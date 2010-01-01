Выставка MOLDAGROTECH — это крупнейший выставочный проект в аграрной отрасли, демонстрирующий все новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, а также новейшие технологии и материалы для сельскохозяйственного производства. Приобретя на протяжении многих лет работы статус общенационального форума, выставка не только отражает достижения АПК Молдовы, но и следит за его потребностями, представляет последние мировые тенденции в сфере технологий и высокоэффективного сельского хозяйства. Она проходит два раза в год весной и осенью, открывая и заканчивая сельскохозяйственные работы. XXXII международная специализированная выставка машин, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса MOLDAGROTECH (spring) пройдет с 15 по 18 марта в Международном выставочном центре MOLDEXPO.

Новые бизнес-возможности на MOLDAGROTECH (spring)

Участниками выставки 2017 г. станут компании из Республики Молдова, Австрии, Болгарии, Германии, Чехии, Румынии, Италии, Словакии, Украины. Около 140 компаний представят свою продукцию на общей выставочной площади свыше 12 тысяч кв.м. На протяжении 4 дней площадки выставочного центра «Moldexpo» станут платформой демонстрации самых последних тенденций в сфере агробизнеса.

Впереди активный аграрный сезон и участники MOLDAGROTECH (spring) подготовили для профессионалов отрасли самую современную продукцию и технологии для сельского хозяйства.

Центральное место выставки занимает сельскохозяйственная техника и оборудование. Генеральный спонсор MOLDAGROTECH (spring) компания ÎCS JM INVEST GROUP SRL продемонстрирует сеялку точного высева Kinze 3600 Twin Row, обеспечивающую оптимальное расстояние между семенами и максимальное прорастание в условиях минимально обработанных и необработанных полей. Компания Servmixt-Agro SRL предложит вниманию посетителей компактный и маневренный трактор фирмы CLAAS модели AXOS 340. Впервые на MOLDAGROTECH (spring) компания Agroprofi SRL представит прицепную сеялку точного высева фирмы Väderstad модель TEMPO F. Запчасти для тракторов и комбайнов таких брендов как Deutz Fahr, John Deere, New Holland, Laverda, Class, Gallignani, Welger, Class будут представлены на стенде компании CabacomCad. Промышленные и автомобильные весы молдавского производства предложит компания Comsales Grup SRL.

Для садоводов и виноградарей участники MOLDAGROTECH (spring), также приготовили ряд новинок. Так, компания Slovina SRL представит садовые фрезы итальянской компании Calderoni. Садовый инструмент известного мирового бренда Fiskars будет представлен на стенде компании Seneca SRL. Специалистов заинтересуют и садовые ножницы Löwe от компании NISVINEX GROUP.

На стенде компании AgroSpace COM будут представлены высокотехнологичные сепараторы для сортировки сыпучих продуктов: пшеница, ячмень, рис, гречка, подсолнух, горох.

Специально для работников птицеводства итальянская компания Arion Fasoli предлагает ручное и автоматическое оборудование для кормления цыплят, а также современные образцы упаковки для яиц.

Для специалистов тепличного бизнеса украинская компания Промстан и молдавская AgroSera-Prim SRL представят самые новые технологии в сфере строительства и обустройства теплиц. Впервые на MOLDAGROTECH (spring) будет продемонстрирован уникальный метод термической дезинфекции тепличной почвы на стенде компании «Ecosol - dezinfectie a solului cu aburi».

Целый спектр новых предложений представлен по удобрениям. Бактериальное удобрение AZOTER (Словакия) представит генеральный спонсор MOLDAGROTECH (spring) - 2017 компания ÎCS JM INVEST GROUP SRL. Самый широкий выбор органических удобрений можно будет найти на стенде компании EurotopPlus.

С новинками и специальными предложениями к предстоящему сезону выступят и постоянные участники выставки, молдавские производители: AGROMAȘINA, MECAGRO, MOLDAGROTEHNICA, HIDROSISTEM и др.

Новая продукция, предложения и технологии ожидают посетителей и в таких сферах, как системы водоснабжения и орошения в сельском хозяйстве, машины для мелиоративных работ, гидроустановки; технологии интенсивного выращивания сельскохозяйственных культур; транспортная тара и упаковка; финансирование и страхование в сельском хозяйстве, а также семена, цветы, лекарственные растения, саженцы плодовых и декоративных растений.

Деловая программа

Насыщенной и исключительно полезной будет и деловая программа MOLDAGROTECH (spring) — 2017. В первый день выставки состоится AGRO MEETING MOLDOVA-RUSSIA – выставку посетит официальная делегация Астраханской области во главе с вице-губернатором–председателем Правительства Астраханской области. Представители делегации проведут бизнес-встречи с участниками выставки и обсудят возможности сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.

В рамках выставки (17 марта) пройдет круглый стол, организованный Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности, совместно с Миссией Высокопоставленных Советников Европейского Союза в Республике Молдова. Мероприятие посвящено теме улучшения условий работы и уровня жизни в сельской местности Молдовы, а также перспективам развития сельских регионов.

Для отечественных производителей и дилеров, участников MOLDAGROTECH (spring)-2017 пройдет профессиональный конкурс «Util pentru Moldova». В конкурсе примут участие 19 отечественных и зарубежных компаний с 26 образцами: сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающей промышленности, фитосанитарной продукцией и удобрениями.

В поддержку молодых специалистов сельскохозяйственной отрасли на MOLDAGROTECH (spring)-2017 будет работать Проект «Agrogeneratia», в рамках которого пройдет тематический семинар, где лучшие студенты Аграрного университет Молдовы выступят с докладами на тему современных тенденций в аграрной отрасли.

В рамках выставки пройдет Test Drive Show «Tractorul in Actiune», где желающие смогут поучаствовать в тест-драйве сельскохозяйственных машин, предоставленных пятью компаниями участницами шоу (Agroprofi SRL, Vadalex Agro SRL, Aprocomtech SRL, Diaztech SRL, Servmixt Agro SRL). Так, Agroprofi SRL предоставит шанс попробовать в действии погрузчик Bobcat TL 360 AGRI, а компания Vadalex Agro представит в ходе мероприятия трактор New Holland T6070.

Традиционно, все дни выставки MOLDAGROTECH (spring)-2017 будет работать Ярмарка посевного и посадочного материала.

Каждый online зарегистрированный посетитель получит Каталог новинок от участников выставки. Специально для посетителей будет работать фото зона «Дворик фермера».

Ждем вас на MOLDAGROTECH (spring)-2017 с 15 по 18 марта. Выставка работает с 10.00 до 18.00