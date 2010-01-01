Люди путешествовали и отдыхали всегда - при фараонах, феодалах, царях, президентах и все, что нам нужно сейчас – отдохнуть с удовольствием. Поэтому, хватит мечтать – пора попробовать мир с TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017!

Двери, ведущие в лето

Говорят, что мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу. Так, путешествуйте, отдыхайте и познавайте вместе с участниками выставки TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017. С 6 по 9 апреля вы узнаете все, что хотели знать о туризме, отдыхе и путешествиях. Более 150 компаний из Молдовы, Болгарии, Венгрии, Грузии, Словакии, Румынии, Турции, Украины расскажут, покажут и предложат самые разнообразные направления отдыха - от самых популярных до самых экзотических. Выбросьте из головы вечную проблему «Где отдохнуть?», приходите на TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017 и выберите все, что пожелаете.

Для большого путешествия и отличного отдыха участники из Республики Молдова представят новые туристические направления, лучшие пакеты для самых разных категорий туристов, паломнические туры, разнообразные варианты зимнего и летнего отдыха, широкий выбор бальнеологических курортов, экскурсии, туры и многое другое. Каждый участник специально к выставке подготовил пакет предложений по специальной цене, розыгрыши и призы, бонусы и подарки, действительные только на четыре дня выставки!

Компании-участники продемонстрируют, также, богатые возможности въездного и внутреннего туризма. Посетители смогут «прочувствовать» национальный молдавский колорит, традиции и культуру Молдовы, выставка раскроет все направления внутреннего туризма: сельский туризм, заповедники, паломничество, “винный маршрут”, музеи, исторические памятники и др. Популярные направления внутреннего туризма включают самые длинные в мире винные погреба Криково и Малые Милешты, старейшую в Европе винодельню Пуркарь, известный археологический парк «Старый Орхей», средневековый скальный монастырь Успения Богоматери, а также посещение античных и средневековых крепостей, этнографических деревень, заповедников и национальных парков и пребывание на природе – у водопадов и среди живописных долин Молдовы.

Древняя Колхида ждет вас

Одним из новых туристических направлений на TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017 станет Грузия. Грузинские туроператоры представят самобытную и экзотическую Грузию, такой вы ее никогда не видели!

Знаменитые курорты Батуми и Боржоми, исторический Тбилиси, древности античной Колхиды, уникальные памятники ранней христианской культуры – это сегодняшняя туристическая Грузия. Тысячи туристов съезжаются сюда и в поисках красот природы – чистейшего воздуха, уникальных хвойных массивов, прекрасных горных озер, альпийских лугов и целебных минеральных источников. Популярность этого направления стремительно растет и посетителям выставки TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017 будут представлены лучшие предложения от грузинских компаний.

Венгрия — мечта путешественника!

На выставке будет представлена и туристическая Венгрия, с ее уникальной, неповторимой историей, архитектурой, культурой и традициями. Венгерские турагентства предложат туры по чистейшим озерам Хевиз и Балатон, на лечебные курорты Сегед и Дебрецен, поездки на живописный Дунай, экскурсии по трём тысячам средневековых замков страны и многое другое.

Посетив выставку, у вас будет возможность убедится, что по-домашнему уютная, гостеприимная Венгрия - «must-see» для каждого, кто ценит яркие впечатления.

Солнечная и недорогая Украина

Сфера туристических интересов на Украине включает как активные виды отдыха и спортивного туризма, типа скалолазания и горнолыжного спорта, так и путешествия с познавательными целями, где объектом познания является богатая археологическая и религиозная история страны, Украинские компании представят возможности санаторно-курортного лечения в здравницах, а также возможности пляжного отдыха в Одесском регионе.

«Джентльменский набор» отдыха от Словакии

6 компаний национального стенда Словакии порадуют посетителей не только предложениями словацких спа-отелей и неимоверным количеством средневековых замков, но представят и новинку этого года — один из самых современных лечебных курортов Словакии Червены Клаштор. Словакия может предложить своим гостям различные варианты отдыха, который полагается туристической стране в Европе - горнолыжный отдых, лечение и широкий выбор экскурсий.

