. Еще много акриламида в обжаренном кофе.

Что же советуют подданным Её Величества? Сама кампания называется «Go for Gold», перевести это дословно трудно, но смысл передать можно: доводите картофель при жарке только до золотистого цвета. Это же относится и к хлебу, если вы его печете дома, и ко всей самодельной выпечке. Дело в том, что все хрустящие темные поджарки и корочки, по сути, являются акриламидом.

Второй главный совет английским едокам жареного картофеля: есть его полезнее вместе овощами и зеленью, они ослабляют канцерогенное действие акриламида.

И третий совет: не храните картофель в холодильнике. Идеальные для него условия — темнота и температура около 6 градусов. Установлено, что после хранения в холодильнике при готовке образуется больше акриламида. Добавим, что замороженный картофель, который сегодня широко продается уже очищенным и разделанным для жарки и готовки в масле, тоже может производить больше этого канцерогена.

ПО материалам интернет-изданий