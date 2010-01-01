Огурцы – самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и недозрелее, тем лучше и вкуснее. В античные времена греки их называли «агурос»: что означает «неспелый, несозревший». Отсюда и пошло их название – огурец. Из страны вечного лета Индии пришли к нам огурцы. Дикий огурец у себя на родине, тропическая лиана, растет в лесах, длинные ветви-плети забираются высоко на деревья, а плоды свисают вниз. Почти шесть тысяч лет люди знают и любят эту культуру, о чем свидетельствуют находки в развалинах хазарского города Саркепа, где обнаружены семена огурцов.

Полезные свойства огурцов

Около 95 процентов содержимого огурцов - это вода. И в этом, как ни парадоксально, их сила. Хотя в прежние времена считалось, что огурцы имеют лишь «вкусовую» ценность. Сейчас же пришло понимание, что именно вода, находящаяся во фруктах и овощах, необычайно ценна. Полезные свойства огурца заключаются, в том числе, и в самой жидкости, дистиллированной природой. Огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые способны замедлять процессы старения и образование камней в почках и печени.

В огурцах содержатся полезные и легкоусвояемые соединения йода: ученые считают, что регулярное употребление огурцов в пищу улучшает работу щитовидной железы, сердца и сосудов. Огурцы содержат много клетчатки — поэтому отлично улучшают перистальтику кишечника, а также очищает от лишнего холестерина стенки сосудов.

Огурец содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро.

Из-за большого содержания калия огурцы отлично «гоняют» лишнюю жидкость, снимают отеки, снижают артериальное давление, имеют легкий слабительный эффект. Благодаря низкой калорийности и усиленной «очистительности», огурец — идеальный продукт для тех, кто желает избавиться от лишнего веса.

Лечебными свойствами обладают семечки огурцов, которые выводят лишний холестерин из организма.

Огуречный сок содержит много минеральных солей, а также кальций, фосфор и натрий. Он оказывает оздоравливающее и омолаживающее действие на организм и кожу, улучшает память, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сохранить здоровье зубов и десен, а также придает свежесть и поддерживает тонус кожи. Кроме того, сок огурца препятствует атеросклерозу, является отличным мочегонным средством.

Огуречный сок прекрасное средство от затяжного кашля, облегчает состояние больных при туберкулезе, успокаивает нервную систему, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием.

Сок огурца предупреждает переход углеводов в жиры, очищает организм от шлаков и препятствует отложению солей.

Огуречный сок, смешанный с соками яблок и помидоров (в соотношении 1:1:1) и с добалением зубчика чеснока способствует улучшению состава крови.

В сутки допустимо выпить до 1 литра огуречного сока, но при этом не рекомендуется принимать более 100 мл за один раз.

Кожура огурца

Огромное количество микроэлементов находится в кожуре огурца (очень хорошим слабительным являются перезрелые огурцы – и в этом их польза). Сила огурца и в лечении колитов – следует принимать пару месяцев по сто грамм огуречного сока или пюре до еды. Полезные свойства огурца незаменимы при проведении разгрузочных дней. Естественно, ценность огурцов, выращенных в парнике, существенно ниже, в сравнении с огурцами, созревающими на открытом грунте в сезон.

Сила огурца

Сила огурца и в том, что он сочетается со всеми продуктами, кроме что разве молока. Впрочем, известно, что в сельской местности часто нарушается это правило без всякого вреда для человеческого организма. Великолепные блюда приготавливают из огурцов с творогом и украшенных зеленью. Полезны огурцы в сочетании с рубленым вареным яйцом с любым луком (к примеру, фаршированные огурцы).

Полезен огурец и с медом. Однако, вероятно, самые полезные свойства огурцов заключаются в применении их для бутербродов вместо хлеба. Например, с мясом, рыбой или с сыром. Это особенно важно для людей с лишним весом. Можно завернуть такой сандвич в лист капусты или салата, положить на огурец мелко нарубленный фарш из зелени, помидоров и сметаны, или тертого сыра с чесночком, сметаной и соком лимона.

Отличный фарш для огурца получается из вареных размятых яичных желтков и зелени со сметаной, а также из всего того, что может подсказать вам ваша фантазия и возможности.

Сорта огурцов

Огурцы выращивают практически все дачники и огородники, как в теплицах, так и в открытом грунте, а иногда – и на подоконниках или балконах городских квартир. Популярные раннеспелые сорта огурцов – Алтайский ранний, Вязниковский, Муромский, Изящный, Гибрид Успех. Из среднеспелых наибольшей популярностью пользуются сорта: Родничок, Должик и Неросимый, среди позднеспелых котируются: Нежинский, Донской, Дар Алтая. Главное условие отменного урожая – тёплая и влажная почва, не допускать заморозков и поливания огурцов холодной водой.

Огурцы в косметологии

Самый простой способ улучшить цвет лица или снять отеки с уставших глаз – нанести на кожу тертую огуречную мякоть или тонкие ломтики огурца. Огурцы отлично тонизируют и увлажняют кожу, уменьшают морщины и убирают отечность, обладают легким отбеливающим эффектом и противовоспалительным свойством. На основе сока огурца изготавливаются лосьоны для очищения кожи.

Опасные свойства огурцов

Огурцы противопоказаны: при острых и хронических нефритах, обострении хронической почечной недостаточности, почечнокаменных заболеваниях; при нефрите со щелочной реакцией мочи. Необходимо ограничить употребление огурцов при обострении язвенной болезни, гастритах, энтероколитах, колитах.

Соленые огурцы не советуют употреблять: при тучности, ожирении, остром и хроническом нефрите, пиелонефрите, при обострении гастрита, гепатите, холецистите.

На заметку

При выборе огурцов нужно обратить внимание на следующие особенности: кожица огурца должна быть равномерно окрашена, темного или светлозеленого цвета (в зависимости от сорта), плод обязательно должен быть на ощупь твердым и тяжелым по весу, без признаков пятен, примятостей, вялости и других повреждений.

Исторический факт

Римский император Тиберий требовал, чтобы ему всегда подавали к обеду свежие огурцы. А полторы тысячи лет назад не было теплиц: ящики с огуречной рассадой размещали на колесах, колеса поворачивали за солнцем.