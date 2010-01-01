Молдова заняла последнее из постсоветских стран место в Индексе конкурентоспособности стран в сфере путешествий и туризма (The Travel & Tourism Competitiveness Index - 2017), составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) на основании результатов анализа ситуации в 136 государствах мира.



Как сообщает "ИНФОТАГ", Молдова расположилась на 117 месте по привлекательности для туристов, по соседству с Эфиопией и Алжиром, опустившись на шесть позиций по сравнению с показателями прошлогоднего исследования. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как безопасность, инфраструктура, культурное и природное разнообразие, открытость, цены.



Украина - на 88 месте, Россия - на 43, Румыния - на 68.



Самыми привлекательными для туристов признаны Испания, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Наименее привлекательными оказались Йемен, Чад, Бурунди, Конго и Мавритания.



Не лучше ситуация в Молдове по уровню обслуживания туристов. Здесь республика также в конце рейтинга - на 105 месте. Еще хуже обстоят дела в деловом климате, по которому Молдова на 123 месте.



По другим показателям более благоприятное положение. В частности, по уровню безопасности страна оказалась на 69 месте, намного опередив Россию (109) и Украину (127).



Также эксперты отметили довольно высокий уровень молдавского здравоохранения и санитарных стандартов, где республика показала 34 место. Еще больше Молдова отличилась по уровню цен, где республика на 32 месте.



