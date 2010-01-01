На экспорт в Молдову пойдут только излишки атомной электроэнергии, которые "не задействованы в энергобалансе Украины". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил в понедельник руководитель Совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) Украины Константин Запайщиков.



"В правилах, которые принял Совет ОРЭ четко написано - "внебалансовая электроэнергия"", - отметил он, указав на выгоду экспорта атомной электроэнергии.



"Разгружать энергоблоки атомных станций вместо того, чтобы зарабатывать деньги для Украины - это неправильно. На небольшую величину увеличится выработка компании "Энергоатом". Выработка увеличится - не будет разгрузки блоков, не будет лишней прогонки оборудования", - подчеркнул Запайщиков.



По его словам, электроэнергия на внешние рынки будет продаваться по более высокому тарифу, чем тот, по которому "Энергоатом" поставляет ее в ОРЭ.



"В экспортную цену будут включены услуги оператора магистральных сетей "Укрэнерго" и дотационные сертификаты, за счет которых субсидируется население Украины. Будет не чистый тариф "Энергоатома". И перекрестное субсидирование, и тарифы на передачу, и услуги "Укрэнерго" - вот это будет экспортная цена на электроэнергию, которая не вошла в баланс" - сказал он.



