



Тариф на электроэнергию для жителей центра и юга Молдовы вырастут с 1 апреля на 3,6% - до 1,99 леев за 1 кВт/час. Соответствующее решение принял в пятницу Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).



Как передает "ИНФОТАГ" специалист НАРЭ Александру Урсу сообщил в ходе публичного заседания, что для потребителей, подключенных к сетям высокого напряжения тариф составит 1,53 лея, а к сетям среднего напряжения - 1,82 лея.



В ходе слушаний возникли жаркие споры между представителями национального регулятора и компании Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, настаивающей на повышении тарифа на 17% - до 2,26 лея.



Президент Gas Natural Fenosa Хосе Паскуаль (Jose Pascual) был возмущен решением регулятора и отметил, что "оно было принято без учета требований поставщика, представленных им расчетов и финансовых отклонений при утверждении прежних тарифов".



В ответ Урсу отметил, что при актуализации тарифов были приняты все факторы, в том числе снижение закупочной цены на электроэнергию, более низкий обменный курс, чем тот, который учитывался при предыдущей корректировке тарифов, и др.



