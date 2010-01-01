Клубника снова в продаже. Она завлекает с лотков красными боками и, в отличие от своей зимней предшественницы, буквально пьянит ароматом. Именно клубника окончательно избавит нас от зимнего авитаминоза, завершив дело, начатое зеленью и редиской.

Польза клубники для здоровья

Если вы еще не фанат этой ягоды, то советуем стать им. Ведь клубника не только вкусна, но и очень полезна. «Красная ягода» особенно богата витаминами группы В. Витамина С в ней больше, чем в лимоне. Она содержит много фолиевой кислоты, железа, меди, органических кислот. А сладости ей придает целый набор сахаров.

Помимо обогащения витаминами, клубника активизирует обменные процессы в организме, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию салициловой кислоты (вспомните аспирин), снимает жар и ломоту в суставах. Кроме всего, клубника – один из самых известных (и самых вкусных!) афродизиаков. Помимо прочего, клубника обладает омолаживающими свойствами, например, она помогает бороться с морщинами. Ниже представлены 10 полезных свойств, из-за которых стоит добавить клубнику в свой рацион.

Повышает иммунитет

Диетолог Мадлен Эдвардс (США) утверждает, что клубника – отличный источник витамина C. Большинство млекопитающих, за исключением человека, обладают способностью вырабатывать витамин С естественным путем, поэтому для нас очень важно получать суточную норму витамина из потребляемых продуктов. Одна порция клубники содержит 51,5 мг витамина С — это примерно половина вашей суточной потребности.

Возьмите двойную порцию, два стакана, и вы получите требуемое количество витамина С. Он необходим для повышения иммунитета, а также является мощным антиоксидантом. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что употребление клубники в течение нескольких недель подряд повышает действие клубники в качестве антиоксиданта.

Полезна для глаз

Клубника в качестве антиоксиданта помогает предотвратить катаракту – помутнение хрусталика, которое может привести к слепоте.

Нашим глазам необходим витамин С для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут разрушать белок в хрусталике. Он также способствует здоровью роговицы и сетчатки глаза. Обратите внимание, что существуют исследования, доказавшие отрицательное влияние витамина С на здоровье глаз, заключающееся в повышении риска возникновения катаракты у женщин старше 65 лет. Однако это касается витамина, полученного из добавок, а не из свежих овощей и фруктов.

Поможет бороться с раком

Витамин С является одним из антиоксидантов, которые могут помочь в профилактике рака, поскольку здоровая иммунная система — это лучшая защита. Кроме того, в клубнике была обнаружена эллаговая кислота, которая способна подавлять рост раковых клеток.

В клубнике также содержатся антиоксиданты lutein и zeathancins, которые поглощают свободные радикалы и могут нейтрализовать отрицательное воздействие на наши клетки.

Клубника борется с морщинами

Витамин С, содержащийся в клубнике, оказывает положительный эффект и здесь, ведь он необходим для выработки коллагена, который улучшает эластичность и упругость кожи.

С возрастом количество коллагена уменьшается, поэтому употребление продуктов, обогащенных витамином С, подарит здоровую и помолодевшую кожу.

Помимо витамина С в борьбе с морщинами помогает эллаговая кислота, которая предотвращает разрушение коллагена и возникновение воспалений, которые отвечают за появление морщин из-за длительного воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей.

Помогает бороться с плохим холестерином

Болезни сердца относятся к числу ведущих причин смерти , но к счастью, клубника может помочь оздоровить сердце.

Эллаговая кислота и фитохимические вещества работают как антиоксиданты и нейтрализуют воздействие липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – плохого холестерина, который забивает артерии. Кроме того, эти вещества уменьшают воспаление, что снижает риск возникновения болезни сердца и диабета.

Уменьшает воспаление

Антиоксиданты и фитохимические вещества, обнаруженные в клубнике, могут также помочь уменьшить воспаление суставов, которое может вызвать артрит, а также привести к болезни сердца.

Результаты исследования, проведенного в Гарвардской школе общественного здоровья, показали, что женщины, которые съедают не меньше 16 штук ягод в неделю, на 14% реже имеют повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ), который сигнализирует о наличии воспаления в организме.

Регулирует кровяное давление

Еще одним необходимым для здоровья сердца веществом является калий, которого в порции клубники содержится около 134 мг.

Калий помогает регулировать кровяное давление и даже может помочь снизить его, защищая от негативного воздействия натрия. Можно заключить, что благодаря своему воздействию на ЛПНП, воспаления и кровяное давление, клубнику можно назвать одним из самых полезных для здоровья сердца продуктом.

