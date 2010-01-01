В этом году праздник Пасхи в православном календаре выпадает на 16 апреля. Подготовка к празднику у всех хозяек начинается заранее: подбираются подходящие рецепты куличей, закусок, мясных блюд, красятся яйца, печется пасхальное печенье.

В Пасхальную корзинку…

Празднование Светлой Пасхи означает окончание Великого Поста, в период которого народ воздерживается от мясных и молочных блюд. В ночь на воскресенье в церквях традиционно проходит служба, по окончании которой батюшка освящает принесенные пасхальные куличи и крашенные яйца. К началу праздника все приготовления к столу уже должны быть сделаны.

Кроме куличей и яиц в церковь для освящения можно брать и другие продукты. Например, домашние колбаски, буженину, сыр, сало, пирожки. Такие продукты также неслучайны - они символизируют достаток и сытую жизнь, богатство и счастье в семье. А вот такие продукты, как соленые огурцы или мисочки с салатами будут неуместны. Разрешается брать с собой единственный алкоголь - кагор - символ Христовой крови. Другие напитки – неприемлемы.

Печем куличи…

Рецепт 1. Традиционный пасхальный кулич

Продукты: 1 кг муки 20 г сухих дрожжей, 1.5 стакана молока, 10 яичных желтков, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 4 столовые ложки ванильного сахара, 2 столовые ложки коньяка, 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха, 1 яичный белок, 3 чайные ложки лимонной цедры, 100 г изюма, 150 ядер грецких орехов.

Рецепт приготовления:

1. Муку просеять, смешать с дрожжами, подогреть молоко.

2. Приготовить опару: смешать 300 г соединенной с дрожжами муки, ванильный сахар и стакан теплого молока. Поставить в теплое место на полчаса. Затем добавить еще 200 г муки, перемешать, накрыть полотенцем и оставить еще на 1 час.

3. Приготовить следующую массу: растереть яичные желтки с сахаром и солью, влить растопленное масло и коньяк. Данную смесь хорошо перемешать и соединить с поднявшимся тестом. Сюда же добавить оставшуюся муку, молотые пряности, цедру и оставшееся молоко. Тесто хорошо вымесить и поставить в теплое место еще на 1 час.

4. Готовое тесто аккуратно обмять и соединить с 2/3 измельченных грецких орехов. Отдельно взбить белки и соединить с тестом, перемешивая лопаткой в одном направлении.

5. Подготовить форм для выпечки и выложить в каждую по 1/2 теста. Оставить в теплом месте на полчаса.

6. Сверху каждую форму посыпать оставшимися грецкими орехами и поставить в разогретую до 180 °С духовку. Выпекать 40–45 мин. Затем температуру убавить до 160 °С и выпекать еще 30 мин.

Рецепт 2. Заварная творожная пасха

Продукты: 1 кг творога, 5 яичных желтков, 2 стакана сахара, 250 мл сливок (10% жирности), 250 г сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, цукаты, 1 лимон.

Рецепт приготовления:

1. Очищенные орехи подсушить на сковороде без масла, очистить от шелухи. С помощью терки снять с лимона цедру, изюм промыть и обсушить.

2. Яичные желтки взбить с сахаром до белого цвета. Во взбитую желтковую массу добавить сливки и довести до кипения на водяной бане или в кастрюле с толстым дном. При этом постоянно помешивать и следить, чтобы масса не подгорела. После закипания отставить массу в торону и остудить.

3. Затем в остывшую массу стереть сливочное масло, творог, добавить изюм, орехи, цукаты, лимонную цедру и ванильный сахар. Все хорошо перемешать.

4. Если имеется специальная форма для пасхальных куличей, выложить туда полученную смесь. Если такой формы нет, то можно использовать дуршлаг: на двойной слой марли выложить заварную смесь и поставить в холодильник под гнет минимум на 12 часов. Полученную пасху украсить цукатами.

Рецепт 3. Итальянский пасхальный пирог

Продукты: для теста: 300 г муки, 3 яичных желтка, 80 г сливочного масла, 120 г коричневого сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/2 чайной ложки соли, 30 г сливочного масла для смазывания пирога.

Для крема: 7 яичных желтков 250 мл, молока 3,5% жирности, 130 г муки 3 ст. л. ванильного сахара, 600 г творога, 2 средних апельсина, 150 г апельсиновых цукатов.

Для подачи: 300 мл сливок жирностью 35% ,1 столовая ложка сахарной пудры.

Рецепт приготовления:

1. Приготовить тесто. Сливочное масло размягчить и порубить ножом вместе с просеянной мукой, разрыхлителем, сахаром и солью. Добавить желтки и 2 столовые ложки воды, замесить тесто. Охладить в течение 1 часа.

2. Заварить крем. Растереть желтки с мукой и сахаром. Довести до кипения молоко и влить его в яичную смесь, перемешать до гладкости и остудить.

3. Смешать крем с творогом. С апельсинов снять теркой цедру, мякоть очистить от пленок и вместе с цедрой и цукатами смешать с творогом.

4. 2/3 теста раскатать в круг диаметром 36 см и выложить в смазанную маслом форму диаметром 26 см. Немного наколоть вилкой, сверху выложить творожную массу. Края завернуть поверх начинки.

5. Из оставшегося теста вырезать полоски шириной 1-1,5 см и выложить на пирог. Сверху смазать маслом. Поставить в разогретую до 180°С духовку и выпекать в течение 40 минут. Накрыть фольгой и выпекать еще 20 минут. Готовый пирог остудить.

6. Холодные сливки взбить в пену, постепенно всыпая сахарную пудру. Подавать пасхальный пирог остывшим, полив каждый кусочек прохладными сливками.

Приятного аппетита!

По материалам интернет-изданий