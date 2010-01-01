Недавно в СМИ появилась информация, что в 26 фермерских хозяйствах Молдовы выращивают ягоды годжи. Эту китайскую ягоду разводят в нашей стране два с лишним десятка фермеров. В супермаркетах 200 граммов плодов, которые известны своими полезными свойствами, продают почти за 50 леев. «Труд 7 Молдова» решил рассказать поподробнее о том, где и как разводят эту ягоду и чем она уникальна.

Китайская ягода хорошо приживается в Унгенском районе

Самая крупная плантация годжи — в селе Кирилены Унгенского района. Диковиным китайским кустарником здесь засажено четыре гектара.

«Растение хорошо приживается, устойчиво к нашим засухам, практически не нуждается в орошении. Зимой не замерзает, хорошо переносит холода до 40 градусов ниже ноля», - рассказала фермер Елена Ветрич, порталу Publika.md.

Годжи или дереза обыкновенная плодоносит, начиная с июля и до первых заморозков. Плоды годжи мелкие и нежные. Ягоды годжи употребляют свежими и сушенными. Из листьев изготавливают чай. В Китае дерезу широко используют в медицине.

«Годжи полезна для диабетиков, ее ягоды нормализируют уровень сахара в крови. Очень хорошо употреблять их тем, у кого есть проблемы с печенью. Среди женщин годжи известна как средство для похудения», — отметила фермер Елена Ветрич.

Для поставки в торговые сети ягоды годжи фасуют в контейнеры по 200 граммов. Розничная цена каждого — почти 50 леев. Кириленские фермеры готовятся наладить экспорт годжи в Польшу.

«Мы намерены организовать заготовительный центр годжи для всей страны. Ягоды будут попадать в наши холодильники за сутки до отправления на экспорт. А в Польшу их станут доставлять фурой», — заявила фермер Елена Ветрич.

Годжи выращивают в 26-ти фермерских хозяйствах Молдовы. Площади, засаженные дерезой обыкновенной, увеличиваются с каждым годом.

Родина годжи — тибетские горы

Плоды этого растения обнаружили на вершинах гор тибетские монахи — отсюда и появилось название «тибетские ягоды годжи». Поговаривают, что это произошло более 40 тысяч лет назад. Затем ягода получила распространение в Китае, а не так давно – в США и Европе.

Самые большие плантации Годжи расположены в китайской провинции Нинся. Их также выращивают близ Тибета, в Восточном Туркменистане и Гималаях. Поэтому эту ягоду называют тибетской или гималайской. Россия узнала о ягодах Годжи еще в 19 веке. На Волыни и Украине их употребляли в виде варенья, даже не зная о потрясающих свойствах плода.

Полезные свойства ягоды Годжи

Ягоды годжи – настоящий кладезь полезных веществ, способных любому организму вернуть здоровый вид и прекрасное самочувствие. Спектр воздействия этого плода поражает своей широтой:

антиоксидантные элементы предупреждают старение;

плод способен стабилизировать кровяное давление;

бета-ситостерол, содержащийся в ягодах, снижает холестерин;

показаны диабетикам первой стадии;

эти ягоды превращают пищу в энергию, что способствует похудению;

являются отличным средством от головокружения, мигреней, атеросклероза;

полезны при сердечнососудистых отклонениях;

улучшают зрение и предотвращают глазные болезни;

ягоды Годжи увеличивают выброс тестостерона, повышая уровень либидо;

пробуждают гормон молодости, улучшают сон и память;

минерал Германий предупреждает раковые заболевания, стимулирует рост новых клеток, сдерживает развитие опухолей, защищает от воздействия радиации и химиотерапии, поддерживает организм в период реабилитации;

ягоды применяются при различных воспалениях, обеспечивают нормальную работу почек и пищеварительной системы;

их используют при лечении бесплодия обоих полов и в период женской менопаузы;

плоды повышают состав лимфоцитов, обновляют кровь и снимают стресс.

Противопоказания годжи

Даже учитывая все полезные свойства ягод Годжи, стоит согласовать их употребление с доктором или диетологом: среди побочных эффектов этих ягод отмечаются тошнота и рвота. Их также не рекомендуется включать в рацион беременным и кормящим матерям.

Ягоды Годжи могут по-разному влиять на действие лекарств от артериального давления, диабета и проблем печени: лозартана, ибупрофена, диклофенака, фенитоина и других.

Не рекомендуется злоупотреблять этой ягодой при высокой температуре, расстройствах желудка и метеоризме.

