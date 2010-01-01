Сейчас уже практически невозможно себе представить современную кухню без микроволновки. Ведь микроволновая печь – это отличная возможность разогреть готовое блюдо или приготовить новое, разморозить продукты или поджарить мясо на гриле. Чтобы правильно выбрать эту чудо-технику, необходимо знать основные ее параметры и определиться, что именно для вас важно. Сегодня мы вам расскажем, как выбирать «правильную» микроволновку.

Почему микроволновки так популярны?

СВЧ-печи полюбились многим удобством использования, надежностью и тем, что можно подобрать такую, какая сможет украсить интерьер вашей кухни наилучшим образом. При этом:

Подходит для людей, которым катастрофически не хватает времени для домашнего приготовления еды. Небольшие размеры позволяют найти место для нее даже в маленькой квартире. Получается сэкономить, если сравнивать с газовыми или электрическими плитами, духовыми шкафами. Обслуживание и уход за ней не обременителен. Температура воздуха на кухне во время работы агрегата не увеличивается. Запахи от готовящейся еды не распространяются вокруг. Благодаря тому, что время готовки значительно сокращается, сохраняется больше витаминов. Продукты можно готовить или разогревать в специальной кухонной посуде, в которой можно подавать к столу. Большинство овощей и фруктов готовятся в собственном соку, выделяемом при таком способе приготовления, так что не надо добавлять воду. Многие блюда получаются такие же вкусные, как, если бы они готовились традиционными способами. Еда получается практически диетической, так как не нужно добавлять жир.

12. Разморозка в микроволновке быстрая, и сохраняются при этом все свойства размораживаемых продуктов.

13. В них можно стерилизовать банки, детские бутылочки.

Выбираем по типу

В первую очередь, вы должны знать, что современные микроволновки бывают 4 типов:

1. Соло – идет, как дополнение к духовке, имеет только устройство, испускающее микроволны.

2. Печь с грилем – в дополнение к микроволновому излучателю устанавливается кварцевый или ТЭН-элемент, что позволяет запечь курицу или даже мясо по-французски.

- кварцевый гриль меньше места занимает внутри, быстрее набирает мощность и его намного легче чистить

- а тэновый гриль может менять положение в зависимости от продукта (опускаться, подниматься, наклоняться) и он значительно дешевле

3. Конвекционная печь – здесь уже к грилю и микроволнам добавлена возможность конвекционного обдува (обработка горячим воздухом), встроена система внутренней вентиляции и установлен кольцевой нагревательный элемент. Такая микроволновка полностью заменяет собой духовку, в ней можно готовить выпечку, запекать мясо или птицу.

4. Инверторная печь – такие печки еще очень редко можно увидеть в магазинах. В них устроен специальный механизм, который позволяет постепенно уменьшать или увеличивать выходную мощность. В таких микроволновках происходит более естественный нагрев пищи, сохраняются питательные свойства и текстура продуктов.

Еще перед походом в магазин определитесь, для чего вам нужна СВЧ-печь, вы будете только разогревать и размораживать, или еще готовить сложные блюда, будете ли пользоваться грилем. Учитывайте дизайн и размер кухни, и количество человек, которые будут ею пользоваться. Кстати, надеюсь, вы знаете о детском питании в микроволновке? Ну а теперь рассмотрим сами параметры, после чего мы уже точно будем знать, как выбирать микроволновку.

Выбираем по параметрам

Панель управления. Она бывает 3-х видов:

- механическая – самая простая, надежная и дешевая, но на ней не просто точно установить время,

- сенсорная – самая красивая, надежная и удобная,

- электронная – удобная (возможен диалог с пользователем), минимум кнопок – максимум возможностей, но она не такая надежная, как механическая,

2. Объем. По этому параметру печи тоже можно условно разделить на 3 группы:

- до 20л

- от 20 до 28л

- и более 28л

Если у вас большая семья, и вы собираетесь очень часто готовить самые разнообразные блюда, то выбирайте СВЧ-печи большего объема. Самые распространенные и популярные печи среднего объема (20-28л), довольно часто они имеют функции гриля. Если вы хотите купить микроволновку с большим объемом, заранее продумайте ее место на кухне, удобен ли будет к ней доступ, так как большой объем также означает и большие габариты. А микроволновки с самым маленьким объемом очень редко оснащены функцией гриля, да и курица в нее вряд ли влезет.

3. Тип внутреннего покрытия. Очень важный критерий выбора микроволновой печи, так как от внутреннего покрытия зависит вкус пищи и удобство очистки. Бывает:

- Эмаль – самое распространенное покрытие, в принципе просто и незатруднительно чистить

- Нержавеющая сталь – очистка будет более затруднительна, но такое покрытие выглядит привлекательно и повышает стойкость к высоким температурам

- Биокерамика – такой тип настолько гладкий, что жир практически не остается на поверхности, а уж если печь загрязнилась, то чистить ее очень легко. Кроме того, керамика высокопрочна, выдерживает высокие температуры и сохраняет витамины у продуктов

4. Мощность. Этот параметр во многом зависит от объема печи, ведь чем больше блюдо, тем большая мощность необходима для его быстрого приготовления. У большинства современных моделей мощность регулируется, обычно она не превышает 1000 Вт. Кроме того нужно учитывать мощность конвекции или гриля. При одновременной работе всех режимов, мощности складываются.

5. Дверца. Открываться она может или нажатием специальной кнопки или просто за ручку. Выберите тот вариант, который будет более удобен для вас.

6. Освещение. Свет в микроволновке может работать:

- с открытой дверцей

- с закрытой дверцей (во время работы)

- и с открытой дверцей, и во время работы

7. Дополнительные функции. Кроме основных возможностей, большинство современных микроволновок предлагает дополнительные функции:

- автоматическое приготовление – встроенные рецепты с определенными последовательными действиями

- автоматическая разморозка – разморозка по типу продукта и его весу

- «хрустящая корочка» - эта функция позволяет достичь хрустящей корочки на продукте

- приготовление на пару – приготовление пищи происходит во время испарения воды в специальной емкости

- возможность программирования – позволяет самостоятельно запрограммировать печь на пошаговое выполнения блюда

- память рецептов – можно занести в память микроволновки уникальный рецепт

- автозапуск – режим, который позволяет задать время начала процесса приготовления блюда

- блокировка от детей – отключение кнопок от случайного включения печи ребенком

- быстрый старт или быстрое приготовление – разогрев блюда на полной мощности за 30 секунд

- автоматическое поддерживание температуры – поддерживает еду в разогретом виде какое-то время

Теперь вы уже и знаете, как выбрать микроволновку, ее основные параметры и критерии. Решите, какие именно функции будут вам необходимы, какой размер и стиль печи вы хотите, и тогда она прослужит вам не один год. Сделайте правильный выбор!

Кстати

Микроволновые печи могут комплектоваться стеклянной посудой, пароварками, различными решетками для удобства приготовления. Какую выбрать микроволновку: с электромеханическим управлением или сенсорным – зависит от вашего кошелька.

Вопрос – Ответ

Какой фирмы выбрать микроволновку?

Очень сложный вопрос, так как все они хорошо работают, у большинства вставлен магнетрон (источник излучения) родом из Южной Кореи. Если объективно оценить агрегат не получается, значит выбирайте тот, который подойдет вам по функциям и будет выглядеть привлекательно.

По материалам интернет-изданий