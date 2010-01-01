Про шоколад мы наверняка знаем лишь одно – он очень вкусный. Прочие его характеристики весьма спорны. А значит, не лишним будет ещt раз взвесить все «за» и «против», чтобы окончательно определиться, полезен ли шоколад, и не портим ли мы себе здоровье, поглощая это лакомство.

Делаем правильный выбор

Сегодня в магазине продается огромное количество разных видов шоколада: горький, молочный, белый, пористый, с орехами, изюмом, цукатами, перцем, мятой, вафлями. Шоколад добавляют в выпечку, сладости, молочные продукты и готовые завтраки. Однако не все продукты с шоколадом полезны и безвредны для фигуры. Более того, большинство из них совсем не легкие.

Для того чтобы разобраться, какой именно шоколад полезен, следует знать, что он из себя представляет. В любом шоколаде есть тертые какао-бобы, масло какао и сахарная пудра. Соотношение между какао и сахаром меняет вкус продукта. Так в горьком шоколаде преобладает какао. Обычно на упаковке указывают его количество — от 50% до 99%.

В молочный шоколад помимо какао и сахара добавляют еще сухое молоко или сливки. В белом же какао-порошок вообще не используют, и именно поэтому он получается таким светлым или вообще белым. Менее всего на настоящий шоколад похож пористый. Его делают из десертной шоколадной массы, которую выдерживают в жидком состоянии в вакууме несколько часов, за счет чего образуется его пористая структура.

Самый полезный шоколад из вышеперечисленных — горький, процентное соотношение какао в котором превышает 70%. Такую плитку можно приготовить только из какао-бобов высокого качества, в противном случае у шоколада будет не очень приятный кисловатый вкусовой оттенок. Большим плюсом горького шоколада является небольшое количество сахарной пудры. Однако из‑за масла какао он все равно имеет высокую калорийность — выше 500 ккал. Так что увлекаться шоколадом в чистом виде в любом случае не стоит.

Польза шоколада без прикрас

Шоколад, подобно зелёному чаю, является мощным антиоксидантом. За это его свойство отвечает катехин, который борется со свободными радикалами в нашей крови, снижая их количество до безопасного уровня.

Неплохо шоколад справляется и с излишками холестерина. По статистике, любители горького шоколада страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно реже тех, кто предпочитает обходиться в жизни без этого лакомства. Кроме того, компоненты тёмного шоколада повышают чувствительность к инсулину, что сильно снижает вероятность прихода диабета.

Среди очевидных плюсов любого шоколада также стоит отметить способность стимулировать кровообращение мозга. А это, как известно, делает интеллектуальный труд более продуктивным.

Полезные свойства шоколада на этом не заканчиваются, однако если учесть, что многие из этих свойств сильно зависят от состава, то имеет смысл о пользе горького и молочного шоколада говорить отдельно.

Чем полезен горький шоколад?

Сразу оговоримся, что в категорию горького мы включим и темный шоколад. Итак, в чем же его прелесть?

Какао можно назвать «мудрым питанием», так как это естественный источник магния и железа, которые необходимы для поддержания активной умственной деятельности и предотвращают старческое слабоумие. Эти минералы также делают нас суперменами – бодрыми, сильными и выносливыми. Ведь магний и железо – необходимые элементы для строительства скелета и роста мышц. А еще в шоколаде есть жизненно необходимые кальций, цинк и медь.

Почти весь позитив исходит от какао-бобов, которые содержат в себе флавоноиды. Именно они очищают кровь от всякого рода «мусора» и способствуют улучшению ее состава. В темном и горьком шоколаде доля какао-бобов может доходить до 90% (а иногда и выше), что только усиливает его положительные характеристики.

Так, например, экспериментальным путем было доказано, что темный шоколад стабилизирует кровяное давление гипертоников.

Шоколад защитит вас от атеросклероза. К такому выводу пришли медики, проведя ряд экспериментов, а именно – он делает невозможным откладывание холестерина на стенках сосуда.

За что любят большинство диетологов настоящий горький темный шоколад– так это за то, что от него худеют. Существуют целые шоколадные диеты. А почему бы и нет, ведь мы итак знаем, что в нем оптимальное количество кофеина, который подавляет кофеин и увеличивает количество фенолов, способствующих похудению, а еще он активизирует обмен веществ в организме.

