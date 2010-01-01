До окончания Великого поста еще немало времени. Если вам кажется, что вы испробовали уже все блюда, прочитайте наши советы, как разнообразить постное меню.

Что отличает пост от диеты?

В соблюдении поста, как и при диете, есть немало общего. Это касается ограничений в виде продуктов, минимальном количестве приемов пищи и в целом меньшей калорийности всего рациона. Но при этом существенные отличия заключаются в идейной подоплеке. Диета не подразумевает никаких моральных и духовных изменений в человеке. Разве что случайным образом.

А вот ограничения пищи в пост носит прямо противоположный посыл. Забота о теле сводится к минимуму, то есть присутствует в виде необходимой части, так как тело и дух неразрывно связаны. Но основная цель поста – это добиться внутренних качественных изменений через принятие энергетически нейтральных продуктов и строго необходимого числа калорий.

При диете человек не следит с повышенной чуткостью за содержанием своих мыслей, своих желаний и ведет обычный образ жизни. В пост свободное время отдают молитвам, смиряют желания не только в еде, исключая любые излишества и праздности, и стремятся к более уединенному образу жизни. Сегодня соблюдение поста стало добровольным актом, который носит глубоко индивидуальный характер.

Говоря о рецептах, следует сказать, что их существует неимоверное количество. Нет необходимости отказываться от полноценного рациона и переходить на воду и хлеб: это действительно вредно и не принесет ничего, кроме злости и истощения. Ограничения от привычного в пост носят воспитательный характер, организм не должен ощущать нехватку полезных веществ.

Рацион и рецепты

Если вам еще не доводилось соблюдать пост, постарайтесь подойти к этому процессу творчески, пользуясь некоторыми рекомендациями этой статьи. Чтобы было ясно, что постное меню достаточно разнообразно, приведем список продуктов, которые есть можно:

Каши: кукурузная, гречневая, рисовая, овсяная, просяная, ячневая, гороховая, фасолевая, перловая. Можно дополнить список, если мы что-то упустили.

Овощи: капуста всех видов, морковь, свекла, редис, редька, репка, картофель, томаты, огурцы, лук, зеленая фасоль. Можно и экзотические вариации овощей вроде батата и тому подобных.

Фрукты: яблоки, груши, бананы, сливы, персики… Вы уже понимаете, что можно все доступные в сезон фрукты.

К тому же можно употреблять варенья, соленья, зелень, мед, орехи и специи. Согласитесь, не так мало. Пост призывает быть воздержанными, а это значит, что даже если блюдо будет очень вкусным, не переедать. А теперь перейдем к конкретным предложениям.

Необычная овсянка

Варится на молоке. Но, внимание! На молоке кокоса. Если вы любите овсянку в сладком виде, это — прекрасный вариант. Овсянка варится как обычно, можно использовать только молоко кокоса, можно разбавить с водой в желаемой пропорции. Добавить сахар. Можно добавить и яблоки, еще в процессе варки, а можно предварительно очищенные и порезанные яблочные кубики запустить в тарелку после подачи. В любом случае такая каша не покажется скучной и обычной.

Простая перловка в новом ракурсе

Перловка варится как обычно. В горячую кашу добавляется нашинкованный томат, зелень (базилик или кинза, что вы предпочитаете) и дополняется это толикой оливкового масла. Можно добавить и растительное, но пикантности уже не будет.

Гороховая с овощами

Для некоторых будет новым добавление в гороховую кашу лука и зелени. Можно добавить и морковь. Лук и морковь должны быть полностью или частично готовыми при добавлении в отварной горох. Поэтому нашинкованные овощи обжариваются на сковороде в небольшом количестве растительного или оливкового масла. После этого нужно добавить их к крупе, приправить, и еще немного подержать на огне. После выключения газа добавить любимой зелени по вкусу. Блюдо сытное и вкусное.

Каша на сковороде

Готовится она из пшенной крупы с добавлением квашеной капусты, лука и моркови. Как и в предыдущем рецепте, лук и морковь предварительно пассеруются. Затем на сковороду выкладывается заранее промытая квашеная капуста и все держится под крышкой минут 15. Затем туда же выкладывается промытое пшено и заливается водой.

