Весна — самое подходящее время, чтобы провести сезонную ревизию своего гардероба и дома. Оказавшись лицом к лицу с переполненным шкафом, многие начинают паниковать: непонятно, что делать с платьями, купленными онлайн и не подошедшими по размеру, с растянутыми свитерами или стопкой джинсов, которые давно не носишь. Еще менее очевидно, куда, кроме помойки, можно отнести надоевшие предметы интерьера. Мы узнали, как дать старой одежде и мебели вторую жизнь.

Стесненные жизненные обстоятельства, заставляющие людей на чем-либо экономить, приводят порой к непредсказуемым результатам! Так, например, из соображений экономии появилась и стала всемирно известной и необыкновенно популярной итальянская пицца, а вынужденная экономия ткани привела к появлению декоративно-прикладного искусства лоскутного шитья. Бережливость (не путать со скупостью!) была и остается одним из ценных качеств человека, а умение дать новую жизнь старым вещам позволяет не только экономить средства, но реализовывать свой творческий потенциал.

Конечно, сегодня реанимация и переделка старых вещей преследует обе эти цели. Кому-то просто безумно жаль расставаться со старыми и милыми сердцу вещами, а кто-то действительно вынужден следовать поговорке «голь на выдумку хитра». Но, независимо от целей, путей их достижения всего два: либо мы реставрируем старую вещь, либо превращаем ее во что-то совершенно новое. Вот именно о последнем мы и поговорим. Что можно сделать из старых вещей, вдохнув в них новую жизнь?

Старая одежда

Безусловно, чтобы из старой одежды смастерить обнову, необходимо уметь шить и (или) вязать. Вот, например, вышедшие из моды платья, юбки, брюки и иже с ними… Если они утратили только модную актуальность, но сохранили вполне приличный вид, то не спешите выбрасывать эти вещи. Во-первых, они послужат отличным материалом для пошива детской одежды. Во-вторых, эти вещи можно использовать как основу для изготовления изделий в стиле пэчворк, а это не только одежда, но и всевозможные накидки и чехлы для мебели, кухонные прихватки, лоскутные покрывала и одеяла. А в-третьих, старые вещи вполне подойдут для того чтобы смастерить из них новую одежду и для себя любимой: брюки запросто могут превратиться в шорты или в юбку, платье в сарафан, а пиджак в жилетку.

Джинсы – это вообще отдельная тема. Джинсовая ткань настолько универсальный материал, что способна обрести новую жизнь в виде сумки, покрывала, чехлов на сиденья для автомобиля. Кстати, для лоскутного шитья джинсы тоже вполне подойдут. Только не забудьте, что предварительно все вещи необходимо выстирать и отгладить, а потом уже мастерить из них нечто новенькое.

Старый трикотаж домашней вязки. Опять-таки, если пряжа, из которой были связаны эти вещи, еще довольно крепкая, то достаточно просто распустить старую вязаную одежду, выстирать и выпрямить пряжу и использовать ее для вязания новых вещей. Поверьте, при должном старании связанные из таких ниток вещи, будут смотреться ничуть не хуже, чем изготовленные из новенькой пряжи. Во всяком случае, даже если вы не рискуете вязать из этой пряжи полуверы или свитера, то для носочков и рукавиц она станет вполне подходящим материалом. К тому же новая качественная пряжа стоит достаточно дорого, чтобы вы соблазнились перспективой обзавестись даровым материалом для вязания.

Чулки и колготки. Как правило, эти предметы гардероба незамедлительно отправляются в мусорное ведро, как только рвутся (порой, даже не дожив до первой стирки). А между прочим, порезанные на тонкие полоски, они становятся отличной «пряжей» для вязаных крючком или спицами ковриков, сумок и мочалок. А еще старыми колготками можно набивать диванные подушки или мягкие игрушки. Их можно использовать для текстильной скульптуры или изготовления искусственных цветов. А также капроновые колготки отлично справятся с ролью подвязочного материала в саду и на огороде, фильтра для краски при ремонте, чехла для хранения одеял и подушек.

Мебель

Пришедшая в негодность или вышедшая из моды мебель, обычно отправляется на свалку или, в лучшем случае, на дачу. Однако дать новую жизнь старой мебели тоже возможно. И даже если ваши руки не в состоянии справиться с такой задачей как реставрация мебели, то вот несколько примеров нетрадиционного использования традиционной мебели.

