Весна – это пора, когда все вокруг стремится к обновлению. А для любителей «покопаться в земле» наступает время весенних работ в саду и огороде. С чего начать подготовку сада к весне? Предлагаем план, который поможет начинающим садоводам не растеряться, а дачников со стажем быстро сориентирует в текущих работах. Итак, приступим:

Что нужно сделать в саду?

Первым делом следует пройтись по саду, оглядеться: все ли деревья и кустарники защищены от весеннего солнца. Правильное укрытие в зимне-весенний период – залог здоровой коры, а значит и дерева в целом. Весенняя защита особенно важна для саженцев плодовых в саду. Уход заключается в притенении ствола от сильных перепадов дневных и ночных температур. Укутывать ствол можно нетканым материалом. Когда снег окончательно сойдет, и перепады температур сгладятся, укрытие с деревьев постепенно (за пару недель) снимают. Кстати:

Хорошо, если с южной стороны у ствола молодого дерева будет установлен колышек, так он будет немного притенять саженец и в летний период.

Саженцы белить очень нежелательно – так снижается скорость роста и утолщения коры, ведь побелка закупоривает поры дерева.

Весенние работы в саду предполагают стрижку кустарников и обрезку плодовых деревьев. Работы по обрезке нужно проводить до того, как сок начинает подниматься по стволу и набухнут почки.

Спрячем от солнца вечнозеленые кустарники. С помощью легкого притенения неткаными материалами можно сохранить сочную зеленую листву у таких кустарников, как вечнозеленые рододендроны, хвойники и т.д. Укрытие можно будет убрать после того как закончатся заморозки.

Огород весной: рыхлим и удобряем

Самой первой и главной работой в огороде весной будет, конечно же, основательная уборка зимнего мусора со всех грядок и клумб. Особое внимание следует уделить насекомым и личинкам на грядках. Удаляйте все живое, что увидите на земле, так вы значительно сократите численность впоследствии размножающихся вредителей.

Вносим органические удобрения. Весна – самое время поработать в огороде с лопатой и тачкой. Перед тем как начинать весенние посадки, следует позаботиться о том, чтобы в почве было достаточно питательных веществ. Для этой цели замечательно подойдет готовый компост, покупной торф или перепревший навоз (пергной).

Если почва тяжелая, следует внести крупный песок, мелкий гравий – чтобы добавить воздушности почвы, и не было застоя воды у корней. Если земля слишком рассыпчатая (песчаная), помимо всего прочего, желательно внести гранулированную глину или глинистую почву – это поможет дольше задерживать влагу и питательные вещества на поверхности грядок.

Рыхлим почву на грядках и клумбах. Давно известно, что постоянно перекапывать почву в огороде не полезно – нарушается ее структура, питательные вещества с перекопкой уходят глубже в землю. А вот рыхление на глубину 5-10 см – замечательный способ подготовить землю к весенним посадочным работам. Рыхлая почва – пористая и зернистая, в ней корни растений чувствуют себя замечательно, быстро набирая силу и рост.

Осмотреть газоны после зимы - еще одна важная весенняя работа. Вся прошлогодняя трава продирается граблями, выбоины в газоне нужно заполнить землей, смешанной с песком (50х50). Всю поверхность газона полезно просыпать мелким песком, разровнять поверхность, а на образовавшихся проплешинах подсадить свежие семена газонной смеси.

Снятие зимних укрытий. Правда, делать это лучше постепенно: сначала только ослабить обвязку, затем по мере роста дневных и ночных температур укрытие лучше заменить на более воздухо- и светопроницаемое (лутрасил, агроспан и другой нетканый материал).

А вот окончательно «распаковывать» растения следует только после последней морозной ночи. Вот и все подготовительные весенние работы в саду и огороде, проделав которые пора будет переходить к более приятным делам: посадке овощей и цветов, украшению и обустройству своего собственного дачного мира.

На заметку: 4 изобретения, которые улучшат ваш сад

Многим кажется, что плодовые деревья и ягодные кустарники до сих пор выращиваются по дремучим технологиям, разработанным во времена царя Гороха. Но это не так.

Хотя требования плодовых и ягодных культур остаются прежними, научно-технический прогресс уже предложил нам новые материалы и способы «угодить» нашим зелёным питомцам. Если вы ещё их не использовали, то попробуйте!

Капельный полив

Какие проблемы решает: освобождает время, экономит воду, улучшает состояние растений, угнетает сорняки.

