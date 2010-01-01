До светлого дня Святой Пасхи осталось всего две недели. Одна из красивых традиций этого дня – богато накрытый стол, за которым собирается вся семья.

Вино, которое вы приготовите к столу должно соответствовать этому большому празднику. Правильным выбором может стать церковное вино (его подают во время обряда Евхаристии, причастия), кагор. Особенно, если понимать, что это особое вино и отношение к нему должно быть соответствующее. Это вино не для пьяного застолья. Его нужно пить в тихом кругу самых близких людей, за приятной беседой.

Кагор относится к десертным винам. Сладкое вино плохо сочетается почти со всеми традиционными праздничными кушаниями, кроме кулича, и за столом лучше ограничиться обычным сухим вином, а кагор приберечь для десерта. Сладкое насыщенное вино с ярким вкусом и ароматом хорошо подходит к фруктам.

Кагор принято пить из небольших бокалов. Подавать его следует комнатной температуры после еды или в больших перерывах между едой. Пьют его небольшими глотками, обращая внимание на великолепный вкус и тонкий аромат. Это вино для настоящих ценителей.

Правильный кагор

Молдавский кагор готовят из винограда Каберне-Совиньон, который собирают в строго определенное время, когда содержание сахара в ягодах составляет не менее 20%. Кагор может быть двух видов - ординарный и марочный. Для первого вида ягоды сначала дробят, затем мезгу нагревают до 75 градусов, тщательно перемешивают, чтобы избежать перегрева. Затем она остывает естественным путем до 40 градусов, сусло отделяют от мезги самотеком. Оставшаяся мезга прессуется. Обе фракции сусла купажируют, задают подброд и спиртуют. Через 20-30 дней виноматериал снимают с дрожжей и направляют в буты на выдержку в течение шести месяцев, после которой обрабатывают и разливают для продажи или снова закладывают на выдержку. Именно сочетание нагрева с дображиванием позволяет достичь глубокого тёмно-красного цвета с тонами малины, чернослива, чёрной смородины, вишни и шоколада и мягкого бархатистого вкуса вина. Настоящий кагор должен содержать 16% сахара (160 гл) и 16% спирта.

Кагор и христианство

В православном христианстве кагор используют для Таинства Причастия. Исходя из церковных канонов, вино должно было быть виноградным и иметь насыщенный красный цвет.

Иисус себя сравнивал с виноградной лозой, а Бога Отца - с виноградарем, который очищает плодовитые ветви и отсекает бесплодные. А первым чудом Сына Божьего было превращение воды в вино на свадьбе. Вино в христианской традиции применяется в Таинстве Евхаристии, когда оно превращается в кровь Христову, которую Он вместе с жизнью пожертвовал ради спасения человечества.

В день Причастия нужно стараться проводить день в особом благочестии и чистоте. Причащаться можно не чаще раза в неделю, но следующий канонам христианин должен делать это не реже раза в год.