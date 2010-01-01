С 12 по 15 апреля, накануне светлого праздника Пасхи, Международный выставочный центр Moldexpo приглашает на 6-ю ярмарку пасхальных подарков Easter Fair.

Завершается Великий пост и вместе с ним приходит древнейший и самый важный христианский праздник Светлого Христова Воскресения, который с нетерпением ждут все православные христиане. Традиционно, в Молдове это событие связанно с такими семейными обрядами, как выпечка и украшение пасхальных куличей, роспись яиц, сбор пасхальной корзины, семейный поход на пасхальную службу в храм. Это время, когда хочется творить добро, радовать своих любимых и близких.

Накануне праздника Пасхи посетителям Ярмарки будет предложена уникальная возможность приобрести предметы культового назначения, товары производства монастырских подворий, пасхальные подарки и сувениры ручной работы, изделия декоративно-прикладного искусства и продовольственные товары и др.

Около 100 компаний-участников представят посетителям широкий выбор продуктов питания: куличи, хлеб, яйца, мясные и колбасные изделия, кондитерские изделия, чай, кофе, мед и др.; подарки и сувениры, одежду в национальном стиле, игрушки, посуду, бижутерию, косметику и парфюмерию, аксессуары, изделия ручной работы, авторскую вышивку и др.

Все это можно будет попробовать, примерить и приобрести на ярмарке. Свою продукцию представят отечественные производители и дистрибьюторы продуктов питания, а также отечественные производители и дистрибьюторы промышленных товаров, одежды для детей и взрослых, домашнего текстиля, народные мастера, магазины подарков, сувенирные компании и творческие мастерские.

Ярмарка Easter Fair – это не только место, где можно приобрести традиционную праздничную продукцию, но и площадка общения верующих и невоцерковленных людей, инструмент сохранения культурных традиций молдавского православия. И, не в последнюю очередь – это место для встречи друзей, семейного отдыха, локация для новых интересных встреч и знакомств.

Каждый день ярмарки будет наполнен яркими событиями: здесь пройдут мастер-классы по росписи пасхальных яиц, изготовлению пасхальных подарков и др. Особую атмосферу праздника создадут на ярмарке выступления коллективов народных танцев и ансамблей классической музыки.

Девизом Пасхальной ярмарки этого года станет призыв «Dar din Dar». Все неравнодушные и отзывчивые люди смогут принять участие в благотворительной акции – помочь собрать пасхальные продукты и подарки для нуждающейся семьи.

Ярмарка будет работать 12 по 15 апреля с 10.00 до 18.00.