Малина, земляника, клубника, черная смородина и многие другие культуры влаголюбивы. Но у хозяев не всегда есть возможности обеспечить их регулярным поливом, что плохо сказывается на урожае. Поэтому многие дачники осваивают вид полива, при котором не надо таскать по участкам шланги и тяжелые лейки с водой. Открыл кран и отдыхай - вот оно преимущество капельного полива.

Как используют? Устраивают в нужных местах.

Готовые или собранные самостоятельно системы капельного полива – настоящая палочка-выручалочка. Такое оборудование в последние годы стало гораздо доступнее, чем было раньше, что вполне позволяет снабдить им хотя бы самые ценные растения.

Верхний слой почвы, в грядках залитых из шланга, при высыхании превращается в жёсткую корку, которая вредит развитию растений. Поправлять ситуацию приходится регулярным рыхлением. При капельном же поливе орошение происходит постепенно и равномерно. Растения дышат, потому что полив идёт под корень, и почва в грядках и приствольных кругах деревьев не замывается.

Причем урожайность при капельном поливе увеличивается практически в два раза. И не только потому, что не образуется земляная корка. Каждый дачник знает, что поливать растения нужно утром или вечером. Днём под палящим солнцем вода стремительно испаряется, обжигая нижние листья растений. Рассада от такого полива испытывает недостаток влаги и тепловой шок. При капельном же поливе исключаются тепловые стрессы растений. В течение часа под корень каждого ростка поступает примерно 1,5 л воды, при этом абсолютно неважно, когда это происходит: утром, вечером или в знойный полдень.

Плёнка и другие укрытия

Многие плоды созревают раньше и получаются лучшего качества, если подогреть окружающую среду вокруг них. Но как это сделать?

Какие проблемы решают: накапливают тепло.

Полиэтиленовую плёнку, белый нетканый материал и даже поликарбонат можно применять не только в огороде, но и для капризных плодовых.

Как используют? Устраивают с их помощью «крыши» или «теплички».

Чаще всего легкие «домики» (временные или стационарные) устраивают для клубники, малины и винограда.

Лёгкая сетка

Какую проблему решает: не подпускает птиц.

Стараниями отечественных и зарубежных селекционеров мы имеем возможность выращивать множество потрясающих плодов и ягод. Но вот незадача – чем они вкуснее и слаще, тем больше желающих слопать их раньше нас. В результате может получиться так, что мы холим и лелеем черешню, вишню, голубику, иргу и другие плоды исключительно в пользу скворцов или дроздов.

Как используют? Накрывают растения.

Специальные защитные сетки из пластика или капроновых нитей проще всего заказать через Интернет (искать по словам «Anti Bird Netting Mesh», что означает сетка для защиты от птиц). Защита просто набрасывается на крону дерева или кустарника и закрепляется снизу, чтобы не сдуло ветром. Чтобы спасти клубнику или малину, сеточку нужно натянуть на колышках над рядками.

Осторожно! В тонких сетках мелкие птички погибают. Жёсткий пластик или толстый капрон для них безопаснее.

Тёмные синтетические покрытия

Какие проблемы решают: подавляют сорняки, сохраняют тепло и влагу.

Сорные растения – извечные враги дачников. А в плодовом саду бороться с ними всегда было особенно трудно, потому что большинство фруктовых и ягодных культур любят жить на голой рыхлой земле, на которой больше ничего не растёт – ни газона, ни цветов, ни сорняков. Рядки и приствольные круги складываются в довольно приличную площадь – неужели всю ее нужно регулярно пропалывать и рыхлить вручную, как в доисторические времена?

Как используют? Расстилают под растениями.

Чёрный нетканый материал можно применять на всех культурах, особенно на плантациях земляники, в приствольных кругах смородины, крыжовника, жимолости, облепихи и т. д. Нетканка служит несколько лет, после чего её нужно менять на новую. С теми же целями можно использовать более долговечный и эстетичный агротекстиль (агроткань), но он стоит дороже.

Имейте в виду. С густым и мощным «травостоем» покрытие в одиночку может не справиться. Перед расстиланием требуется очистить землю другими способами.

На некоторых видах почв (например, на черноземных) нетканый материал может забиваться илистыми частицами, что превращает его в подобие рубероида, плохо пропускающего влагу. В таких случаях перед покрытием лучше сделать поверхность ребристой, материал взять потоньше (50 г/м2) и при необходимости проколоть в нём дренажные отверстия.