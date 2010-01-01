22 марта начинает свою работу XXI-я Международная специализированная выставка энергосберегающих технологий, систем отопления, газоснабжения и кондиционирования воздуха MOLDENERGY.

Международная специализированная выставка MOLDENERGY - уникальный проект в Молдове. Выставка представляет собой площадку презентации решений для энергетического комплекса, промышленных предприятий и социального сектора. Именно здесь создаются условия для общения специалистов, обсуждения и поиска путей решений задач и проблем отрасли, в частности, в центре внимания выставки находятся вопросы использования альтернативных источников энергии.

С 22 по 26 марта 75 компаний из Молдовы, Украины, России, Румынии и Беларуси представят новые технологии в сфере энергосбережения, современное климатическое оборудование и системы отопления, товары электротехнического назначения, а также альтернативные источники энергии.

Официальный партнер выставки Idomus Systems SRL представит систему «Умный дом» - это целый ряд инновационных решений, позволяющих автоматизировать быт и управлять системой на расстоянии с мобильного телефона или другого удобного девайса.

Молдавские и зарубежные производители, импортеры и дистрибьюторы предложат новые технологии и современное оборудование в сфере электротехники; кабельно-проводниковой продукции; осветительного оборудования, а также новейшие технологии и инновационные решения для кондиционирования воздуха, вентиляции и холодоснабжения и т.д. Выставка представит инновационные технологии в сфере энергосбережения.

Кроме того, компании-участники MOLDENERGY -2017 предложат широкий спектр вентиляционного и отопительного оборудования для жилых и административных помещений: системы электрического отопления, автономные системы электро- и теплоснабжения, кондиционеры и др.



Традиционно, часть выставки будет посвящена современным разработкам в сфере кабельно-проводниковой продукции, в том числе электромонтажным и электроустановочным изделиям.

Посетители смогут познакомятся и с последними новинками в области светотехнической продукции. Участники представят широкий спектр светильников и ламп для промышленных объектов, уличного освещения, а также изделий бытового назначения: люминесцентные лампы, светильники с сенсорами и радарами, светодиодные лампы, а также электронные компоненты для осветительной техники.

Вниманию посетителей будет представлена продукция таких мировых брендов, как Thermia Heat Pumps, Galmet, Stropuva, Termostahl, D’alessandro Termomecanica, Regulus, ZMK SAS, Blowair Carrier, Toshiba, Midea, Systemair, Nobo, Belimo, Rehau, Goodman, Lamborghini Calor,

Pedrollo, ACV International, Zilmet, Esbe, Ferolli, Radiatore 2000, Genebre, Bugatti, ICMA RUBBINIT TERIE , Valsir, Sanha, Maico Ventilatoren, Harid, Awenta, Ростурпласт, Теплодар, Sadeco, Liufberg, Sabiana и др.

Важной составляющей выставки станет активная деловая программа для специалистов отрасли. Впервые выставка MOLDENERGY в сотрудничестве с Агентством по энергоэффективности представит Проект «ECO Energetica». В рамках проекта будут представлены решения в области оптимизации использования традиционных источников электроэнергии и замены альтернативными экологическими энергоресурсами.

Все дни выставки пройдут семинары. Агентство по энергоэффективности проведет 22 марта семинар «Возможности ветроэнергетики Республики Молдова и инструменты финансирования для инвесторов». Компания DI&TRADE Engineering проведет в рамках своего семинара обзор своего промышленного оборудования, тепловых насосов и чиллеров.

В целях поддержки эффективного бизнес-диалога и установления контактов с новыми клиентами и партнерами на MOLDENERGY -2017 пройдет Business Networking Event – инструмент создания новых бизнес-контактов.

Ждем вас на выставке MOLDENERGY- 2017 с 22 по 26 марта. Выставка работает с 10.00 до 18.00, в воскресенье 26 марта - с 10.00 до 16.00.