От чего мы избавляемся, как от утратившего былую привлекательность и шик? Вышедшие из моды стенки, на смену которым пришли всевозможные модные горки и модульная мебель. Однако съемные антресоли от таких стенок вполне могут продолжить свою жизнь в вашем доме, превратившись, например, в тумбу для обуви или в объемную и вместительную тумбочку в детской комнате. Книжный шкаф от стенки, запросто станет вешалкой в прихожей, если снять с него дверцы и полки и прикрутить крючки для одежды. Кстати, поставив рядом с этим шкафом еще и антресоль (тумбу для обуви), вы получите готовую прихожую. Если же вас смущает непрезентабельный вид такой «новой» мебели, то просто обновите фурнитуру и воспользуйтесь самоклеющейся пленкой.

Кстати, для владеющих техникой декупажа, не составит труда обновить вообще любую мебель. Это может быть и старинный бабушкин буфет или комод, и кухонный гарнитур, и пианино, и детская мебель. А еще фасад мебели можно обновить, обтянув ее тканью или просто расписав акриловыми красками и покрыв лаком.

Что касается мягкой мебели, то здесь совсем новой жизни, наверное, не получится. Задавшись целью привести в порядок старую мягкую мебель, вам, скорее всего, придется ее реставрировать и ремонтировать. Можно, конечно, попробовать обойтись и собственными силами, но лучше всего обратиться к специалистам. А зачастую покупка нового дивана обходится даже дешевле чем его реставрация с ремонтом и перетяжкой. Хотя, если не тратится на новую обивочную ткань, а сшить для этих целей лоскутное полотно, то старая непрезентабельная мебель действительно будет выглядеть как новая, а главное – она будет уникальна, так как ничего подобного в других домах вы не встретите. А основой для такого полотна может послужить плотная и прочная ткань от любой старой одежды или те же самые джинсы.

Куда отдать в Кишиневе ненужную одежду и другие вещи

Есть еще один путь дать старым вещам новую жизнь – благотворительность. Подарите ненужные вам вещи тем, кто в них действительно нуждается. В Молдове есть несколько общественных организаций, которые принимают добровольные пожертвования - это можно сделать с помощью соцсетей.

Caritas Moldova

Об организации: Каритас Молдова является гуманитарной и благотворительной организацией, которая способствует, посредством своей деятельности, борьбе с бедностью и установлению справедливых социальных систем, продвигая толерантность и христианское милосердие.

Что можно отдать:

Зимняя / летняя одежда для детей и взрослых;

Продукты питания;

Лекарственные средства;

Средства личной гигиены;

Школьные принадлежности;

Оплата коммунальных услуг;

Плата за медицинские услуги, операции;

Товары для отдыха (игрушки и книги).

Контакты: caritas.md

Spasibo.MD

Об организации: Spasibo.MD помогает людям вокруг нас делать добро тем, кто в этом нуждается больше всего: дети без родителей, дети из неблагополучных семей, пожилые люди без родственников, cемьи, находящиеся в сложной материальной ситуации, инвалиды, малоимущие люди, а также многодетные семьи. На сайте spasibo.md можно отследить куда и кому вы отдаете «коробки добра». Есть контактные данные интернатов, детских домов и т.д.

Что можно отдать: обувь, одежда.

Контакты есть на сайте.

Кишиневская группа взаимопомощи

Об организации: Сообщество для помощи нуждающимся, обмена советами по социальным и бытовым вопросам. Группа сформирована на добровольных началах. Администрация группы содействует акциям взвзаимопомощи по мере возможностей.

Что можно отдать: всё.

Контакты: ссылка на Facebook.

Помощь пенсионерам Молдовы

Об организации: Свободная реализация проектов помощи пенсионерам Молдовы. Организация неправительственная, некоммерческая. Основана энтузиастами, желающими делать добро и заниматься благотворительностью.

Что можно отдать: вещи, лекарства, продукты питания, деньги.

Контакты: ссылка на Facebook.

Отдам даром Кишинев

Об организации: в группе размещаются объявления о безвозмездной передаче (дарении или обмене на сладость) вещей и предметов; публикуются объявления о поиске вещей, а также объявления об обмене.

Что можно отдать: всё.

Контакты: ссылка на Facebook.

Куда можно еще отдать вещи?

«Diaconia» — это социальная структура, которая напрямую работает с Митрополией РМ — сайт, ссылка на Facebook: https://www.facebook.com/diaconia.md/

Благотворительная Общественная организация «Доброе сердце» — ссылка на Facebook

«Красный Крест» Молдова — сайт redcross.md

Магазин вещей для малоимущих — ул. Сфатул Цэрий, между Щусева и Букурешть, середина квартала. Любые вещи.

«Армия Спасения» на Ботанике, ул. Роз 5/2, тел 022-63-91-94.

Боксы для вещей в магазинах Linella.

По материалам интернет-изданий.