О целебных свойствах пчелиных продуктов сказано немало. Мед, прополис, маточное молочко имеют в своем составе уникальные компоненты и витамины, которые укрепляют человеческое здоровье и улучшают самочувствие. Пчелиная пыльца — еще один дар природы - натуральное лекарство от многих недугов. Она производится медоносными пчелами, которые, перелетая с цветка на цветок, цепляют ее на свои мохнатые ножки и несут в улей для кормления и развития пчелиной семьи.

На вкус и цвет

Пчелиная пыльца — вещество, собранное с цветов и обработанное слюнными железами пчел. За многие тысячи лет пчелы выработали свою технологию заготовки пыльцы. Рабочая пчела всего за один вылет способна принести в улей около 20 мг пыльцовых зерен. В день она делает около 10 вылетов. Пыльца в количестве 1 кг заготавливается одной пчелой за 50 тыс. вылетов. Пчелиная семья способна за день заготовить 1 кг пыльцы, а всего за сезон – около 50 кг. Жизнеспособность пыльцы широко известна, она способна годами хранить пользу. Известно, что насекомые откармливают таким сырьем маленьких особей. Благодаря такому корму пчелы вырастают крепкими и здоровыми.

В одной чайной ложке этого ценнейшего продукта пчеловодства – более 2,5 млрд пыльцевых зерен. Вид пчелиной пыльцы можно определить по цвету. Так, собранная трудолюбивыми пчелами с подсолнечника или донника, она золотисто-желтая; с малины – беловато-серого цвета; с персика, каштана, абрикоса – темно-красная. Пчелиная пыльца цвета корицы снимается неутомимыми «труженицами» с боярышника и вишни, а желто-лимонная – с рапса.

Полезные свойства пчелиной «обножки»

По мнению экспертов, цветочная пчелиная пыльца является превосходным источником протеина: 20 г этого продукта соответствует 1 килограмму мяса. Как и маточное молочко пчел — это естественный биостимулятор, благотворно воздействующий на весь организм, который невозможно повторить ни в одной лаборатории мира.

Может быть, именно поэтому она так любима спортсменами, ведь им, как никому, требуется восстановление после интенсивных физических нагрузок. Не менее важен этот чудо-продукт для вегетарианцев.

Кроме белка пыльца содержит в большом количестве такие биологически значимые микроэлементы, как: калий, магний, кальций, медь, серу, железо, цинк и кобальт. Пчелиная пыльца считается рекордсменом по содержанию провитамина А (каротина): в ней его в 20 раз больше, чем в моркови.

Эта удивительная субстанция, названная пчеловодами «обножкой», имеет в своем составе фитогормоны, витамины С, Е, D, P, РР, К, а также группы В. Пыльца, собранная пчелами с разных растений, отличается по своему составу: каждая обладает разными свойствами.

Например, пчелиная пыльца шалфея прекрасно регулирует работу желудка и кишечника, обладает мочегонным действием; пыльца рапса способствует излечению трофических язв, высоко ценится диетологами.

Пыльца чабреца – хороший антисептик, улучшает кровоток, тонизирует, является эффективным противокашлевым средством. Пчелиная пыльца липы успокаивает, показана при бессоннице; шиповника – избавляет от камней в почках; гречихи – профилактическое средство от инфаркта и инсульта, укрепляет капилляры.

Выраженный терапевтический эффект цветочной пчелиной пыльцы объясняется содержанием в ней биологически активных компонентов, которые обладают отличными антибактериальными, противосклеротическими, желчегонными, противоопухолевыми, омолаживающими свойствами.

От анемии и склероза

Это невероятно, но в пчелиной пыльце обнаружено 240 элементов (в том числе антиоксидантных ферментов), полезных для человека и играющих огромную роль в метаболизме.

Регулярно принимая пчелиную пыльцу, можно почувствовать прилив сил, повышение тонуса и работоспособности. Она незаменима при лечении сердечных болезней (аритмии, инфаркте), помогает при явных симптомах и проявлениях анемии и кожных заболеваниях.

Ее используют для похудения и в период подготовки к беременности. Сосновая пчелиная пыльца для мужчин – настоящее спасение в борьбе с аденомой предстательной железы, половым бессилием. Для этих целей используют свежую пчелиную пыльцу, которая способна излечить даже стойкий простатит.

Цветочная пыльца убирает склеротические бляшки на стенках сосудов и препятствует их образованию, нормализуя количество липидов в крови. Это делает ее отличным антисклеротическим средством. Благодаря применению пчелиной пыльцы у людей, страдающих гипертонией, очень мягко снижается кровяное давление. Это природное средство дает прекрасные результаты в лечении основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, снимает головную боль и убирает головокружения.

Рецепты приема пчелиного продукта

На вкус пыльца имеет не всегда сладкий вкус, скорее, горьковатый. Ее принимают в натуральном виде, т. е. комочками-горошинками, либо в порошке. Можно употреблять с малым количеством меда (достаточно пол чайной ложечки), чтобы подсластить смесь, если она окажется слишком горькой

Первоклассным общеукрепляющим средством считается пчелиная пыльца, перетертая в порошок с помощью кофемолки и перемешанная со сливочным маслом и медом. Но некоторые апитерапевты рекомендуют употреблять ее утром натощак в чистом виде, за полчаса до еды (рассасывая во рту до полного растворения) или разделить на 2 приема и принять еще 1 раз перед обедом – за 15 минут.

