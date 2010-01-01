Вы только задумайтесь, по данным Организации Объединенных Наций одна треть всех производимых в мире продуктов идет в отходы. И в среднем 25% продуктов в каждой семье просто выбрасывается из-за неправильного хранения и по некоторым другим причинам. Что же можно сделать, чтобы как-то уменьшить количество выбрасываемых продуктов?

Как оказалось, хранение продуктов – это настоящая наука. Осознав эту простую истину, вы сможете прилично сэкономить. Тем более, что правильно хранить продукты совсем нетрудно при знании некоторых правил. Наша задача – сделать холодильник местом, где продукты будут храниться максимально долго и при этом не терять свои вкусовые качества.

Правило 1. Уберите лишние продукты

Суть этого совета – регулярно проводить проверку содержимого холодильника и своевременно удалять из него все, что уже давно испортилось, покрылось плесенью, продукты с истекшим сроком хранения и непригодные для употребления в пищу.

Что это нам дает и как позволит сэкономить?

Больше свободного места – меньше пищевых отходов. Удалив испорченные продукты, оставшуюся еду проще контролировать и вовремя использовать.

Кроме того, экономится электричество. Ведь, как известно, чем больше продуктов в холодильнике, тем выше энергопотребление.

Правило 2. Наводим чистоту

О том, что холодильник нужно регулярно мыть, знают все. Но как часто в суете повседневных дел мы откладываем это нудное дело на ближайшие выходные, отпуск или череду праздничных дней.

А ведь чистый холодильник – это не только радость для хозяйского глаза, но и свежесть продуктов и лучшая их сохранность. К тому же очищенный холодильник (от снега и льда) лучше поддерживает температуру, потребляет меньше электроэнергии и опять же лучше сохраняет продукты.

Если у вас холодильник No Frost, то в этом случае разморозка происходит автоматически. Но все-таки 1-2 раза в год нужно освобождать морозильную камеру от продуктов и также очищать ее от загрязнений.

Все продукты должны быть плотно и аккуратно упакованы. Сыры и колбасные изделия лучше всего держать в специальных бумажных пакетах, которые позволяют продуктам «дышать». Для камеры с фруктами и овощами желательно использовать специальный антибактериальный коврик, благодаря, которому создается дополнительная воздушная прослойка, которая создает дополнительную вентиляцию и продукты сохраняются дольше. Рекомендуется не реже, чем раз в два месяца полностью вынимать из холодильника все продукты и перемывать каждую полочку средством для посуды.

Правило 3. Храним продукты по правилам

По полочкам

Одним из самых важных принципов хранения продуктов в холодильнике — это их правильное размещение на разных уровнях, каждый из которых имеет свой собственный температурный режим. На самом верху обычно хранятся все молочные продукты. На нижних, самых холодных, полках удобно хранить мясо и рыбу. А в специальных выдвижные ящики овощи и фрукты.

Дверца холодильника

Не забывайте о том, что самое теплое место в холодильнике это его дверца. Скоропортящееся продукты, молоко, сыры в дверце храниться не должны. Исключением может быть специальный отсек или контейнер для масла, если он имеет дополнительную защиту от тепла.

Готовые продукты

Готовые блюда лучше всего держать в специальных контейнерах для хранения продуктов или эмалированной посуде с плотно закрывающейся крышкой. Если нет возможности использовать пищевые контейнеры, то желательно упаковывать готовые продукты в пищевую пленку или фольгу. Плотная упаковка продуктов не только продлевает срок их хранения и не дает запахам продуктов смешиваться, но при этом продукты не теряюсь свой вкус и внешний вид.

Раздельное хранение

Продукты и блюда разных типов стоит хранить раздельно друг от друга. Сырое мясо и рыбу стоит хранить отдельно от готовых продуктов, так как первые могут служить источником инфицирования других продуктов микробами. Фрукты и овощи также стоит держать в разных контейнерах, поскольку они могут ускорять гниение друг друга.

Нельзя хранить рядом:

сырые и готовые блюда

сыры и копченые продукты

колбасные изделия и овощи или фрукты

овощи и фрукты

салаты, фрукты и рыбу

Консервация

Не стоит хранить в холодильнике всевозможную консервацию. Помимо того, что она зачастую имеет довольно большой срок хранения и не прихотлива к температурному режиму, большое количество банок может негативно отразиться на других продуктах, так как в загруженном холодильнике нарушается циркуляция воздуха и от этого нарушается общий температурный режим.

Нулевая камера

Во многих современных холодильниках можно встретить «нулевую камеру» или как ее еще называют «зону свежести». В ней температура воздуха приближена к 0°С и создана оптимальная влажность для хранения, которая позволяет продуктам дольше оставаться свежими и сохранять свой первоначальный вкус. В ней лучше всего держать любые скоропортящиеся продукты, которые будут сохранятся в ней дольше и лучше, чем в обычной холодильной камере, например свежие овощи, фрукты, зелень, сыры, морепродукты, свежее мясо (фарш), рыбу и птицу.

И еще несколько советов:

Храните продукты изолировано друг от друга

Мясо хранится лучше, если оно отделено от костей (всегда разделывайте кусок мяса на отдельные части – кости и мякоть, то же касается и тушки курицы)

Сырокопченую колбасу лучше обмазывать растительным маслом – так она дольше хранится

Сыр лучше хранить завернутым в фольгу

Молоко лучше переливать в стеклянную банку

Никогда не храните в холодильнике бананы, дыни, ананасы

Хлеб лучше всего сохраняет свои вкусовые качества в морозилке

Хранить продукты (кусок ветчины, колбасу, сыр, фрукты) лучше целыми, чем нарезанными на кусочки. Так они сохраняются дольше

Перед тем, как отправиться в магазин, проверяйте содержимое холодильника. Возможно, продукт, который вы намереваетесь купить, у вас уже есть, но вы его просто не видите.

Даже эти несложные советы помогут вам сэкономить. К тому же это будет ваш посильный вклад в дело сохранения окружающей среды. Правильное хранение продуктов – это один из способов уменьшить количество пищевых отходов, загрязняющих нашу планету.

По материалам интернет-изданий