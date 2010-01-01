Сыр – один из самых вкусных, полезных и всеми любимых молочных продуктов. Существует около тысячи видов сыра и сотни рецептов его приготовления. Каким бы ни был сыр: плавленым, сычужным, мягким, твердым, с плесенью или другими добавками, его польза для человеческого организма очевидна и значительна.

Ценный белок

Полезные свойства сыра во многом объясняются его пищевой ценностью. В состав сыра входят жизненоважные и ценные для человека белки, молочный жир, минеральные вещества, витамины и экстрактивные вещества. Их концентрация почти в 10 раз выше, чем в молоке, из которого делают сыр. По словам диетологов, 50 граммов сыра равноценны употреблению 0,5 л молока.

Белок, который содержится в сыре (его соотношение составляет до 25%) усваивается намного лучше, чем белок из свежего молока. Около 3% в сыре составляют минеральные вещества, львиная доля в которых принадлежит кальцию и фосфору, наряду с ними в сыре содержатся цинк, йод, селен, железо, медь, калий. Не менее богат и витаминный ряд: А, В1, В2, В12, С, D, Е, РР, пантотеновая кислота и др. Усвояемость питательных веществ, которые содержатся в сыре до 99%. Энергетическая ценность сыра не одинакова и зависит от содержания в продукте жира и белка, в среднем она составляет 300-400 ккал на 100 г.

Чем именно полезен сыр для здоровья?

Экстрактивные вещества сыра благотворно влияют на пищеварительные железы, усиливая аппетит. Белок, который содержится в сыре, является неотъемлемой частью жизненноважных биологических жидкостей в организме человека (крови, лимфы), а также важнейшим компонентом иммунных тел, гормонов, энзимов.

Витамины группы В, содержащиеся в сыре благотворно влияют на кроветворение (В12), В1 повышает работоспособность, а В2 способствует выработке энергии и является катализатором в процессах тканевого дыхания. Недостаток витамина В2 в раннем возрасте влечет замедление развития и роста, однако стоит помнить, что суточная норма сыра для детей — 3 г, а малышам до года сыр давать не рекомендуется.

Различные сорта сыра по-своему полезны

Каждый может выбрать сыр себе по вкусу. В основном сыры подразделяются на два вида – это твердый и мягкий. Твердый сыр, в свою очередь, может быть крупным или мелким.

Виды сыра легко различить на вид даже неискушенному покупателю, так как крупный твердый сыр имеет большие дырки в своей массе. Соответственно мелкие сыры с маленькими дырочками, это сыры типа «Костромского», «Пошехонского» или «Голландского». Мягкие сыры говорят сами за себя.

Полезно знать, что твердые сыры могут служить профилактикой кариеса. И вообще, употребляемые в небольших количествах, они способствуют здоровью всего организма, успокаивая, помогая бороться со стрессами, нормализуя давление крови и сон. Однако твердые мелкие сыры больше подойдут для утреннего приема пищи. Мягкий сыр, как возбудитель аппетита, лучше всего есть перед обедом или ужином как закуску. Он благотворно сказывается на состоянии органа зрения, улучшает внешний вид кожи, участвует в процессе обмена веществ. Считается, что чем жирнее сыр, тем более ярко выражены его вкусовые качества.

Богатый минеральный состав сыра, делает этот продукт полезным при некоторых заболеваниях. К примеру, сыр показан к употреблению людям со слабой костной системой или туберкулезом. Его нужно обязательно есть женщинам в период беременности и кормления грудью. Также сыр должен стать неотъемлемой составляющей детского питания. Полезен сыр и в случае гипотонии (низкого давления крови), а также страдающим от анемии.

Мягкие сорта сыра способны возбуждать аппетит. А ароматные мелкие сыры, произведенные в России, лучше исключить из детского питания, пока ребенку не исполнится 2-х лет. В случае детского питания выбор следует сделать в пользу нежирных, неострых, твердых сыров, так как плавленые или сыры с плесенью не подходят для питания детей.

Считается, что богатый кальцием сыр, хорошо усваивающийся организмом очень важен в рационе пожилых людей. Однако оказывается, что столь ценный продукт может нести организму не только пользу, но и вред.