Зубная эмаль и десны при жевании темного и горького шоколада тоже получают пользу. И это не вымысел любителей шоколадных плиток, а экспертное мнение канадских стоматологов, которые видят в несладком шоколаде действенное средство профилактики образования зубного камня.

Еще раз напомним, что от молочного шоколада таких уникальных свойств ждать не стоит. Более того, от него эффект будет обратным.

Многие из нас «заедают» стресс шоколадом… И правильно делают! Только для этого следует избрать темный шоколад, чтобы ненароком не набрать вес. Швейцарские ученые доказали, что ежедневное поедание всего лишь 40 граммов горького шоколада значительно снижает уровень кортизола в крови. А вместе с кортизолом уходит и стресс.

Точно так же уходит и C-реактивный белок, который является «спутником» воспалительных процессов.

Кстати, английские ученые считают шоколад достойной заменой многим таблеткам, применяемым при лечении сильного кашля. Только не следует пытаться вылечить болезнь одним лишь шоколадом.

Совет: перед тем, как приобщать ребенка к темному шоколаду, обсудите это с педиатром, ибо влияние какао-бобов на детский организм может быть не только позитивным, но и негативным.

Принято считать, что шоколад является сильным аллергеном. Это заблуждение. На самом деле он может только усилить аллергическую реакцию на другие продукты, однако сам вызвать таковую он не способен. Самое интересное, что лекарством в таком случае (если он усилил аллергическую реакцию) является все тот же шоколад. Правда, для каждого доза должна быть строго индивидуальна, так что не занимайтесь самолечением. А еще, если постоянно и понемногу принимать шоколад, то можно постепенно приучить свой организм к этому продукту, даже если вы раньше не переносили его.

Полезен ли молочный шоколад?

Молочный шоколад состоит в основном из сахара, и его полезность следует оценивать именно по этому ингредиенту. То есть от молочного шоколада можно ожидать:

- улучшение настроения;

- лишние калории;

- активизацию кариеса.

Что касается чистки сосудов, улучшения мозговой деятельности и уничтожения свободных радикалов, то положительный эффект от молочного шоколада будет, однако в значительно меньшей степени.

Миф об усилении сексуального возбуждения

В древности шоколад считали афродизиаком, способным усилить желание. Однако это не так. Шоколад напрямую никак не воздействует на силу сексуального возбуждения. Тем не менее, определенный эффект от шоколадной плитки получить можно. А точнее – хорошее настроение и физическое удовлетворение, которые «скооперировавшись» вполне могут поспособствовать интимной близости людей. Но это уже совсем другая история…

Холодильник под запретом!

Для шоколада очень важна температура хранения. Она должна быть чуть ниже обычной комнатной – от 16 до 20 С. Выше – и шоколад начинает плавиться, потом будет горчить.

Нужно избегать попадания на шоколад солнечных лучей, а также не класть конфеты рядом с батареей или другими источниками тепла.

Если шоколад подплавился, то жир какао бобов при повторном замерзании сладости кристаллизуется и создает белый налет.

Нельзя хранить шоколад в холодильнике. От этого он покрывается белесым налетом.

Шоколад обязательно нужно хранить в упаковке, даже если вы купили его без нее, необходимо завернуть кусок шоколада в фольгу и плотную бумагу.

Шоколад легко впитывает запахи, поэтому его нужно хранить не только хорошо упакованным, но и подальше от специй и других сильно пахнущих предметов.

Нельзя хранить шоколад по истечении срока годности. Он может стать просто вредным.

Интересный факт

Шоколад использовался как валюта майя и ацтеками

Начало приготовления шоколада уходит корнями в далекие времена, когда только расцветала цивилизация майя. В то время какао бобы очень высоко ценились, и считались одной из валют. К примеру, за 10 какао бобов можно было «приобрести» кролика. А за 100 бобов древние майя могли купить раба. После того, как ацтеки заняли территорию майя, они и приняли существующие традиции, а также и денежную единицу (какао бобы). В обмен на какао бобы можно было получить практически все: начиная от орудий труда и еды и заканчивая рабами и крупным рогатым скотом.

На заметку

Даже если вы едите темный шоколад каждый день, то он не навредит и даже принесет вам пользу. Правда, дозировку все же лучше контролировать – не более 40 граммов в сутки.

Но если речь идет о молочном шоколаде, то после его употребления неплохо бы почистить зубы, иначе их можно запросто потерять… при ежедневном-то поедании…

По материалам интернет-изданий