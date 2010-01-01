Компания Vistarcom, которой принадлежит продовольственная сеть Green Hills Market, начинает развивать формат магазинов Velmart. Как передает "ИНФОТАГ", об этом пишет в пятницу газета "Логос-пресс", сообщая об открытии 24 марта в Кишиневе второго дисконтного супермаркета, который занял место бывшего Green Hills в здании Topaz.



Операционный директор Vistarcom Сергей Рудь обратил внимание на то, что речь не идет о ребрендинге или рестайлинге некоторых маркетов.



"Мы запускаем новую сеть, не имеющую ничего общего с концепцией Green Hills - ни принципов работы, ни персонала. Сеть Green Hills постепенно может быть выведена с рынка, поскольку развитие Velmart для инвестора приоритетнее. Данный формат наиболее эффективен, поэтому новые объекты мы будем запускать под этим брендом. До конца 2017 г. в Кишиневе будут действовать шесть магазинов Velmart. Они откроются как на площадях некоторых маркетов Green Hills, так и в новых помещениях", - сказал он.



Издание пишет, что до конца 2018 г. большинство магазинов Vistarcom переформатируются в Velmart. Инвестиции в открытие каждого нового магазина составят порядка 6-7 млн. леев. Бюджет на обучение персонала превысил 1,5 млн. леев.



У данного проекта три составляющие: низкие цены, понятная для покупателей выкладка без привязки к торговой марке и максимальное представление весового товара. Постоянно практикуется политика "первых цен", где выделены приоритетные товарные группы с максимальным дисконтом.



