Объем продаж услуг мобильной телефонии в Молдове продолжил в первом квартале сокращаться при незначительном увеличении количества пользователей и генерированного им голосового трафика.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), количество пользователей услуг мобильной телефонии увеличилось, по сравнению с январем-мартом 2016 г. на 7 тыс. (0,2%) - до 4,43 млн., объем голосового трафика - на 14,1 тыс. минут (0,9%) - до 1,518 млрд. минут, а общий объем продаж сократился более чем на 35,6 млн. леев (4,3%) - до 791,9 млн. леев.



По мнению специалистов, сокращение объема продаж обусловлено, в основном, его спадом у Orange Moldova - на 36,9 млн. леев (6,8%) - до 507,8 млн. леев. В то же время, у Moldtelecom продажи увеличились на 0,9 млн. леев (2,7%) и превысили 34,7 млн. леев, а у Moldcell практически сохранились на уровне 2016 г., составив 249,3 млн. леев. В результате такой динамики среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 6,1% и составил 70 леев. У Orange Moldova он равнялся 75,8 леев, у Moldtelecom - 66,8 леев и у Moldcell - 61,1 леев.



Их доля на рынке услуг мобильной телефонии по объему продаж составила 64,1% у Orange Moldova, 31,5% - Moldcell и 4,4% - Moldtelecom.



