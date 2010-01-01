



Использование в торговле целлофановых пакетов одноразового пользования может быть запрещено на территории Молдовы. Как передает корреспондент агентства "ИНФОТАГ", соответствующий законопроект одобрен в четверг на заседании парламента большинством голосов депутатов.



По словам автора законопроекта, депутата от Либеральной партии Валериана Бежан, целлофановые пакеты несут серьезную угрозу для окружающей среды, поскольку срок их разложения достигает нескольких сотен лет, а при сжигании пакетов выделяется токсичные пары.



В качестве альтернативы предлагается заменить пластиковые на бумажные или тканевые пакеты, которые можно использовать многократно. Также, допускается возможность использования пакетов из быстро разлагающегося пластика. Авторы подчеркивают, что речь идет не обо всей пластиковой упаковке, а только той, что подходит под классификацию одноразового пакета.



Депутат от Партии социалистов Василе Боля отметил, что из законопроекта совершенно непонятно, какие именно пакеты авторы хотят запретить.



"Какая разница, какие пакеты будут летать по полям, будут это быстро разлагающиеся или нет",- сказал он.



По мнению депутат от Либерально-демократической партии Тудора Делиу, нельзя привязывать срок вступления в силу закона с торговой площадью, как это предусмотрено в документе, поскольку запрет должен касаться всех в равной степени.



По мнению коммуниста Олега Рейдмана, законопроект служит во благо, однако нужно точно знать, сколько людей задействовано в производстве целлофановых пакетов, какой капитал у этих предприятий, что с ними делать далее.



