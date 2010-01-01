Копеечные препараты, которые продаются в каждой аптеке, легко могут заменить дорогостоящие лекарства.

Перекись водорода

Всем известное дезинфицирующее и дезодорирующее средство может быть полезно для внешности. Если вы любите поковырять на лице прыщики или сами выдавливаете черные точки, то перед этим не забудьте смочить кожу перекисью водорода. Она разрыхляет роговой слой кожи, и угри будут очень легко выходить на поверхность при нажатии вместе со всем стержнем.

У вас неожиданно закончился дезодорант? Протрите подмышки перекисью водорода - потливость это, конечно, не снизит, но вот запаха длительное время не будет. Кстати, если вы хотите продлить на пару часов действие своего дезодоранта, этот совет тоже поможет. Только наносите дезодорант уже на подсохшую кожу. Перекись водорода может заменить лосьон и тоник, так как отлично очищает, сужает и отбеливает поры. Подходит для любой кожи, а для жирной - просто идеально, так как уменьшает салоотделение, и может использоваться ежедневно.

Настойка календулы

Применяется для лечения ран и порезов, поскольку обладает уникальной способностью ускорять регенерацию тканей, уменьшать воспалительные процессы и вызывать заживление ран. Настойка календулы - лучший лосьон. Также она подсушивает кожу головы, и если вы будете периодически ее втирать, волосы будут грязниться заметно меньше. Для укрепления волос можно добавить к настойке календулы касторового масла. Втирать надо на протяжении месяца, и это неплохо помогает при себорее.

Левомеколь

Российская мазь «Левомеколь» имеет достаточно сильное противовоспалительное и противомикробное действие и активна в отношении различных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек). Толстым слоем наносите на фурункул или болячку, пока не пройдет. А проходит после нее достаточно быстро.

Салициловый спирт

Если у вас угри, черные точки, прыщи на спине, очень жирная кожа или проблемы с кератолизацией, это средство для вас. Единственное, салициловый спирт очень сушит кожу, поэтому наносите его точечно. А еще салициловая кислота препятствует появлению мозолей и огрубению кожи, поэтому после педикюра наносите ее на пятки и другие проблемные места.

Цинковая мазь

После чистки лица, в том числе и самостоятельной, при угрях и любых воспалениях наносите на кожу цинковую мазь. Не зря цинк входит в состав широко рекламируемых средств для проблемной кожи. Только стоят они дорого, а мазь - копейки. Далее, чтобы у вас не было раздражения после депиляции в зоне бикини, нанесите на несколько часов цинковую мазь. Вы сделали педикюр и хотите подольше сохранить эффект? Просто периодически наносите на стопы и пятки цинковую мазь.

Апилак

«Апилак» - это запатентованное таллинским фармацевтическим заводом торговое название препарата на основе пчелиного маточного молочка. Выпускается еще с советских времен. При жирной, проблемной коже лица полезно хотя бы раз в неделю наносить на кожу толстым слоем. Если у вас синдром хронической усталости, большие физические или умственные нагрузки или просто хотите взбодриться, прием «Апилака» - один из самых безопасных способов это сделать.

Масло зверобоя

А также масло ромашки, крапивы, репейное масло, касторовое масло. Все эти масла хорошо питают и восстанавливают волосы. Можно купить все и поочередно делать горячие обертывания с ними. Ставим бутылочку в стакан с кипятком, а через минуту уже нагретое масло наносим на волосы. Делаем 2 раза в неделю.

Английская соль

По-другому - сульфат магния или магнезия. Нужна магнезия в порошке. Фасуется она в пакеты по 100 г. Если вам надо срочно, буквально за один день, похудеть, то вам поможет ванна с добавлением 1 кг магнезии. Эффект основан на выведении лишней воды из организма. Ванна полезна и людям, страдающим отеками. Больным псориазом такая ванна тоже очень облегчит жизнь. Ванну с магнезией можно применять не чаще одного раза в месяц.

Глина косметическая

Белая глина лучше подходит для сухой кожи и волос, зеленая - для проблемной кожи и жирных волос, голубая, в принципе, подходит всем. Применяется как обертывание.

Паста «Сульсена»

Эта эмульсия на основе дисульфида селена является себорегулятором и обладает противоперхотным действием. Отлично помогает, если вы хотите увеличить промежуток между мытьем головы.

Ромазулан

Прелесть «Ромазулана» в том, что его можно добавлять всюду - в ванны, в шампунь, в самодельное мыло, в гель для душа, маски. Его можно использовать как лосьон при жирной, проблемной коже и вообще при любом кожном воспалении, при болезнях десен и даже как дезодорант.

Кубики с травками

Настой ромашки и череды + масло жожоба + оливковое масло - и все в морозилку. А утром кубиком протирать лицо. Оно становится свежим, румяным и мягким! Если в течение дня лицо усталое, стоит протереть - и усталость лица пропадает!

Аевит

Это витамины А и Е вместе, наносить утром и вечером под глаза. Или можно мазать только 1 раз в день, держать 2 часа, а остатки промокнуть салфеткой. Если дома, то так весь день можно ходить. Хороший эффект. Использовать 2 недели, потом перерыв.

Блефарогель 1

В нем гиалуроновая кислота, также от мешков под глазами. Наносить толстым слоем 3 раза в день и обязательно на ночь обильно, через несколько дней отеки должны сойти и морщины убежать. Можно пойти еще дальше и приобрести чистую гиалуроновую кислоту в ампулах (на сайте или в фирме, где отовариваются косметологи) и ампулу влить во флакон с блефарогелем.

Хлористый кальций

Отличный пилинг. На чистое сухое лицо наносят раствор хлористого кальция, ждут, пока высохнет. Намыливают руки детским мылом и массируют кожу, скатывая катышки.

Гепариновая мазь

Помогает от отеков, если утром вы видите в зеркале страшные мешки под глазами.

Ретиноевая мазь

Кладезь витамина А, позиционируется как противоугревая, но является также прекрасной профилактикой старения, улучшает состояние кожи, убирает покраснения.

Внимание!

Прежде чем воспользоваться этим опытом, необходимо учесть важное обстоятельство.

Все советы, которые мы публикуем, собраны нашим читателем, не имеющим медицинского образования, и не имеют под собой фармацевтической базы - только его личный опыт.

Поэтому перед использованием их настоятельно рекомендуем обратиться за советом к врачу-профессионалу.

Редакция не несет ответственности за правильность и полезность рецептов.

По материалам интернет-изданий