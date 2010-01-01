Примерно середины июля начинается разгар абрикосового сезона. Этот солнечный нежно-оранжевых фрукт не только очень вкусен, но и полезен. Сегодня мы расскажем, за что именно так любят абрикос и почему его называют «армянским яблоком».

История абрикоса

Родился «солнечный плод» в Северо-Восточном Китае и более 2 веков назад из Поднебесной попал в Среднюю Азию и Армению. Откуда был вывезен Александром Великим. Римляне прозвали абрикос «армянским яблоком». Это название «аrmeniaca» сохранилось в ботанике.

Александр Македонский – способствовал распространению абрикос в Грецию, позже сладкий плод попал и в страны Европы. Именно в те далекие времена люди и узнали о пользе абрикосов. Персы стали из сочного и сладкого плода делать курагу. При этом позже продажа кураги стала существенной статьей доходов Персии. Выращивали абрикосы и в Индии, и в Китае.

В Россию абрикос попал в 17 веке с Запада. В царском Измайловском саду были высажены «заморские» деревья: «персиковые сливы» и «абрикосовые яблоки». Само слово «абрикос» в Петровскую эпоху было заимствовано из голландского языка. В буквальном переводе apricus значит - «согретый солнцем». В настоящее время абрикос культивируется во многих странах с теплым и умеренным климатом. Сегодняшним же мировым лидером по экспорту сладкого продукта стала Турция.

Существует большое количество различных сортов абрикосов, которые различаются по размеру, форме и расцветке. Может отличаться также аромат и содержание сахара. Абрикос употребляется в свежем виде, его засушивают, добавляют в самые разнообразные кондитерские изделия, готовят сок.

Химический состав

Не только своим видом и вкусом привлекателен желто-оранжевый плод. Полезны абрикосы также своими питательными свойствами и химическим составом. Мякоть плода содержит от 5 до 27% сахара. В его составе также лимонная, яблочная, винная, аскорбиновая кислоты, дубильные и пектиновые вещества. Богат витаминный состав: витамины группы В (В15, В1, В2, В17), РР и Р, провитамин А (каротин).

Богаты абрикосы микроэлементами: калием и никелем, медью и ванадием, марганцем и молибденом, бором и стронцием, алюминием и магнием, фосфором. Много минеральных солей в плоде. Из семян абрикоса получают масло, а ядрышки содержат от 28 до 50% масляного вещества. Из такого средства готовят косметические мази и крема.

Калорийность абрикосов и эффективность монодиеты

Существует монодиета, в которой используются свежие абрикосы. Хотя абрикос и содержит много сахарозы, калорийность абрикосов невелика, а клетчатка и пептиды способствуют выведению токсинов, шлаков и понижают уровень холестерина в крови. Также эта диета усиленно питает организм витаминами и микроэлементами, в результате чего улучшается цвет лица и состояние волос. Однако перед началом такой диеты следует провериться у гастроэнтеролога на наличие скрытых хронических заболеваний пищеварительной системы. Использовать нужно только свежие абрикосы, не курагу. Рассчитывать, сколько в абрикосе калорий, необязательно, так как свежие абрикосы – продукт низкокалорийный за счет большого содержания клетчатки.

Всего на диете сидят от трех до пяти дней, в день потребляя не более 2 кило абрикос (это составит максимум 900 калорий абрикосов в день). Воду можно пить по желанию (как и во всех монодиетах). Результат – минус кило в день.

Есть и более простой способ, но и более длительный: ежедневно употреблять курагу в качестве пищевой добавки. Для достижения заметного результата достаточно 3-5 штучек в день, но не более 100 грамм (иначе вместо пользы есть риск получить понос). Курагу, как и другие сухофрукты, можно использовать в качестве перекуса между приемами пищи. Предполагаемый эффект – как от приема специальных витаминов для внешности. Калорийность кураги выше, чем калорийность абрикосов, но и употреблять ее предлагается меньше. Также один из эффектов этой натуральной витаминной добавки – улучшение работы мозга.

Польза и вред абрикосов

Польза абрикосов объясняется их бесценным составом. Это настоящая кладовая природы, где содержатся и микроминералы, и аминокислоты, и витамины, а также минеральные соли. Этот продукт содержит огромное количество калия, который поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет сосуды, а также предотвращает развитие болезней сердца. Употреблять абрикосы рекомендуется и в свежем, и в засушенном виде, огромную пользу приносит также курага.

Благодаря содержанию фосфора и магния в продукте активизируются процессы в головном мозге. Фосфор многократно повышает выносливость клеток головного мозга, улучшает память, а магний необходим для нормальной регенерации клеток.

Полезны абрикосы и для зрения. В продукте в огромном количестве содержится провитамин А, который способствует улучшению работы зрительных органов. Чтобы полностью удовлетворить потребность в витамине А (в сутки), достаточно съедать в день три или четыре плода или курагу.

Абрикосы надежно защищают организм от заболеваний почек и печени, а также от простудных недугов, развития и образования злокачественных опухолей. В армянских плодах особенно много железа и йода, поэтому их рекомендуют кушать при заболеваниях щитовидной железы.

Широкое применение в косметологии нашли сок, мякоть и масло из абрикосовых косточек. Маски из абрикоса великолепно омолаживают и освежают кожу, к тому же они разглаживают мелкие морщинки, предотвращают лицо от пересушивания. Народная медицина рекомендует активно использовать абрикос при солнечных ожогах. Мякоть этого чудесного фрукта способна снимать воспаления и успокаивать зуд.

Абрикос не рекомендуется больным такими недугами, как сахарный диабет и ожирение из-за высокого содержания сахаров. Вред абрикос может нанести при употреблении натощак, так как он содержит вещества, способные раздражать слизистую оболочку желудочно кишечного тракта. Поэтому абрикосы могут спровоцировать обострение таких болезней, как язва желудка, гастрит, панкреатит.

Абрикосовые косточки

Использовать в пище абрикосовые косточки можно только сладких сортов, похожих по вкусу на миндальные. Горькими косточками можно отравиться, так как в них повышено содержание амигдалина. Амигдалин под торговым названием «лаэтрил» пропагандируется сторонниками нетрадиционной медицины как противораковое средство и витаминная добавка. Однако официальная медицина опровергает эти данные, особо указывая на токсичность вещества (с известными случаями отравления). Но, так как это вещество в малых дозах присутствует во многих косточках растений рода «слива», в том числе и в миндале, то употребление сладкого миндаля, как и сладких абрикосовых косточек, вполне безвредно.

Сырые абрикосовые косточки – отличное глистогонное. Китайская народная медицина считает абрикосовые косточки средством от многих болезней: трахеита, нефрита, бронхита. Калорийность абрикосовых косточек составляет от 450 до 520 килокалорий на 100 грамм. Пищевая ценность косточек включает 25 грамм белков, 45 грамм – жиров, 3 грамма – углеводов. При высокой калорийности абрикосовых косточек они, наряду с миндальными, – отличная диетическая добавка, содержащая полезные микро- и макроэлементы. Легче всего щелкать те косточки, которые получены из свежих абрикосов, которые полежали и подсушились в течение одного дня. Косточки достаточно широко используются в кулинарии, для перекусов, как приправа к мясу. Отлично сушатся впрок.

По материалам интернет-изданий