Оптимальной порцией считается суточная доза в 12–15 г. Этот концентрированный пчелиный продукт можно пить растворенным в воде: данный способ вполне приемлем, хоть и менее полезен, по мнению специалистов-апитерапевтов. С лечебной целью дозу увеличивают до 20–25 граммов (но не более 32 г для взрослого человека).

Одна чайная ложка пчелиной пыльцы соответствует 5 граммам, с горкой – 8 г. В десертной ложке содержится 10 граммом продукта, с горкой – 15 г, а в столовой ложке – 15 граммов пыльцы и с горкой – 24 г. Курс лечения обычно составляет 1 месяц, его можно повторить до 3 раз в год.

Для поддержания и укрепления иммунитета употреблять пчелиную пыльцу следует осенью – в октябре месяце, затем неплохо повторить курс в январе - для профилактики гриппа и простуды, далее в марте или апреле – для предотвращения авитаминоза.

Пыльца дает неплохой лечебный эффект на начальных стадиях гипертонической болезни. Для снижения давления ее принимают строго натощак трижды в день по половине чайной ложки, а смесь пыльцы с медом в равных соотношениях – по 1 ч.л. 3 р. в день. Курс лечения составляет 3 недели, повторить его можно не раньше, чем через 2 недели. А вот гипотоникам для нормализации давления принимать пыльцу следует по той же схеме, но только после еды.

Из всех натуральных средств, применяемых для лечения печени, пчелиная пыльца показывает непревзойденные результаты в борьбе с холециститами, гепатитами, вызванными самыми разнообразными причинами – от вирусов до цирроза. Длительный прием пыльцы (2–3 месяца) позволяет улучшить аппетит, снизить болезненность в правом подреберье и нормализовать билирубин в крови. Наилучший эффект достигается при приеме смеси пыльцы с медом в равных долях. В первые две недели смесь, разведенную в теплой воде, принимают перед едой по 1 десертной, а затем – по 1 столовой ложке трижды в день.

В детском возрасте ее принимают с осторожностью (во избежание аллергии), после консультации с детским врачом. Дети с 3 до 5 лет могут принимать 4 г пчелиной пыльцы; 6–12 лет – 8 г; начиная с 13 лет, – 12 граммов.

Выбираем правильно!

Для того, чтобы купить пыльцу пчелиную высокого качества, следует обращаться в те точки продаж, которые специализируются на реализации всего комплекса продуктов пчеловодства, т. к. все они связаны между собой. Пыльца в момент сбора, то есть в период цветения, имеет яркий и красивый цвет.

Пыльца, собранная пчелами, крайне редко имеет однотонный и ровный окрас, чаще всего она пестрая. Как уже говорилось выше, это обусловлено тем, что пыльца разных цветов имеет различный цвет.

Но в пыльце, собираемой и обрабатываемой пчелами, достаточно много воды, поэтому она быстро портится. Для того чтобы продлить «жизнь» пчелиной пыльце, ее высушивают. При высушивании пыльца блекнет и теряет свой яркий цвет. Но зато в таком состоянии она может храниться 1–2 года. Поэтому при выборе пыльцы следует обращать внимание на ее цвет: в весенне-летний период она должна быть яркой и, следовательно, свежей, а в осенне-зимний период она блеклая, неяркая.

Если вам летом предлагают бесцветную пыльцу, то это значит, что продавец избавляется от старых запасов, пользы от такой пыльцы будет гораздо меньше, чем от свежей. А если же зимой вам предлагается яркая, как будто только что собранная пыльца, то это однозначно подделка, которая может быть вредна для здоровья.

Если вы покупаете пыльцу у продавца первый раз, то поинтересуйтесь в какой местности и в каком окружении расположена пасека, с которой вы покупаете пыльцу. Близость к пасеке крупных автомобильных дорог, промышленные предприятия, активная сельхоздеятельность с применеием пестицидов, гербицидов, удобрений — все это факторы повышающие риск купить экологически загрязнённую продукцию.

Поэтому следует выбирать надежного, проверенного продавца, который обеспечивает поставки пыльцы непосредственно с пасек и исключительно из тех районов, где имеются все необходимые для пчеловодства условия.

Хранение продукта

Хранят пчелиную пыльцу в сухом виде. Для этого ее вначале хорошо просушивают в сушильном шкафу при невысокой температуре – в пределах 40°C, затем высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой и отправляют в холодильник. Так ее можно хранить 2 года. Опытные пасечники пчелиную обножку смешивают с качественным медом в пропорции 1:2 – в таком виде она сохраняет свои лечебные свойства до 5 лет.

На заметку

Пыльца не всем полезна!

Несмотря на свою ценность, лечение пчелиной пыльцой не рекомендовано людям, страдающим хроническими поллинозами (аллергическим реакциями на пыльцу растений) сезонного характера. Кроме того, бывает индивидуальная непереносимость этого продукта, которая проявляется покраснением глаз, кожными высыпаниями, зудом и насморком.

Пациентам с нарушениями свертываемости крови, больным сахарным диабетом также не стоит употреблять пчелиную пыльцу. Беременные и кормящие женщины могут принимать пчелиную пыльцу в очень малых дозах и то, только после консультации врача.