Исходя из этих рецептов, можно экспериментировать и с другими овощами. В большинстве случаев сочетаемость продуктов настолько высока, что испортить вкус практически невозможно.

Борщ

Все знают, как варить борщ. Но можно только удивляться количеству вариантов приготовления этого блюда. Мы предлагаем борщ с фасолью.

Для поджарки можно использовать свежий томат или томатную пасту. Ее нужно добавить в предварительно пассерованные лук, морковь и свеклу, а затем все вместе потушить минут 10. По вкусу можно добавить чеснок. В это время варится картофель и капуста, которые, при варианте с сырой капустой, можно добавить в воду одновременно. Если капуста соленая или квашеная, добавляется она немного позже, на полуготовности картофеля.

В нашем случае вместе с овощами фасоль не варится. Она готовится предварительно, так как варка обычной фасоли занимает довольно длительное время. Отварную фасоль можно добавить к поджарке после 5 минут тушения. Если вы хотите использовать зеленые стручки фасоли, что тоже допускается, их следует заложить в воду вместе с картофелем. За 5 минут до готовности овощей в кастрюле к ним добавляется поджарка и специи. В самом конце — зелень по вкусу. Также предлагаем ознакомиться с рецептами:

Постный рассольник

Поскольку соленья допускаются в постный рацион, нельзя этим не воспользоваться. Наш рассольник будет отличать не только отсутствие мяса, но и присутствие в нем перловки. Для поджарки берутся традиционные лук и морковь, плюс тертые огурцы. Они добавляются в последнюю очередь, когда тушить лук с морковью осталось 5 минут. В кастрюле в это время варятся картофель и перловка, заложенные одновременно. Спустя 20-25 минут варки можно добавить поджарку в кастрюлю и варить еще 3 минуты. Посолить, добавить зелени и подавать.

Похлебка из заготовок

Если вы имеете привычку заготавливать продукты впрок, возможно, этот рецепт для вас. Понадобятся сушеные овощи: морковь, томаты, перец болгарский сладкий. Берется небольшое количество консервированной кукурузы и подвергается тушению на сковороде. Затем добавляется в предварительно отваренный картофель. Посыпается специями, хорошо, если среди них есть молотый корень сельдерея. После этого туда кладутся сушеные овощи, но варить уже не обязательно. Можно подождать, когда кусочки сушеных овощей размякнут, и подавать к столу.

Что на десерт?

Постное меню в Великий пост может содержать даже десерты. Причем вкусовые качества у них совершенно не постные.

Конфеты с кокосовой стружкой

Мы помним, что в пост количество потребляемого сахара должно быть ограничено. Поэтому предлагаем рецепт, в котором сахар или сироп не потребуется. Будут нужны мед, финики, разные цукаты на выбор.

Финики и цукаты прогоняются через мясорубку. Можно добавить орехов на выбор. Затем добавляется мед и тщательно замешивается, чтоб вышла однородная тягучая масса. Ее скатать в шарики и обвалять в кокосовой стружке.

Овсяные оладьи с яблоком

Очищенное и тертое яблоко смешивается с необработанной овсянкой. Для вкуса, сладости и клейкости можно добавить сироп от варенья или мед. Все перемешивается и формируется в оладушки. Их можно жарить как без масла, так и с небольшим количеством растительного масла. После приготовления полить по вкусу сиропом варенья — и можно наслаждаться полезным и сочным блюдом.

Помимо этого можно готовить огромное количество смузи, которые и так зачастую не содержат запрещенные в пост продуктов. В их основе в основном ягоды, фрукты, пряности.

ХХХ

Небольшое количество вышеуказанных рецептов способно показать, каким может быть меню в пост. Получается, что во время поста можно привести в порядок не только дела духовные, но и подтянуть тело, подправить здоровье. Конечно, некоторым людям нельзя обходиться такое количество времени без животного белка. В организме кормящей мамы или маленького ребенка сразу почувствуется дефицит. Поэтому им можно не соблюдать пост, либо по своему решению выбрать определенные дни, когда запрещенные продукты будут исключены из рациона.

По материалам интернет-изданий