Персики – ароматные плоды с нежной, сочной и кисло-сладкой мякотью, хорошо известны не только своими выдающимися вкусовыми, но лечебными свойствами. Именно поэтому их используют не только в диетическом питании, но и применяют в лечении многих заболеваний. И в этом отношении очень эффективен персиковый сок: он сохраняет все лучшее, что есть в самих плодах, а усваивается организмом намного легче, что прекрасно помогает восстанавливать силы.

Врачи отмечают

В персиковом соке высокое содержание калия – более 150 мг в 100 г, поэтому он укрепляет сердце, улучшает состав крови и нормализует сердечный ритм.

Эти же свойства делают сок персиков отличным средством для лечения многих видов анемии – например, гипохромной анемии, при которой резко падает содержание гемоглобина в эритроцитах; употребление сока быстро повышает уровень гемоглобина в крови и нормализует работу печени – известно, что печень является органом кроветворения.

Облегчает персиковый сок и заболевания ЖКТ: снимает боли при обострениях гастрита, а также помогает переваривать тяжёлую и жирную пищу – это его последнее свойство полезно для любителей богатых застолий.

Персиковый сок укрепляет организм при склонности к простудам и восприимчивости к инфекциям, помогая ему противостоять агрессивным воздействиям внешней среды; обладает мягким слабительным, мочегонным, отхаркивающим, противорвотным, кроветворным действием, замедляет развитие злокачественных опухолей и предотвращает преждевременное старение.

Показан сок персиков и при заболеваниях почек, желчного пузыря, органов дыхания, атеросклерозе, как общеукрепляющее средство после перенесённых тяжёлых заболеваний – он помогает и взрослым, и детям.

Если мучает крапивница, в том числе и хроническая, сок персика поможет от неё избавиться. Пить его надо по 3 стакана в день, добавляя сок лимона – по 1 ч.л. на стакан.

Для беременных женщин сок персиков может стать настоящим спасением от проявлений токсикоза: он не только устраняет утреннюю тошноту, но и в целом помогает легче переносить беременность, так как богат полезными витаминами и минералами; кроме того, он предотвращает развитие анемии – заболевания, которому подвержена большая часть беременных.

Пьем и… худеем

Персиковый сок как нельзя лучше подходит для разгрузочных дней и диет: даже если вы соблюдаете диету с использованием совершенно разных продуктов, персиковый сок можно пить в перерывах между приёмами пищи – он будет поддерживать чувство сытости и не добавит лишних калорий. К тому же ускорит обменные процессы – а это помогает быстрее справиться с избыточным весом.

Возьмите на заметку!

В продаже часто можно встретить персиковый сок в смеси с другими соками – например, яблочным или морковным. Однако специалисты рекомендуют пить его отдельно от других соков, и за 30-40 минут до еды.