Карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней в селе Рубленица Сорокского района, снят после того, как финальный тест показал отрицательный результат. Об этом корреспонденту агентства "ИНФОТАГ" сообщил директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габерь.



По его словам, две недели назад несколько здоровых животных провели по месту, где жили больные. Анализ крови тестовых свиней показал отрицательный результат.



"Несмотря на отмену карантина, специалисты ANSA продолжат пристально следить за этим селом, поскольку оно специализируется на выращивании свиней, там поголовье достигает 4 тыс.", - сказал он.



Габерь отметил, что в селе Братушаны Единецкого района все еще проходит финальный тест и только лабораторный анализ покажет, можно ли снимать карантин или нет.



Он отметил, что необходимо тщательно проверять транспорт, который въезжает со стороны Украины, поскольку очаги болезни в этой стране сконцентрированы возле национальных трасс.



Справка "ИНФОТАГ": В настоящее время в Украине 225 очагов болезни и их количество продолжает расти. Болезнь также зафиксирована в России, Польше и странах Балтии.



Карантин в связи с новыми вспышками АЧС в Рубленица и Братушаны установлен в марте и середине апреля. Сотрудники ANSA провели дезинфекцию карантинной зоны, избавились от мусора и опасных отходов, а трупы животных зарыли на глубине двух метров.



В сентябре 2016 г. в селах Мошана и Чернолеука Дондюшанского района была зафиксирована первая вспышка АЧС. Тогда же был установлен карантин и проведены необходимые санитарные мероприятия. В январе ANSA известила соседние страны об отсутствии африканской чумы свиней на территории Молдовы. В первом и втором случае болезнь попала в страну со стороны Украины.



