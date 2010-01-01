Все знают, что медом можно лечиться. Но среди продуктов, производимых пчелами, есть и другие, столь же полезные. Их можно найти на рынке и у пчеловодов, некоторые препараты – купить в аптеке. Существуют и врачи, лечащие пчелами, – апитерапевты.

Забрус

Смесь меда, воска и прополиса, которой пчелы запечатывают соты. Забрус сладкий, с очень приятным запахом, его можно жевать, как конфету. Только конфета эта– отличное средство от простуды. Бактерицидные и противовоспалительные компоненты меда и прополиса обволакивают больное горло, воск задерживает их на проблемных участках. Биологически активные вещества, содержащиеся в забрусе, также благотворно действуют на иммунитет, усиливая собственную защиту организма.

Маточное молочко

Этот продукт жизнедеятельности пчел по виду и вкусу напоминает кислую сметану. Принимая его каждый день натощак понемногу, вы почувствуете, что повысился тонус мышц и нервной системы, улучшилась память, зрение, стала гладкой и упругой кожа. Маточное молочко также возбуждает аппетит, уменьшает уровень холестерина в крови, нормализует кровяное давление. Препараты с ним продаются в аптеках, но если удалось приобрести натуральное, используйте немедленно: хранить его можно в стеклянной посуде в холодильнике не более 3 месяцев. Пожелтев, маточное молочко теряет свои свойства.

Подмор - отвар из пчел

В веществе, покрывающем тельца пчел, есть компоненты, способствующие рассасыванию опухолей молочных желез. Поэтому отвар из пчел используют для лечения мастита. Пчеловоды на специализированных медовых ярмарках обычно продают уже готовых, высушенных пчел.

Одну столовую ложку пчел нужно прокипятить в стакане воды 5–10 минут и слегка остудить. Потом следует завернуть пчел в тряпочку, смоченную в теплом отваре, и приложить к груди. Сверху накрыть вощеной бумагой и полотенцем. Такие компрессы делаются на 3–4 часа через день. В среднем требуется около 10 процедур.

Первый раз компресс накладывается всего на полчаса. Если нет аллергической реакции, продолжайте лечение.

Сухих пчел храните в стеклянной банке с закрытой крышкой.

Цветочная пыльца

Собранная пчелами пыльца – мощный комплекс витаминов и микроэлементов, который прекрасно усваивается организмом. Суточную потребность человека в аминокислотах могут покрыть всего 30 г пыльцы. Исключительно богата цветочная пыльца и рутином, который необходим для сосудов, его называют витамином молодости. 1 г пыльцы содержит столько суточных доз рутина, что может предохранить несколько человек от кровоизлияния в мозг. Всего в цветочной пыльце обнаружено более 50 различных биологически активных веществ, оказывающих разностороннее действие на организм человека.

Попробуйте принимать пыльцу по половине чайной ложке 25 дней, затем следует сделать месячный перерыв. Пыльца лучше усваивается, когда ее рассасывают, ничем не запивая. Ее не стоит принимать перед сном – она может оказывать возбуждающее действие. Хранить пыльцу надо в закрытой стеклянной банке в темном месте при комнатной температуре.

Покупайте пыльцу в августе – она будет самой свежей. Срок годности пыльцы– всего один год, но уже в июне в ней остается не более 20% полезных веществ. Ее нельзя размалывать – она теряет при этом свои свойства. Следите за тем, чтобы пыльца, которую вам предлагает продавец, была рассыпчатой. Если ее крупинки склеиваются в небольшие комочки – значит, в ней завелся вредитель.

Инъекции пчелиного яда

Пчелиный яд среди множества других компонентов содержит пептид мелиттин, который по обезболивающему эффекту в 80 раз превосходит опий. Другой пептид – апамин – препятствует склеиванию эритроцитов крови, разжижая кровь, предупреждая тромбозы. Яд воздействует на мельчайшие окончания нервов, расположенных в коже человека, и стимулирует кровообращение и обмен веществ, снижает уровень холестерина, увеличивает содержание гемоглобина, понижает свертываемость крови, что очень важно для профилактики инфаркта миокарда и инсульта.

Минимальные концентрации пчелиного яда оказывают мощное воздействие на организм, поэтому лечение ядом можно проводить только под контролем врача-апитерапевта. Таким образом можно вылечить, например, миому. Врач сажает пчел на поясницу, область молочных желез и низ живота. Количество сеансов назначается индивидуально в зависимости от размеров миомы и переносимости организмом пчелиного яда. С помощью пчелиных укусов можно избавиться от миомы размером с 12‑недельную беременность, не прибегая ни к каким лекарствам.

Очень помогает пчелиный яд и тем, кто страдает от варикозного расширения вен. Ведь в яде содержится гирудин, который в 5 раз активнее гирудина пиявок. Пчел сажают прямо на больные участки, и через несколько сеансов вены выравниваются, набухание и боли исчезают. Чем заболевание «моложе», тем быстрее и эффективнее лечение. Таким же образом можно избавиться от синяков и сосудистых «звездочек».

Но лечение пчелиным ядом – дело не простое, необходим правильный психологический настрой. Первое время «инъекции» будут болезненны, но обычно пациенты к этому быстро привыкают. Следы от жала пчелы сохраняются от 2 часов до 4–5 дней в зависимости от состояния кровеносной системы.

Если самочувствие после сеанса вдруг ухудшится, а это бывает, если не удалось сразу правильно подобрать дозу пчелиного яда, апитерапевты советуют принять 20–30 миллилитров водки. Спирт разлагает яд.

Чтобы проверить, нет ли у пациента аллергии на яд, апитерапевт на первом сеансе должен посадить всего одну пчелу на поясницу. Аллергическая реакция может выражаться не только в покраснении тела, сыпи и зуде, но и в расстройстве желудка.

Прополисная мазь

Прополис пчелы используют в ульях для дезинфекции и заклеивания щелей. Он уничтожает грибки, бактерии и вирусы. Губительно действует на возбудителей гриппа, туберкулеза, сифилиса, дифтерии. Причем, в отличие от антибиотиков, к прополису ни бактерии, ни вирусы, ни грибки не могут приспособиться. Сохраняет он полезные свойства не один год.

Прополисную мазь можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого 90 миллилитров растительного нерафинированного масла кипятите 3–4 минуты. Остудите до 80 градусов и добавьте 10 г прополиса. Помешивайте 15–20 минут, пока он не растворится. После этого мазь можно процедить через два слоя марли и охладить.

Можно использовать ее не только для лечения ран и царапин, но и для борьбы с вагинитом, кольпитом, кандидозом влагалища. Пропитанные мазью тампоны нужно вставлять во влагалище на ночь через день. Всего понадобится 10–15 процедур. Мазь хранится в холодильнике в течение месяца.

Если возникнет ощущение жжения, уменьшите количество прополиса вдвое.

Прополисная мазь сглаживает рубцы после ожогов, помогает быстро срастись переломам. Можно принимать прополис и внутрь. Он заживляет язвы желудочно-кишечного тракта, стимулирует иммунитет, подавляет рост раковых клеток, снижает уровень холестерина, защищает от радиации. Прополис может влиять на кору надпочечников и гипофиз, что способствует выделению собственных гормонов, а это очень актуально в период менопаузы.

Мнение читателя

Светлана Котенкова, медсестра

– Мед я очень люблю. Употребляю его практически во всех видах: добавляю в кофе, в чай. Только мне не очень нравится мед в сотах, потому что он прилипает к рукам. Посещала как-то медовую ярмарку. И, увидев там огромный выбор меда, была просто в восторге. Всем советую такие ярмарки посещать.