«Лучшие лекарства – в садах и огородах», – гласит пословица. Сейчас ее понимают не совсем правильно, имея в виду скорее следующее: «Натуральные овощи и фрукты полезны для здоровья». Спору нет, это действительно так. Но изначально пословицу понимали буквально. Дело в том, что привычные для всех нас овощи в древности считались не столько пищей, сколько лекарством. И разводили их именно в этих целях.

Слаще моркови

Врачи советуют есть по две моркови в день Наверное, чемпионом в этой области будет самая обычная морковь. Та самая, о которой еще в детском саду загадывали загадки: «Красна девица в темнице, а коса на улице». Но, покажи нам морковку времен Древнего Рима или даже Христофора Колумба, удивлению бы не было предела. От собственно «девицы», то есть плодового тела, ради чего сейчас и выращивается морковь, там не было ничего, кроме жалкого крысиного хвостика подозрительного синюшно-фиолетового цвета. Самым ценным компонентом считалась именно что «коса», а самым ценным из «косы» – семена. Вид у растения был соответствующий – почти метровая развесистая жилистая ботва с увесистыми зонтиками лохматых семян.

Они и сейчас массово используются в косметологии, поскольку являются источником ценных эфирных масел, которые очищают кожу, питают ее и возвращают молодость. Подобными свойствами обладают многие эфирные масла.

В древности же морковное масло было если не панацеей, то чем-то похожим. Пожалуй, без него античная медицина была бы и вовсе немыслима. Масло считалось идеальным средством при кожных заболеваниях – псориазе, фурункулезе, нарывах, зуде, экземе. Эффективно лечило плохо заживающие мокнущие язвы, что для римских легионеров, гниющих в гарнизонах Африки и Ближнего Востока, было весьма актуальным. Предпринимались даже небезуспешные попытки лечить морковью страшный бич тех лет – проказу. До конца, конечно, болезнь победить не удавалось, но страдания морковка облегчала.

Отлично, правда с другой стороны, морковь зарекомендовала себя и на севере Римской империи. Там, где легионы торчали в холодных лесах Германии и на промозглых лугах Британии. Простуда, кашель, бронхит – все снималось морковным маслом. Употребление простейшее: несколько капель на котелок кипятка, накрыться плащом и дышать пять минут. Такие ингаляции в римской армии были весьма популярны.

Корень моркови действительно имел тогда фиолетовый оттенок и в пищу не употреблялся. А вот в медицине этот жалкий хвостик все-таки нашел себе применение. Трактаты I века нашей эры говорят о нем, как о сильнейшем мужском афродизиаке. Фиолетовые корешки полагалось употреблять сырыми – в натертом виде и обязательно с медом. Но… очень понемногу и очень аккуратно, поскольку считалось, что чрезмерное увлечение морковью грозит серьезным увеличением мужского «хозяйства», а это по римским меркам считалось смешным и даже позорным.

В Средние века вареные в меду корни моркови подносили самым отличившимся в бою приближенным императора Карла Великого – как лакомство и лекарство одновременно.

Только спустя почти восемьсот лет, в XVI веке, морковка стала толстой и оранжевой. Да и то случайно – такой цвет ей придали голландские огородники, чтобы польстить своему вождю принцу Оранскому. Кабы не он, мы по-прежнему бы ели фиолетовую морковь.

Вершки и корешки

Еще один чемпион в этом забеге – свекла. Если бы в древности рассказывали сказку про вершки и корешки, то еще не известно, кому повезло бы больше – медведю или мужику. Возможно, в случае свеклы остались бы довольны все. Но по-разному. Тот, кто выбрал вершки, неожиданно обогатился бы ценным пищевым продуктом, свекольной ботвой. Именно из нее готовили супы, ее квасили впрок, мариновали, солили, даже обжаривали в оливковом масле и, наконец, ели просто так. А вот корешки не ели совсем. Зато их широко употребляли в медицине, особенно военной, как идеальное кровоостанавливающее средство. Гомер в своей «Илиаде» о свекле не упоминал, однако защитники Трои, среди которых было много хеттов, ее ценили высоко. Так, по хеттским законам за кражу препаратов из свеклы полагался штраф больший, чем за кражу скота.

Позже, уже в Средневековье, свекольный сок использовали примерно так же, как и сейчас. Знаменитый врач Парацельс прославился тем, что почти из могилы поднимал тщедушных и рахитичных отпрысков дворянских семей. Всего-то и надо было, что давать им по стакану свекольного сока – отличного кроветворного средства, богатого железом. Придворный медик французских королей Амбруаз Паре с помощью свеклы диагностировал отравления медленными ядами: если после съеденных накануне корешков моча окрасится красным, значит, пациент в зоне риска, микрофлора его кишечника ослаблена. А в качестве антидота он назначал все ту же свеклу, которая, как подтвердили современные исследования, способна эффективно выводить из организма всякую дрянь типа свинца и мышьяка.

