Как прекрасен весенний сад, наполненный пьянящими ароматами цветущих растений. Маттиола, левкои, алиссум – их душистые свойства хорошо известны всем любителям «покопаться в земле». А вот о растениях, у которых пахнут листья и стебли – знает далеко не каждый садовод. Сегодня мы о таких расскажем.

Зеленые «парфюмеры»

Запахом могут обладать все части растения. Чаще всего мы обращаем внимание на аромат цветков, но пахнут также плоды, листья, стебли, корни. Причем иногда совершенно по-разному у одного и того же растения, как, например, у валерианы. Некоторые зеленые «парфюмеры» активнее выделяют свои душистые вещества на солнце, другие начинают благоухать в пасмурную погоду или даже ночью, а третьи откликаются на прикосновение. Запахи бывают приятные и неприятные, тонкие и резкие, привлекающие и отталкивающие.

Очень своеобразный сильный аромат, к примеру, присущ герани крупнокорневищной. Кому-то он может показаться волнующим, а кому-то – слишком резким. Это естественно, ведь восприятие запахов индивидуально, а душистая композиция этого растения очень сложная. В ней присутствуют и древесные нотки, и фруктовые, и – совсем уж неожиданно – нотки мускуса. Причем проявляется аромат при легком прикосновении к кустику. Словно растение предупреждает: это моя территория.

Кстати, этот вид герани очень неприхотлив и, пышно разрастаясь в неудобных местах, способен маскировать самые неприглядные уголки. При этом нельзя назвать его агрессором: корни не слишком сильно цепляются за почву, а побеги легко обламываются, поэтому растение легко удерживать в рамках приличия.

Аромат лимона любят многие: он вызывает ассоциации с чистотой и свежестью. Замечательно, что он присущ листьям многих растений, не имеющих к цитрусовым никакого отношения. Например, мелиссе, лемонграссу, некоторым сортам тимьяна, базилика. Но особенно сильный цитрусовый аромат, к тому же с разными оттенками издает монарда. Неслучайно в Англии одно из ее названий – бергамот, а один из видов так и называется – монарда лимонная.

Оттенки бергамота, апельсина и амбры специалисты находят в аромате шалфея мускатного (а те, кто не может разложить эту душистую гамму на составляющие, просто им наслаждаются). Когда этот высокий (до 1,5 м) красивый двулетник растет в саду, проходя мимо, постоянно хочется коснуться его рукой. В ответ он словно приветствует вас, окутывая облаком дивного аромата.

Чем пьянит дурман

Датура, которую чаще называют дурманом, необычайно привлекательна благодаря своим роскошным экзотическим цветкам. Некоторые полагают, что их тонкий изысканный аромат способен одурманить, опьянить и вызвать галлюцинации. Это растение действительно очень ядовито и способно свести с ума. Но дурманит оно совсем не запахом цветков. Датура не принесет вреда, если не пробовать ее на вкус. Хотя, как ни странно, такое желание может возникнуть! Дело в том, что при обрезке куста или сборе семян и листья, и стебли, и колючие плоды начинают издавать очень приятный мягкий, можно даже сказать, аппетитный аромат… жареных семечек. Только значительно нежнее и слаще, вкуснее. Но соблазняться ни в коем случае не стоит! Возможно, именно в нем и кроется главное коварство дурмана.

Душистый тимьян

Пожалуй, самый маленький душистый полукустарничек, от которого приятный запах исходит не только от цветков, но и от листьев, – тимьян . Этот низкорослый многолетник в летние месяцы сплошь покрывается мелкими ароматными цветочками, образуя нарядные ковры. Особенно пышно он разрастается и цветет на ярком солнце, предпочитая легкие, сухие почвы. Выращивать тимьян лучше вдоль дорожек, он не нуждается в специальном поливе и удобрениях, нужно лишь подстригать душистые подушки ножницами рано весной или после цветения.

Весенняя свежесть

В весеннем саду «душистый сезон» открывает ива козья . Она цветет в апреле, до распускания листьев. Ее многочисленные сережки обладают нежным медовым запахом. В семье смородин тоже есть душистые «родственники». Смородину золотистую садоводы любят за выносливость, нарядную осеннюю окраску листвы, а также за обильное цветение золотисто-желтыми кистями с сильным приятным ароматом. Ее «сестра» – смородина душистая – радует еще более пряным запахом. Эти кустарники цветут в конце весны в течение трех недель. В это время душистые волны «затапливают» весь сад. Смородины неприхотливы – зимостойки и засухоустойчивы, хорошо размножаются.

На пороге лета

В начале лета наступает время жимолости-каприфоли , запах которой усиливается к вечеру, приманивая ночных бабочек, сладких и густых ароматов чубушника , больше известного как садовый жасмин, и сирени.

Пожалуй, самый сильный аромат и необычный шоколадный оттенок цветков имеет «Мулатка» . Цветет она довольно рано. Сорт «Примроуз» также интересен окраской цветков – белых с желтоватым оттенком. А легендарная сирень «Красавица Москвы» отличается перламутровым розовато-белым налетом на бутонах и очень продолжительным цветением. Опытным садоводом известно, что эти три сорта в саду долгое время будут радовать не только глаз, но и обоняние. Немногие из кустарников могут сравниться с сиренью!

Эстафету обыкновенной сирени подхватывает сирень венгерская , которая цветет на три недели позже, и сирень Престон . Их сильный сладко-свежий запах нравится не всем, зато соцветия отличаются утонченностью, а сами растения очень выносливы, переносят замокание и засуху и прекрасно размножаются черенками.

Время розы

В течение всего лета в саду царит королева цветущих кустарников – роза, имеющая множество сортов с душистыми цветками. Среди них особенно выделяются английские – «Абрахам Дерби» (Abraham Darby), «Э Шропшир Лед» (A Shropshire Lad), цветки которых источают яркий фруктовый аромат, «Грейс» (Grace) – «теплый» цветочный, «Тизинг Джорджия» (Teasing Georgia) – сильный запах чайной розы.

К сожалению, садовые розы нельзя назвать столь же малоуходными, как другие кустарники. «Ленивый» дачник может обратить внимание на шиповники – розу собачью (R. canina) и розу морщинистую (Rosa rugosa), цветки которых источают прекрасный аромат розового масла.

Зачем растениям запах

Аромат – это своеобразный язык растений, при помощи которого они посылают сигналы насекомым и животным: мы расцвели, созрели, увядаем, мы опасны или полезны. Когда-то и наши предки (еще до того, как стали разумными и обрели речь) понимали этот язык. Но в процессе эволюции мы заметно подрастеряли свой нюх. Тем не менее запахи продолжают разговаривать с нами, посылая информацию непосредственно в подсознание – туда, где рождаются образы и ощущения. Поэтому одни из ароматов нас тревожат, другие успокаивают, третьи возбуждают или утомляют. Они освежают, манят, вызывают аппетит, создают атмосферу праздника или легкой грусти.

По материалам интернет-изданий