Поздравляем - весна началась! Завтра, 2 марта, у вас есть отличная возможность отметить наступление долгожданного времени года на самой красивой выставке BEAUTY-2017!

Пространство уникальных возможностей в сфере создания красоты открывается в МВЦ Moldexpo для специалистов, экспертов и мастеров бьюти-индустрии, а также для всех неравнодушных к последним тенденциям в сфере красоты.

Только на BEAUTY-2017 с 2 по 5 марта более 140 компаний из Молдовы, Украины, Румынии, Ливана, Италии представят продукты ведущих молдавских и мировых брендов в сфере косметологии, мэйк-апа, ногтевого сервиса, профессионального оборудования для парикмахерских, салонов красоты и многого другого.

Все 4 дня выставки в зоне ProfiStyle известные стилисты и мастера-модельеры будут демонстрировать самые современные тенденции в сфере парикмахерского искусства и стиля. Здесь открывается уникальная возможность познакомится с моделями вечерних причесок, передовыми технологиями омоложения лица, технологиями эстетическо-медицинской терапии, а также эстетическо-медицинским оборудованием для коррекции фигуры и эстетики лица и др.

В рамках выставки BEAUTY-2017 пройдет профессиональное соревнование - V-й Международный чемпионат мастеров по ресницам и бровям Lash&Brow.

Мастер-классы пройдут на стендах компаний Loial, InArt Studio, Studio Gold Lash, DIvinity Makeup Room, Global Fashion, Americom Lux, Ircad Grup, Beauti Academy и других В ходе мастер-классов специалисты компаний представят не только профессиональные консультации, но и новинки в сфере эстетической косметологии, лазерной эпиляции, пилинга, шугаринга, макияжа, татуажа бровей и др.

Для профессиональных косметологов 4 марта пройдет Международная научно-практическая конференция для косметологов и специалистов эстетической медицины, в ходе которой будет, в частности, проведен обзор профессиональной косметической линии “BIELENDA PROFESSIONAL, а также рассмотрены новые подходы к биоревитализации кожи.

На обзорном семинаре пилингов от MCCM Medical Cosmetic будут представлены новинки в эстетической косметологии - трихлоруксусный пилинг RedPeel и пилинг трихлоруксусной кислотой с ретинолом PurplePeel разных концентраций и уровней воздействия, а также глутатион. Второй обзорный семинар мезотерапевтических препаратов от MCCM Medical Cosmetic включит практическую часть - мезотерапия лица с препаратом ProfAntiaging.

В день официального открытия BEAUTY-2017 для профессионалов рынка пройдет бизнес мероприятие Beauty Cocktail, на котором участники выставки получат первичные контакты с руководителями компаний профильного рынка для дальнейшего взаимодействия в течение работы выставки.

Участники BEAUTY – 2017 приятно удивят посетителей специальными ценами и предложениями, которые будут действовать только во время работы выставки - с 2 по 5 марта. А зарегистрировавшись он-лайн, вы получите бесплатный билет на все время работы выставки, гарантированные подарки и особые скидки от участников BEAUTY – 2017!

Не упустите шанс побывать в самом эпицентре красоты!