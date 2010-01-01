С приходом последнего летнего месяца все христиане ожидают три больших религиозных праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С ними связано множество не только православных, но и народных обрядов и традиций. Даты, на которые припадают эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас — 14 августа, затем Яблочный Спас – 19 числа, а в конце месяца — Ореховый Спас, который принято праздновать 29 августа. Однако, несмотря на различия, все они посвящены Спасителю, т.е. Иисусу Христу, в честь которого и названы эти праздники.

Первый Спас – Медовый или Маковый

Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню первого Спаса судят о том, каким будет третий — Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения. Также празднования спаса, связаны не только с религиозными событиями, а и с сельскими полевыми работами. Считается, что Медовый спас знаменует начало сбора урожая.

Второй Яблочный: «первые осенины»

Яблочный Спас – праздник, известный с древнерусских времен, отмечается 19 августа и означает наступление осени и преображение природы. Другое название Яблочного Спаса - «первые осенины», т.е. встреча осени. На этот же день приходится православный праздник Преображение Господне, который посвящен воспоминаниям о Преображении Иисуса Христа перед своими учениками на горе Фавор, незадолго до распятия. Языческие традиции тесно переплелись с христианскими празднованиями, и теперь праздник Преображение больше известен как Яблочный Спас и перенял многие его традиции.

Итак, в народе праздник Преображение именуется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. Это Яблочный Спас название праздник приобрел, поскольку именно в этот день, 19 августа поспевал и освящался виноград нового урожая, а в тех районах, где виноград не выращивали, освящали яблоки. При этом до Спаса яблоки и блюда из них есть не позволяется, в то время как на сам праздник и после него полагается собирать урожай, освящать его и употреблять в пищу. Этот праздник и по сей день призван напоминать людям о необходимости духовного преображения. Главной традицией Яблочного Спаса считается угощение всех родных и близких людей, а также сирот, больных и малоимущих яблоками свежего урожая в память о погибших предках и только после этого можно самому попробовать яблок.

Третий Спас – Ореховый

В этот день непременно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзинку с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних пор в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу. Например, банный веник изготовленный из орешника способен вылечить человека от любых болезней.

На Ореховый Спас также припадает великий религиозный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому 29 августа в церкви проводят праздничную литургию.

Волшебные яблоки

Яблочный Спас приходится на короткий, но достаточно строгий Успенский пост, который разрешает включать в свой рацион только пищу растительного происхождения. Несмотря на то, что пост начинается с Медового Спаса, т.е. с 14 августа, свежие яблоки, а также другие фрукты и овощи нового урожая разрешается есть только с 19 августа. Также в этот день допускается рыба, растительное масло и вино. На Яблочный Спас пекут пироги с яблоками, начинают варить яблочное варенье, делать салаты и десерты на основе яблок, украшают ими свой праздничный стол и дарят каждому гостю. Считается, что чем щедрее человек в этот день будет угощать всех яблоками, тем добрее к его погибшим родственникам отнесется Бог. Действительность такова, что яблоки затмили собой настоящий смысл праздника, и Преображение Господне превратилось в массовое освящение яблок. Однако и у традиции освящения есть свои корни. Считается, что созревание плодов в конце лета - это своеобразная награда за целый год тяжелого труда, и, освящая плоды в день Преображения, церковь тем самым освящает все земные труды Божией благодатью.

Считается, что после освящения яблок на Яблочный Спас они приобретают некую волшебную силу, и если загадать желание, откусывая первый кусочек от яблока нового урожая, то оно обязательно исполнится. С Яблочного Спаса принято не только начинать готовить всевозможные блюда на основе яблок, но и делать заготовки на зиму. Ниже представлены некоторые рецепты, по которым можно приготовить блюда для праздничного стола на Яблочный Спас, а также сделать вкусные и полезные заготовки.

