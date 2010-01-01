В 2017 году православные христиане будут праздновать Пасху вместе с католиками – 16 апреля. А вот набор традиционных блюд в различных странах несколько отличается. Мы привыкли к куличам, мясным деликатесам и крашеным яйцам. А что будет на столе у жителей некоторых стран Европы?

Англия

Главное блюдо пасхального стола – запеченный фаршированный ягненок. Еще из мясных блюд англичане признают медово-чесночные фрикадельки, копченую ветчину, сосиски или бекон, глазированные яблоками. В качестве гарнира подается картофель в розмариново-чесночном масле. Как и во многих странах, пасхальный стол англичан немыслим без крашеных яиц и весенних свежих салатов. Особая изюминка праздника десерты. Хозяйки пекут пасхальный торт simnel cake и особые булочки со сдобного теста с цукатами и изюмом, которые украшаются крестом hot-cross buns. Кроме того, подается рябиновый или шпинатный торт и пирог с кроликом.

Франция

Здесь тоже запекают ягненка, поросенка или даже косулю. В паре с мясным блюдом подается омлет с беконом или колбасой. Разнообразна пасхальная выпечка: слоеный пирог по-лионски с джемом, сливами и корицей, кекс из хлебного теста. А вот сдоба в каждом регионе своя. Например, в Турени пекут пряники в форме лошадок; на Корсике выпекают бисквит в виде корзиночки, в который складывают крашеные в красный цвет яйца; в Провансе – торт из миндаля и засахаренных апельсинов и дыни; в Савойе подают простые гренки.

Италия

Главное блюдо – баранина с артишоками. Что же касается выпечки, то каждый регион внес свою лепту в пасхальный стол. Миланцы подарили остальной Италии пасхальный кекс в виде голубя, украшенный миндалем и сахарными шариками. Южане пекут пирог из дрожжевого теста, в котором запекают куски сыра пекорино и пармезан, колбасу разных сортов и вареные яйца. Без Лигурийского блюда Тorta pasqualina не обходится ни одна Пасха. Это особый пирог, начиненный шпинатом и яйцами. Гордятся своей выпечкой и сицилийцы: они пекут открытый пирог, начиненный творогом и с отваренной в воде пшеницей и цукатами.

Германия

Главные символы праздника – пасхальные яйца и пасхальный заяц. А еще – баранина в виде торта, жареный ягненок, который подается со спаржей и картофелем. А пасхальный пирог в Германии очень похож на наш кулич. Готовится тесто на молоке, в которое добавляется много яиц и изюм, оно заплетается в виде косы и запекается в продолговатой форме.

Польша

Поляки сервируют пасхальный стол различными колбасными изделиями и множеством блюд из холодного мяса. Очень популярны бабы – пироги с фруктами, маковые струдели. Центральное место на столе занимает выпеченный из муки или сделанный из растопленного сахара агнец, символизирующий собою воскресение Иисуса Христа. Польская пасхальная выпечка представляет собою хлеб из ржаной муки, в который добавляются дрожжи и закваска, сверху его смазывают свиным салом и украшают крестом из теста. А в качестве первого блюдла к праздничному столу подают суп журек. Это не слишком легкий супчик с картофелем, овощами, грибами, в который по окончании поста добавляют копчености и яйца.

Швеция

Пасхальный стол шведов нельзя представить без рыбы. Различные сорта маринованной сельди, лосося, кильки, гарниром для которых служит картофель и спаржа. Не забывают и про мясо. На Пасху готовят жаркое из баранины с картофельной запеканкой. Важный атрибут праздничного стола – выпечка. Здесь это национальное блюдо семля – трехслойная сладкая булочка, начиненная взбитыми сливками и миндальной пастой. Украшение стола – крашеные и шоколадные яйца.

Финляндия

В Финляндии на Пасху готовят сладкую кашу мемма. Основные ингредиенты – ржаная мука и солод, которые замешиваются на воде, а после запекаются в духовке. Кашу едят как десерт, а подают с сахаром и сливками. Тут тоже любят рыбу, без нее не обходится ни одно застолье. Важный символ праздника – крашеные яйца. Другое традиционное для финнов пасхальное блюдо – сладкая пасха, похожая на нашу.

Источник: likar.info