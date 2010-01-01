

Молдова увеличила в 2016 г. импорт нефтепродуктов на 18,6% - до 788,9 тыс. т. Закупки дизтоплива за рубежом выросли с 446,1 тыс. т до 542,5 тыс., бензина - со 145 тыс. т до 169,4 тыс., сжиженного газа - с 73,9 тыс. т до 76,9 тыс. т..



По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), предоставленным агентству "ИНФОТАГ", больше всего дизтоплива импортировано из Румынии - 89,1% (+17,6 п.п.), Болгарии - 6,7% (-1,3 п.п.) и Литвы - 2,9%. Румыния сохраняет безусловное лидерство и в поставках в РМ бензина - 70,4%, хотя это и на 22,1% меньше 2015 г. За ней следуют Россия - 16,4%, которая прежде в лидерах не значилось, и Беларусь - 4,7% (+3,8 п.п.). Что касается сжиженного газа, то 55,6% (+8,9 п.п.) его поступает из РФ, 34% (+7,1 п.п.) - из Румынии и 7,8% (-15,9 п.п.) - из Казахстана.



Закупочные цены на дизтопливо, по данным НАРЭ, снизились в прошлом году в среднем на 13,1%, бензин подешевел на 6,7 %, а сжиженный газ - на 3,7% .



Среднемесячные закупочные цены на дизтопливо варьировались от 7 133 лея ($355) за тонну в феврале до 10 388 леев ($516) в декабре; бензина - от 8 376 леев ($374) до 11 085 леев ($551); сжиженного газа - от 5 806 леев ($292) до 9 697 леев ($481).



В розницу за год в РМ продано 380 тыс. т дизтоплива (+9,4% по сравнению с 2015 г.) по средней цене 13,31 лея за литр (-14,9%); бензина - 213,4 тыс. т (+4,4%) по 15,74 (-8,9%); сжиженного газа - 130,8 тыс. т (+3,2%) по 8,69 (-12,2%).



На рынке нефтепродуктов РМ действовало 209 экономических агентов. Бензин и солярка продавались в республике на 639 АЗС, а сжиженный газ - на 511.



Справка "ИНФОТАГ": Данные нового отчета НАРЭ существенно отличаются от приведенных в отчете за 2015 г. В частности, в том документе указывается, что импорт нефтепродуктов составил 722,5 тыс. т, а в новом НАРЭ говорит о 665,1 тыс. т, то есть с разницей в 67,4 тыс. т.