Основные овощные бобовые – горох, фасоль и бобы – сегодня встретишь не на каждом участке. А ведь эти культуры – одни из самых древних.

Полезная пища

Бобовые – самые питательные из всех овощей: в них много растительных белков, которые легко усваиваются и близки по составу к животным белкам. Кроме того, они богаты минеральными веществами (солями калия, фосфора, магния, кальция и др.) и витаминами. Все это и определяет их высокую пищевую ценность. Бобовые обладают диетическими и целебными свойствами: их рекомендуют регулярно вводить в рацион при болезнях сердца, печени, почек, кишечника. Употребление этих продуктов способствует снижению холестерина в крови, они выводят из организма избыточные жиры и улучшают состояние кожи.

Благодарные растения

У бобовых крупные семена, которые легко равномерно распределить при посеве; они быстро прорастают, обладают большой силой роста и хорошо противостоят сорнякам.

Бобовые – прекрасные предшественники для любых других культур (кроме представителей этого же семейства). Они разрыхляют почву, а главное, обогащают ее азотом, усваивая его из воздуха с помощью находящихся на корнях клубеньковых бактерий – это редкая способность!

Слово «боб» обозначает не крупное семя соответствующей культуры, как думают многие. Боб – это плод у всех бобовых (в обиходе его часто называют стручком). Еще одно название для такого плода – лопатка.

Горох

В наше время из всего семейства бобовых именно горох не утратил своей былой популярности. Неудивительно: эта культура неприхотлива, хорошо растет при любых погодных условиях, благодаря особым возможностям корневой системы довольствуется небогатыми почвами. Его под силу выращивать начинающим огородникам. А уж если обогатить землю органическими удобрениями, провести глубокое рыхление, на кислых почвах – известкование, не допускать замокания почвы после посева, поливать горох в засуху и применять опоры, то урожай бывает просто несметным.

Важно

Если вы хотите лакомиться вкусным горошком на протяжении всего лета да еще и запасти на зиму, можно либо сеять горох полюбившегося сорта каждые 10 дней, или же одновременно посеять несколько сортов разного срока созревания.

Посев. Горох – растение холодостойкое: семена начинают прорастать при температуре, близкой к биологическому минимуму, – плюс 5 °C. Всходы способны выдерживать кратковременные заморозки до –5 °C, а значит, высевать его для раннего потребления можно уже в апреле – начале мая, как только почва будет поддаваться обработке. Горох поспевает раньше большинства овощных культур открытого грунта: у самых ранних сортов от всходов до сбора первых спелых бобов проходит около 60 дней.

Уход. Горох легко переносит кратковременную засуху, так как его корни, глубоко проникая в почву, достают необходимую влагу из глубоких почвенных горизонтов (это относится к уже подросшим растениям). Однако есть три критических периода, когда горох нужно обеспечивать влагой: после посева семян для лучшего прорастания, при цветении и во время налива плодов. При использовании опор (в идеале крупноячеистой нейлоновой сетки) урожайность значительно повышается.

Сбор урожая. Горошины в плоде обычно всегда чистые, и их можно есть прямо с грядки. Нужно только следить, нет ли там личинок или куколок жука – гороховой зерновки, или брухуса. Повреждённые лопатки желательно сжигать.

Если собирать горох через день (лучше утром после высыхания росы), то он будет дольше плодоносить. К тому же при перезревании семян их вкус резко ухудшается.

Горох бывает лущильный (широко выращивается для сушки и консервирования) и сахарный. Сахарные сорта удобны тем, что створки их бобов тоже съедобные (лишены пергаментного слоя) и сладкие. Такой горох собирают, пока плоды остаются плоскими – до того, как они начнут искривляться или надуваться, как баллончики. Важно не повредить хрупкие растения при сборе урожая, поэтому одной рукой нужно придерживать куст, а другой отщипывать бобы.

Бобы

Честь и хвала тем огородникам, кто знает толк в этой культуре!

Если вас пугает чёрный цвет бобов сорта Русские чёрные, выращивайте Белорусские, у которых семена кремовой окраски. Разные сорта сильно варьируются по высоте растений. Высокорослым требуется опора в виде шпалеры или окучивание для лучшей устойчивости.

Ухаживать за бобами несложно. Только с посевом весной не следует затягивать, так как это растение длинного дня. Как и горох, бобы можно сеять в несколько сроков – для продления периода отдачи урожая. И даже с одних и тех же растений можно собрать два урожая – для этого отплодоносившие побеги срезают, оставив пенек высотой 5 см, вновь отрастающие бобы при хороших условиях успевают сформировать новый урожай.

Большой вред бобам наносит черная бобовая тля, питающаяся на верхушках молодых побегов. Но если прищипнуть макушки в начале цветения, можно избежать нашествия тли, к тому же плоды созреют раньше.

Бобы – самые...

крупносемянные из всех бобовых (если не из всех овощей);

холодостойкие и неприхотливые из бобовых;

естественные улучшители и разрыхлители почвы;

отличные кулисные растения;

прогоняют проволочника с участка;

в бобах самое высокое среди овощей содержание растительного белка. По калорийности бобы в 3 раза превосходят картофель и в 6 раз – кукурузу.

Сажаем фасоль

Овощная вьющаяся фасоль пока известна далеко не всем огородникам. Вьющиеся сорта сажать очень выгодно: они урожайнее, плоды легче собирать ,да и на вкус они интереснее. Сортов существует множество: Золотой нектар (желтоплодная), Матильда (фио­летовая), Журавушка, Кочевник, Фатима.

Место для фасоли желательно выбрать солнечное, защищенное от ветра. Землю она предпочитает плодородную, поэтому под посадку надо обязательно внести органику (перегной, компост и др. из расчета 2–3 ведра на 1 м 2). Корни бобовых не любят холода и излишней влаги. Поэтому на низких сырых участках лучше посадить фасоль на «подушку» из плодородного грунта, того же компоста, например. Для вьющейся фасоли необходима прочная высокая опора, которую она могла бы свободно оплетать. Для этого подойдет забор из сетки рабицы, решетчатая стена беседки или специальная конст­рукция из крепких материалов (досок, железных прутьев и т. д.) высотой не менее 2 м. Растения довольно сильно разрастаются, поэтому расстояние между ними должно составлять около 80 см. Небольшой семье обычно вполне хватает двух-трех растений.

Сложного ухода не требуется. Если растения желтеют или отстают в росте, можно подкормить их разведенным куриным пометом или раствором минеральных удобрений. Регулярные и обильные поливы особенно необходимы фасоли во время цветения: без них цветки и молодые завязи могут опадать. Чтобы собрать хороший урожай, надо стараться регулярно собирать лопатки. При осенней уборке корни лучше не выдергивать сразу, а дать им перегнить в земле в течение зимы – это хорошо для почвы.

По материалам интернет-изданий