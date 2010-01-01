



Один из самых известных винодельческих комбинатов Молдовы - Cricova может возобновить поставки своей продукции на рынки России.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), это стало возможным после того, как ведомство завершило экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов представленных 20 видов винодельческой продукции, выдав положительные заключения на них.



Согласно сообщению, режим поставок продукции в РФ будет осуществляться, как и ранее, в режиме одного окна.



Ранее по итогам визита российских экспертов в РМ председатель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что продукция большинства из 13 проверенных винодельческих предприятий Молдовы признана соответствующей требованиям российского рынка. По ее словам, они "смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации".



Это же подтвердил президент Игорь Додон, который утверждал, что о расширении поставок молдавской винодельческой и плодоовощной продукции договорился в ходе встречи в середине января в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.



Как уже сообщал "ИНФОТАГ", Роспотребнадзор приостановил с 11 сентября 2013 г. импорт молдавских вин под предлогом "выявления партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности по содержанию дибутилфталата и ди(2-этилгексил)фталата". Претензии Роспотренадзора появились в преддверии парафирования в ноябре 2013 г. в Вильнюсе Молдовой соглашения об ассоциации с ЕС.



Ранее молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. После введенного "Роспотребнадзором" первого эмбарго на их ввоз в 2006-2007 гг. под предлогом низкого качества Молдове удалось вернуть к 2013 г. лишь порядка 5% доли рынка РФ, а после нового запрета многие виноделы из-за чинимых Москвой препон отказались от экспорта в РФ, переориентировав его в другие страны.



В условиях запрета на молдавские вина Роспотребнадзор разрешил поставки лишь винодельческим компаниям Приднестровья и Гагаузии, власти которых выступают против евроинтеграции и за сближение с Евразийским союзом.



