Хоть папайя – весьма экзотический тропический плод, его вкус большинству наших соотечественников все-таки знаком. Родиной этого фрукта считается Центральная Америка, однако сегодня папайю научились выращивать едва ли не во всех тропических странах. Папайя достаточно популярна как сочный и вкусный фрукт, но о его многочисленных полезных свойствах известно далеко не всем.

По форме плод больше всего напоминает дыню с ярко-оранжевой мякотью со слегка желтоватым или розоватым оттенком. В сердцевине спрятаны черные круглые семена, которые народная медицина советует использовать как приправу вместо черного перца, чтобы избавиться от паразитов. На самом деле, науке известно множество полезных свойств папайи, касающихся и сочной мякоти, и острых, горьковатых семян.

Пищевой состав

Папайя, как и все фрукты светло-желтого и оранжевого цвета, отличается высоким содержанием бета-каротина. Кроме того, в папайе содержится очень много витаминов В, С, фолатов и флавоноидов, минералов. Есть в этом фрукте и витамин А, который действует как эффективный антиоксидант. Помимо растворимого волокна и пищеварительных ферментов, в папайе также содержится калий, магний и пантотеновая кислота.

Полезные свойства папайи

Собственно, таким богатейшим пищевым составом и обусловлены полезные свойства папайи. К примеру, комбинация вышеупомянутых пищевых веществ помогает улучшить состояние сердечнососудистой системы и снижает риск появления раковой опухоли. Фермент папаин зачастую используется для лечения спортивных травм и аллергий, кроме того, он расщепляет неработающие белки и удаляет неживые кожные клетки. В плодах этого фрукта очень мало сахара, потому он прекрасно подходит для диабетиков. Регулярное употребление папайи – это отличная профилактика сахарного диабета и атеросклероза. К тому же, в ста граммах папайи содержится всего около 40 калорий, поэтому этот низкокалорийный фрукт может стать прекрасным десертом для мужчин и женщин, соблюдающих диету.

Не только фрукт, но и сок

Трудно перечислить не только полезные свойства папайи, но и полезные свойства сока, из этого фрукта приготовляемого. Благодаря тому же ферменту папаину и множеству фермента химопаина, сок из папайи отличается противовоспалительными свойствами. Свежевыжатый сок из папайи – это прекрасное ускоряющее выздоровление средство, помогающее при лечении ожогов и других телесных ран. Содержащиеся в соке антиоксиданты, витамины А, С и Е также эффективно действуют как против внутренних, так и против внешних ожогов и воспалений. Особенно полезно пить сок из папайи в случаях появления астмы, артрита, ревматоидного артрита, остеоартрита. Для некурящих мужчин и женщин, часто находящихся в компании курящих людей, интересным должен быть и следующий факт – содержащие множество витамина А папайи помогают снизить вред от пассивного курения.

Находка для кожи

Но, пожалуй, самое главное полезное свойство папайи объясняется очень малым содержанием натрия, который обуславливает малое задержание жидкостей в организме. Результат этого – прекрасно гидратированная кожа. Папаин полезен при удалении неживых клеток кожи – сухая и больная кожа становится здоровой натуральным путем, что особенно полезно для желающих хорошо и молодо выглядеть женщин.

Не стоит выбрасывать и корки от папайи – лучше наложить их на лицо. Подержите не дольше 5 минут и смойте холодной водой. Содержащиеся в кожуре папайи кислоты – вспомогательное вещество, останавливающее старение кожи. К слову, именно кислоты и объясняют несколько кисловатый вкус фрукта. Если смешать мякоть папайи с молоком – получится очень хорошая маска для лица, которая обновляет кожу и балансирует ее цвет. Для увлажнения кожи очень хороша смесь из мякоти папайи и меда. Словом, папайя – это практически незаменимый фрукт для женщин.

Лечение травм и общая польза

О пользе папайи хорошо знают спортсмены, поскольку мякоть папайи – это эффективнейшее средство при лечении спортивных травм, особенно – травм коленного сустава. Незаменим этот фрукт и при внешних повреждениях, ссадинах и царапинах. Кроме того, этот тропический фрукт обладает общими тонизирующими свойствами, он прекрасно бодрит и придает сил организму, поэтому наслаждаться этим фруктом полезно даже в том случае, если вы, слава богу, не травмированы и ничем не болеете.

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Плод папайи - это огромная ягода. Встречаются экземпляры до 70 см в длину, а весом - до 9 кг!

Дерево, которое в простонародье называют дынным и хлебным, совсем и не дерево даже, а скорее травянистый кустарник. Ствол, хоть и есть, но он - пустотелый, без древесины и часто без боковых веток. Как и у пальмы, наверху собираются в круг большие листья на длинных черешках. В пазухах этих длинных черешков распускаются цветы, и позже, свисая гроздьями, появляются плоды.

К слову, о цветах. У папайи они могут быть разные: мужские, женские, обоеполые. В дикой природе папайя - растение двудомное, а вот культивированные человеком экземпляры могут быть разными. И нередко на однодомном растении смешиваются мужские, женские и полигамные цветы одновременно.

Но это не все, папайя научилась менять свой пол, приспосабливаясь, таким образом, к климатическим изменениям и экспериментам. Так, например, если ствол мужского дерева разрезать наверху, то на посаженном от него черешке запросто могут распуститься женские цветы. Благодаря, вероятно, всем ее уловкам, растение в благоприятных условиях может плодоносить практически круглый год.

Осторожно!

Папайя – такой фрукт, который нужно есть только полностью созревшим. Незрелый плод содержит млечный сок, который ядовит и может нанести большой вред организму человека.

Также существует мнение, что фермент папаин вреден при беременности. Поэтому каждая беременная женщина сама решает, стоит ли кушать папайю или лучше воздержаться. Подобно другим тропическим фруктам, может вызывать аллергические реакции из-за содержания латекса (распространенный аллерген).

Как правильно выбрать папайю?

Спелая папайя обладает равномерным желтым или оранжевым цветом, с красноватым румянцем с солнечной стороны, без зеленых боков и прожилок. Плод должен источать легкий аромат, схожий с запахом малины. На ощупь ее поверхность должна быть упругой и гладкой, легко поддающейся легкому надавливанию. То есть, мякоть под кожурой должна быть мягкой.

На внешней поверхности не должно быть признаков долгого хранения и развития гнили - черные точки, темные вкрапления и трещины. При транспортировке плоды папайи могут быть примяты или ударены, - такие ягоды также не стоит выбирать для покупки.

Обратите внимание на «хвостик» - основание плода, которым он крепится к дереву. Эта область должна быть твердой и не проваливаться под давлением пальцев.

Если же вам все-таки не повезло, и выбранная папайя оказалась совсем зеленой, положите ее вместе с бананом в пакет в холодильник - так советуют знатоки. Еще папайю можно оставить дозревать при комнатной температуре, тогда она способна самостоятельно немного улучшить свой вкус. Кроме того, если у зеленой папайи срезать концы, дать стечь из нее соку, то ее можно использовать в качестве компонента для салатов, либо пожарить, как кабачок.

Хранить папайю нужно в холодильнике. Если она довольно свежая, то срок хранения без значительных ухудшений качества ягоды может составлять до трех недель.