Неповторимый балканский колорит

Окунутся во времена романтичного и мистического средневековья помогут туроператоры Румынии. 20 румынских компаний представят на национальном стенде все разнообразие туристической Румынии: от древних замков Трансильвании до солнечных пляжей черноморского побережья.

Можно ли пропустить возможность посетить старинные церкви, взятые под охрану ЮНЕСКО, своими глазами увидеть красоты национального парка в дельте Дуная, посетить традиционные деревушки, живописные горные пейзажи Марамуреша и попробовать рецепт приготовления яблочной настойки, которую ценят во всей Румынии?

На национальном стенде Болгарии участвуют 20 болгарских туроператоров, которые представят туристические направления этого года. Радушная Болгария предлагает туристам лучшие пляжи Черного моря, великолепный отдых с детьми и бюджетные горнолыжные туры. Не пропустите - Солнечный Берег и Золотые Пески, Банско, Боровец и лечебные курорты Болгарии ждут именно вас!

Компании национальной экспозиции Турции предложат посетителям возможности отдыха в лучших туристических зонах страны – от семейных пансионатов до пятизвездочных отелей. Помните, Турция - это не только отличные пляжи четырех морей, но и красивейший Стамбул с Голубой мечетью и дворцом Топкапы, термальные источники Яловы и белоснежный Памуккале, монастыри Каппадокии, горные лыжи и классный шоппинг.

Впервые в Молдове!

Впервые в рамках выставки TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017 пройдет необычное и красочное мероприятие – «Фестиваль туризма», посвященный традициям, культуре, кухне и возможностям отдыха из разных уголков мира. Здесь посетителей ждет возможность приобщиться к национальным танцам, музыке, кухне стран, чьи представители примут участие в фестивале.

4 дня работы фестиваля будут наполнены яркими флеш-мобами, конкурсами, розыгрышами призов, выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов. Исторические персонажи из разных эпох, дегустация изысканных и экзотических блюд от лучших мастеров, участие в мастер-классах — все это ждет вас на первом в Молдове «Фестивале туризма».

Фестиваль-конкурс «Satul Meu»

Молдова – страна с богатой многовековой историей и культурой и представляет собой лакомый кусочек с точки зрения туриста. Именно для продвижения имиджа страны, ее истории, фольклора, традиций и обычаев на выставке работает Фестиваль-конкурс «Satul Meu».

Представители разных районов Республики Молдова представят на своих стендах особенности своих регионов – туристические достопримечательности, танцевальные и песенные традиции, возможность дегустации блюд традиционной кухни, презентации культурных традиций районов страны. За лучшее продвижение туристического потенциала своего района, победителям будут вручены специальные премии от организаторов конкурса.

И это еще не все!

Бывалые туристы утверждают, что искусство ходить в походы - это умение пользоваться взятыми с собой ненужными вещами вместо забытых необходимых. Теперь об этом можно забыть, потому что на выставке TOURISM. LEISURE. HOTELS появился новый сегмент - товары для туристов, туризма, спорта и отдыха. Любители и профессионалы активного времяпрепровождения найдут здесь только самое необходимое и удовольствие от отдыха будет гарантировано!

Совсем непростительным было бы пройти мимо стендов участников выставки, представляющих гостиницы и отели. В этом году, посетителям предоставлена отличная возможность воспользоваться суперпредложениями гостиничных операторов не только из Республики Молдова, но и Грузии и Украины!

Деловая программа выставки включает семинары, презентации, а также круглые столы. В первый день выставки состоится business networking event - инструмент по созданию первичных бизнес-контактов, которые станут основой для дальнейшего сотрудничества участников выставки.

Важно – не забудьте зарегистрироваться он-лайн и:

- получить бесплатный билет на все 4 дня выставки;

- прокатится с обзорной экскурсией по Кишиневу всего за 10 леев;

- принять участие в розыгрыше туров по Молдове от участников выставки!

TOURISM. LEISURE. HOTELS-2017 - простая формула отдыха!

Ждем вас с 6 по 9 апреля в МВЦ Moldexpo, выставка будет работать с 10.00 по 18.00