Вареники со свежими яблоками

Ингредиенты:

500 гр. муки,

200 мл молока,

2 яйца,

170 гр. сахара,

30 гр. сливочного масла,

1 кг свежих яблок,

300 гр. сметаны,

соль.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, молока, 1 яйца, сливочного масла, 20 гр. сахара и соли. Яблоки очистите от кожуры и удалите у них сердцевину. Нарежьте яблоки мелкими ломтиками, добавьте 150 гр. сахара и немного воды. Поставьте яблоки на маленький огонь и варите до размягчения, затем охладите. Тонко раскатайте тесто, вырежьте из него кружочки, в центр каждого кружочка выложите начинку из яблок и сформируйте вареники. Вареники опускайте в кипящую подсоленную воду и варите на среднем огне в течение 5-8 минут. Перед подачей на стол полейте вареники сметаной.

Сельдь со сметаной и яблоками

Ингредиенты:

300 гр. слабосоленого филе сельди,

150 гр. кислых яблок,

100 гр. репчатого лука,

100 гр. жирной сметаны,

50 гр. маринованных огурцов,

молотая паприка,

10 гр. сахара.

Приготовление:

Сельдь нарежьте кусочками и выложите на блюдо. Лук очистите и очень мелко нарежьте, выложите его сверху на сельдь. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. Выложите яблоки к рыбе. Маринованный огурец нарежьте мелкими кубиками и добавьте к яблокам. Смешайте сметану с паприкой и сахаром, получившимся соусом залейте рыбу и оставьте в холодильнике. Через 30-40 минут блюдо готово к употреблению.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

8 яиц,

2 ст. сахара,

3 крупных яблока,

2 ст. муки,

1 лимон,

сливочное масло.

Приготовление:

Яблоки вымойте, разрежьте на 4 части и выньте сердцевину. Мякоть нарежьте тонкими кусочками, выложите в миску и полейте лимонным соком. Яйца взбейте в пену и, не прекращая взбивать, тонкой струей всыпьте сахар. Добавьте к яичной массе муку и аккуратно перемешайте. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите в форму половину теста, сверху выложите нарезанные яблоки и оставшееся тесто. Выпекайте в разогретой духовке 35-40 минут.

Карамельные блинчики с яблоками

Ингредиенты:

6 яблок,

120 гр. муки,

250 мл молока,

125 мл. воды,

150 гр. сахара,

2 яйца,

1 лимон,

½ ч.л. корицы,

2 ст.л. сливочного масла,

250 мл сметаны,

3 ст.л. сахарной пудры,

соль.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку, воду, молоко, яйца, 50 гр. сахара и соль. Венчиком взбейте всё до однородной массы, чтобы не было комочков. Из получившегося теста испеките блины. Сделайте начинку. Для этого очистите от кожуры яблоки, удалите у них сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. К яблокам добавьте цедру лимона, лимонный сок, 30 гр. сахара и корицу. Сделайте карамель. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте 70 гр. сахара и постоянно помешивая, приготовьте карамель. Когда сахар станет карамельного цвета, снимите его с огня, добавьте в карамель яблоки и снова поставьте на огонь. Постоянно помешивайте до тех пор, пока карамель не пропитает яблоки, затем снимите с огня. Смешайте сметану с сахарной пудрой. Каждый блинчик наполните яблочной начинкой и сверху полейте сметаной.

Варенье из яблок с ванилью и корицей

Ингредиенты:

3 кг яблок,

1 кг сахара,

1 упаковка ванильного сахара,

1 ч.л. корицы,

лимонный сок.

Приготовление:

Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян и нарежьте ломтиками. В кастрюлю выложите половину яблок и засыпьте их половиной сахара, сверху снова яблоки и сахар. Оставьте стоять на пару часов. Затем поставьте на огонь и варите в течение 20 минут. Остудите варенье и еще 2 раза повторите процедуру варки. В конце последней варки добавьте лимонный сок, корицу и ваниль. Горячее варенье разлейте по банкам и закатайте крышкой.

До наступления Яблочного Спаса верующие не едят свежих яблок, зато с наступлением праздника они появляются на каждом столе. В современном мире вряд ли кто-нибудь станет освящать в церкви весь свой урожай, выращенный на даче, так или иначе, но часть традиций, связанных с Яблочным Спасом, постепенно забывается. Однако даже в наше время каждая хозяйка все еще может испечь вкусный пирог, сварить яблочное варенье, приготовить компот, пригласить гостей и угостить их этими ароматными лакомствами!

Источник: kedem.ru