Источник клетчатки

Клетчатка необходима организму для здорового пищеварения, а клубника содержит около 2 г клетчатки на порцию.

Нехватка клетчатки может привести к запорам и воспалению кишечника, что является проблемой практически для половины людей старше 60 лет. Клетчатка оказывает положительный эффект при диабете 2 типа, так как клетчатка помогает замедлить поглощение сахара в кровь.

Помогает контролировать вес

Поддержание здорового веса – лучшая защита против диабета 2 типа и сердечных заболеваний, не говоря о хорошем самочувствии.

Клубника низкокалорийная, порядка 28 ккал/порцию, обезжиренная и имеет низкое содержание сахара и натрия. Сахара в клубнике на более 4 г/порцию, а содержание углеводов меньше чем в кусочке хлеба. Возьмите большую порцию клубники и замените ею привычную закуску, получив те же 100 калорий.

Клубника для беременных

Фолиевая кислота рекомендуется беременным или женщинам, пытающимся забеременеть. Порция клубники содержит 21 мкг фолиевой кислоты. На ранних стадиях беременности она помогает в развитии головного, спинного мозга и черепа плода. Кроме того, фолиевая кислота в клубнике поможет предотвратить некоторые врожденные дефекты, такие как расщепление позвоночника.

Правила безопасности

Есть у «красной красавицы» и свои минусы. Поддаваться клубничному соблазну не стоит людям с гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью. А виноваты во всем мелкие косточки, которые раздражают слизистую. Существует мнение, что не нужно увлекаться клубникой людям с подагрой: она может усилить проблемы с суставами.

Настороже нужно быть гипертоникам, принимающим препараты на основе энаприла: в сочетании с клубникой этот препарат может создать нагрузку на почки. И, конечно же, соблюдайте осторожность, если вы аллергик (из-за своей пористой структуры клубника накапливает сильнейший аллерген – пыльцу).

Выбирайте правильно

Отбирайте крепкие ягоды с сохранившимися цветоножками (если они целые — витамин С на месте). Не стоит покупать слишком крупную клубнику: она более водянистая. Витаминов же в ней не больше, чем в средней или мелкой (такую и нужно брать). На ягодах не должно быть пятнышек (признак порчи или опрыскивания химическими веществами). Прежде чем купить, принюхайтесь. Если клубника ароматная — она созрела самостоятельно. Если же почти без запаха — ей «помогли» мыльным раствором. А, значит, полезных веществ в ней намного меньше.

Обычно у ранних сортов ягоды самые нежные, они и хранятся плохо, и портятся быстро. Впрочем, это неудивительно: первая клубника - товар дорогой, производители, торопясь снять сливки, различными методами стараются ускорить ее созревание - чаще всего при помощи ударных доз азотных и иных удобрений. В этом случае клубника набирает массу рекордными темпами - за счет влаги. Поэтому у ранних сортов ягоды рыхлые, водянистые и не очень вкусные, а нередко на следующее утро после покупки могут и заплесневеть. Да еще и нитритов с нитратами в ней много.

Клубничные советы

Лучший способ «хранения» клубники — это купить и съесть. Но если все-таки нужно денек подержать, не мойте ягоды! Аккуратно выложите в просторную миску, закройте пищевой пленкой и поставьте на нижнюю полку холодильника.

Есть клубнику нужно в промежутках между приемами пищи. За час до еды (раз уж это аперитив, то без сахара) или часа через два после. Тогда витамины усвоятся.

Комбинируйте ее с молоком или сметаной. Кальций компенсирует удар щавелевой кислоты, которая есть в клубнике, по суставам и зубам.

Если вы посыпали ягоды сахаром, съесть их нужно сразу же, пока не окислились витамины.

Не выбрасывайте «хвостики»! Высушите их на подоконнике – и всю зиму сможете пить витаминный чай. В отличие от самих ягод, такой напиток полезен при подагре и остеохондрозе. Поможет он и при простуде.

Клубничная маска

Клубничная маска питает и очищает, и особенно помогает при жирной коже — придает ей матовость и сужает расширенные поры.

Растворите 1 ч.л. морской соли в 1 стакане воды. Смочите салфетку и наложите на лицо минут на 20. Так вы прочистите потовые железы. Перетертую и смешанную со сливками (они помогают усвоению витаминов) клубнику нанесите на лицо. Подержите 20—30 мин. Смойте.

Наносить такую маску можно хоть каждый день — пока на прилавках и на грядках есть клубника.