Химический состав ягод

выглядит так: 21 минерал (важнейшие – фосфор, железо, цинк, кальций, магний, селен, медь); 18 аминокислот, 8 из которых не производимы организмом; 6 жирных кислот; 4 полисахарида, которые не содержит больше ни один продукт; витамины С, Е, В1, В2, В6; линолевая кислота; углеводы (68%); жиры (10%); протеины (13%); клетчатка (10%) В 100 г ягод Годжи входит 5,8 г протеина, 155 мг кальция, 1 г жира, 67 мг фосфора, 3,4 мг железа, 3,69 мг каротина, 1% бетаина, 10,23 мг витамина В1, 20,33 мг витамина В2.

Интересные факты о составе плодов долголетия

В ягодах в 500 раз больше витамина С, по сравнению с апельсинами. И в 100 раз больше, по сравнению с лимонами. Содержание каротина выше, чем в моркови. В 15 раз больше железа, нежели в шпинате. Больше белков, чем в пшенице. А содержание протеина больше, чем в пчелиной маточной пыльце.

Ягоды годжи для похудения

Эти ягоды – надежный помощник при борьбе с лишним весом. Оптимальная доза для похудения – 20-50 г сухих ягод в сутки. Желательно разделить эту норму на два приема.

Настойка

Самый большой эффект можно ожидать от ягодного настоя. Столовая ложка заливается 250 мл кипятка и настаивается полчаса. Принимается настойка 2-3 раза в день по неполной столовой ложке.

Второй вариант настойки 0,5 литром водки заливается 50 г Годжи и настаивается в течение недели. Принимают эликсир по 10 мл 2 раза в день, разбавляя водой.

Каша

На 1 столовую ложку темного риса берем 5 г ягод и 2 стакана воды. Варим смесь до готовности, от специй лучше воздержаться.

Суп

Идеальный вариант для похудения – суп с плодами Годжи и печенью. Отвариваем 100 г печени с 50 г ягод, приправляем суп свежей или сухой зеленью и травами.

Завариваем и употребляем правильно

Как правильно принимать ягоды Годжи? Давайте рассмотрим. Оптимальная доза ягод – одна столовая ложка в день для укрепления иммунитета и повышения общего тонуса организма. Эту норму можно принимать в любом виде. Строгих правил для заваривания ягод годжи нет. Начать можно с одной столовой ложки на 150 мл кипятка. Настаивать около получаса, ягоды из настойки – съесть. Чтобы максимально напитать воду полезными элементами, можно оставить настой на ночь. Ягоды можно заварить с цветками хризантемы: несколько цветков и горсть ягод настоять на кипятке в течение 10 минут. Такой отвар снизит давление, уровень сахара и предотвратит образование морщин. годжи можно добавлять во все виды блюд: гарниры, супы, соусы, каши, салаты, десерты.

Вкусные рецепты из годжи

1. Мороженое. Ягоды замачиваются в любом ягодном ликере и, вместе с инжиром, добавляются к сливочной массе для мороженого. Полученную смесь нужно довести до кипения и немного поварить, прежде чем снять с плиты. Застывшее мороженое можно украсить кусочками фруктов и ликером.

2. Первое блюдо на каждый день. Суп из древесного гриба, Годжи и плодов «драконий глаз» рекомендуется пожилым людям. Ингредиенты готовятся на паровой бане, после чего кипятятся 10 минут с кристаллами сахара. Тонизирующий суп. В доведенную до кипения баранину нужно добавить ягоды Годжи, пару столовых ложек вина, имбирь, лук-порей и соль. Готовить до размягчения мяса, украсить похлебку ягодами.

Что говорят о годжи…

На специализированных сайтах и форумах практически невозможно встретить недовольные отзывы о ягодах годжи. Благодаря незначительным противопоказаниям и обширному благоприятному воздействию на организм, эти плоды с невероятной скоростью завоевывают популярность среди всех возрастов. Отзывы женской половины пользователей пестрят хвалебными одами о волшебных свойствах годжи для похудения. Особо занятые худеющие просто употребляют несколько ягод в свежем виде в течение дня. Даже при прежнем образе жизни и рационе отмечается снижение веса до нескольких килограмм в месяц!

Также бурно обсуждаются омолаживающие свойства китайского плода. Результат, как говорится, налицо. Мамочки рады приятному вкусу ягоды, напоминающему сушеную грушу: благодаря этому годжи с удовольствием кушают дети всех возрастов.

Сильный пол после употребления ягод отмечает повышение сексуальной активности, прилив бодрости и сил. Все потребители особо хвалят китайскую ягоду за лечебные свойства: помощь при воспалительных процессах, вирусных заболеваниях и поддержку иммунитета. Годжи – удивительный и уникальный, а главное, доступный продукт. Без лишних слов, ягоды годжи – незаменимый и обязательный элемент ежедневного рациона любого человека.

По материалам интернет-изданий