Лучше всего есть сыр в сочетании с фруктами или овощами, а также с зеленью. Часто сыр подают как закуску к винам. Чтобы пользу сыра не превратить во вред, его нужно есть в умеренных количествах.

О вреде сыра

Несмотря на все свои полезные качества, сыр не является универсальным продуктом и есть люди, которым он противопоказан. Так сыры могут принести вред больным с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, особенно в случае язвенной болезни или гастрита.

От жирных сыров следует отказаться и тем, кто страдает от повышенного уровня холестерина в крови или атеросклероза сосудов. С такими проблемами здоровья следует выбирать сыр жирность не более 20%.

Также жирный сыр не полезен при лишнем весе, так как очень калориен. Но вполне можно позволить себе сорта сыра, приготовленные из обезжиренного молока. Однако, несмотря на свою калорийность, сыр входит в состав некоторых белковых диет, с тем условием, что его жирность не превышает 10-12%.

В некоторых сырах есть бактерии способные спровоцировать развитие листериоза, что опасно беременным женщинам. Поэтому им стоит отказаться от сыров с плесенью.

Более того, сыры содержат в себе такую кислоту, как триптофан, которая в случае чрезмерной любви к сыру может стать причиной мигреней, нарушений сна и спровоцировать повышение кровяного давления. Важно учитывать и то, что сыр – продукт достаточно соленый. Значит, с осторожностью сыр следует употреблять и при гипертонии.

Самый полезный сыр

Самым полезным сыром можно смело назвать творог. Обладая всеми полезными качествами сыра, творог не только является прекрасным источником белка, но и содержит минимальное количество жира. Аминокислоты творога способствуют здоровью печени, витамины группы B полезны для сердца, мозга и сосудов. Творог благотворно влияет на обмен веществ в организме. А благодаря своей низкой калорийности творог разрешен даже при соблюдении некоторых диет и разгрузочных дней. Не менее важна, особенно для женщин и калорийность этого продукта, которая в зависимости от жирности творога, варьируется от 145 до 230 Ккал. Безусловное преимущество творога и в том, что он с легкостью может быть приготовлен в домашних условиях. В пользу этого продукта говорит и тот факт, что он используется одним из первых в качестве прикорма грудных детей.

На заметку!

Чтобы сохранить полезные свойства сыра, необходимо правильно его хранить. Большинство сортов сыра не подлежат длительному хранению, оптимальная температура для этого продукта 5-8 градусов (верхняя полка холодильника).

Некоторые специалисты утверждают, что максимальной будет польза сыра, если съесть его утром, примерно с 9 до 11 часов, тогда все полезные вещества усвоятся. Также рекомендовано употреблять сыр комнатной температуры, то есть предварительно достать его из холодильника и дать ему нагреться в естественных условиях.

Кушать сыр в виде аппетитной запеченной корочки вкусно, но не так полезно, структура белка под воздействием высокой температуры меняется и частично разрушается, а концентрация жира в сыре увеличивается.

3 правдивых истории о сыре

Жить или не жить, решает сыр

Во времена инквизиции в Европе виновность преступника проверяли весьма своеобразным способом. Человеку давали кусок хлеба с самым терпким и острым куском сыра. И если подозреваемый не мог его съесть и давился, то его моментально казнили.

Сыр и чувство долга

В государстве Андорра живет менее 100 тысяч жителей. Но у маленькой страны огромное чувство долга. Несколько столетий Андорра выплачивает Франции и французской казне дань по 12 головок сыра ежегодно. Дело в том, что еще в средние века был принят соответствующий закон, который все почему-то забыли отменить. Андоррцы оказались честными людьми.

Смертельный сыр

Однажды во время морского сражения между Великобританией и одной из стран Латинской Америки у англичан закончились чугунные ядра. Но они не растерялись и начали заряжать пушки круглыми головками сырка, которые лежали в трюмах корабля. В результате англичане выиграли бой. Эта история напоминает барона Мюнхгаузена, который стрелял по оленю вишневыми косточками. Но, в отличие от барона, эта история не выдуманная.