Ведьмины стрелы

Завершает тройку овощных целебных лидеров лук. О том, что он является универсальным лекарством, знают все: «Лук – от семи недуг». То что лук можно употреблять в пищу, древние тоже догадывались, но предпочитали его избегать: «Из-за резкого запаха он достоин быть снедью плебеев и рабов, но никак не патрициев, которым питаться луком неприлично», – писал римский врач Клавдий Гален. Он же перечислил все недуги, от которых спасает лук. Зубная боль, пищевые отравления, астма, кашель, злокачественные опухоли, загрязненные раны, болезни горла, укусы змей и скорпионов.

Кроме того, считалось, что луковый сок с медом может помочь свести с глаза бельмо, а при помощи луковых стрелок ведьмы делают особый напиток, который позволяет им летать. Что из этого правда, а что ложь, сейчас можно только гадать. Но есть более близкое к нам свидетельство. Его источник заслуживает полного доверия – это русский архиепископ Самуил. На его попечении находилась паства города Ростова Великого, который был славен своими огородниками-виртуозами – они выращивали даже грецкий орех. Лук там тоже был в почете. Он-то и спас население города от чумы 1777 года, о чем Самуил доносил императрице Екатерине II: «Жители града сего избегают болезней луком, а лекарств же иных никогда же не требуют».

Не от семи, а от 77

По их мнению ученых, болезней, при которых помогает репчатый лук, гораздо больше. Одних только видов рака, развитию которых препятствует лук, наберётся немало. Считайте: даже умеренное потребление лука (примерно 1-2 луковицы в неделю) защищает от опухолей толстой и прямой кишки, от рака гортани и яичников.

А 5-6 луковиц в неделю снижают риск развития рака полости рта и пищевода. И это только уже хорошо изученные виды опухолей. Возможно, лук помогает и при других вариантах этой страшной болезни. Ведь в нём целый кладезь веществ, обладающих не только противораковой активностью, но и вообще очень полезных.

Многие из луковых «богатств» очень помогут при простуде. Есть и масса веществ, незаменимых для сердечников, они снижают холестерин и липиды крови, препятствуют образованию тромбов. А значит, защищают от инфарктов и инсультов, в основе которых почти всегда лежит тромбоз сосудов. Очень важно антивоспалительное действие лука. В последние годы медики доказали, что хронические воспалительные реакции играют важнейшую роль при многих заболеваниях. В том числе и таких, при которых о них ранее не думали.

Доказана связь воспаления с атеросклерозом, гипертонией, ишемической болезнью сердца. По сути, эти заболевания являются главной причиной смертности в наше время. Воспаление поражает самую внутреннюю оболочку сосудов (эндотелий), это способствует их спазму и образованию тромбов. Чем воспаление активнее, тем тяжелее течение болезни. Когда воспаление удаётся ослабить, улучшается прогноз и повышается выживаемость больных»

Существенную негативную роль воспаление играет и при других заболеваниях, например, при ожирении и сахарном диабете 2-го типа, при неинфекционных поражениях печени, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и прочих дегенеративных заболеваниях нервной системы. Даже многие виды рака связаны с воспалением.

Женщинам лук помогает укреплять плотность костной ткани и тем самым способствует профилактике типичных переломов, возникающих после менопаузы. Самый печально известный среди них и самый опасный - перелом шейки бедра.

Газовая атака

Очень хорош лук не только для костей, но и для суставов. В нём много соединений серы, так необходимой для синтеза хрящевой и соединительной ткани.

К сожалению, эта полезнейшая сера имеет и побочные действия - запах, остающийся после потребления лука, и слёзы, льющиеся рекой, когда его режешь. Но, к счастью, есть способы готовки, помогающие ослабить луковые ароматы и сохранить при этом его полезные качества (см. наши рекомендации).

«Луковый газ», в избытке образующийся непосредственно в момент резки лука, тоже можно приручить. Используйте очень острый нож, он меньше травмирует оболочки клеток и тем самым ослабляет газовую атаку. Ещё лучше будет эффект, если луковицу предварительно охладить в холодильнике.

На заметку

Как лучше готовить лук, чтобы сохранить максимум полезных свойств

Очищайте только шелуху, старайтесь максимально сохранять наружные слои луковицы - в них больше всего полезнейших флавоноидов.

Мелко нарезанный лук становится особенно полезным через 5-10 мин., в это время в нём синтезируются самые активные компоненты. Но уже через день разрезанный лук теряет свои целебные свойства.

При варке на медленном огне важнейший кверцетин не разрушается, он только переходит в раствор. Поэтому лук в супе и луковый суп очень полезны.

Припущенный или поджаренный на медленном огне в течение 5-7 мин. лук сохраняет основные полезные свойства.

Хорошо, если с разными блюдами вы съедаете в день не менее одной средней луковицы (150 г). Для этого добавляйте лук не только в салаты, но и практически во всё - первые блюда, любые гарниры (каши, картофель, овощи), блюда из мяса, рыбы, птицы, яиц. По сути, лук не подходит только к сладкому.

Больше всего полезных флавоноидов в красном луке, потом идет обычный жёлтый лук, потом - белый.

По материалам интернет-изданий