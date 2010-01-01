

Молдова обеспечит 80% своих потребностей в электроэнергии за счет ее импорта от украинской компании DTEK Trading. Контракт на поставку электроэнергии с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. в субботу подписали открытое госпредприятие Energocom и DTEK Trading.



Как сообщили корреспонденту "ИНФОТАГ" в министерстве экономики, в рамках международного тендера, проведенного операторами отечественного энергетического рынка - ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, ÎCS RED Union Fenosa SA, Furnizare Energie Electrică Nord, ÎS Moldelectrica, SA RED Nord и SA RED Nord Vest, - DTEK Trading сделала более выгодное предложение, нежели Молдавская ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и принадлежит РАО "ЕЭС" (Россия). "Цена составляет $50,2 за мегаватт-час, а ГРЭС запросила $54,4", - сказал собеседник агентства.



В министерстве экономики подсчитали, что за год на разнице в предложенных ценах экономия достигнет 300 млн. леев ($15 млн.).



До этого электроэнергию в Молдову поставляла оффшорная фирма "Энергокапитал". Она была посредником, и поставляла Молдавской ГРЭС природный газ, а взамен получала электроэнергию для правобережной Молдовы. Из-за такой схемы DTEK Trading в прошлом году электроэнергию в республику не поставляла, хотя и тогда ее оферта была более выгодной для молдавских операторов рынка.



С 1 апреля 2016 г. "Энергокапитал" поставлял Молдове электроэнергию по $48,995 за 1 МВт/час, против прежних $67,95.

Компания DTEK Trading (Украина), подписавшая контракт с компанией Energocom (РМ) на поставку Молдове с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г. электроэнергии, была готова отпускать ее по цене $32-$34 за мегаватт-час без НДС.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", цитируя сообщения СМИ Украины и Молдовы, такая стоимость была ниже предоставляемой на внутреннем украинском рынке оптовой цены.



"Министерство энергетики Украины специально под экспорт в Молдову предложило расчет по удешевлению оптовой рыночной цены (ОРЦ), и ввело новый термин "ОРЦ с учетом объема дотаций для компенсации потерь от осуществления поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на экспорт"", - пишут СМИ. Получалось, что с учетом НДС, цена поставок в Молдову не должна была превышать $40,8 за мегаватт-час. Однако контракт DTEK Trading подписала по другой цене - $50,2, что немного ниже от предложения Молдавской ГРЭС, предложившей цену в $54,4.



В связи с такой ценой молдавский ресурс omega.md указывает на "скрытый характер взаимоотношений продавца - украинского олигарха Рината Ахметова и покупателя - молдавского олигарха Владимира Плахотнюка".



В цитируемом сообщении говорится, что для экспортеров Украины ее власти определили возврат 20% НДС.



"В результате возврата НДС, цена поставок украинской электроэнергии в Молдову входила в "ценовой коридор" $32-34 за мегаватт-час".



На этом основании рядом СМИ делается вывод о том, что "новая схема закупки РМ электроэнергии не имеет ничего общего с заявленным контролируемым министерством экономики Молдовы "соблюдением Инструкции о ежегодной закупке электроэнергии, скоординированной с Секретариатом Энергетического сообщества Евросоюза".



