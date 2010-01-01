Мягкий и сочный авокадо ценят во всем мире за его полезные свойства: он способствует похуданию и расщепляет избыток холестерина в крови. Этот экзотический плод улучшает память и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В Мексике его используют в качестве афродизиака, считают, что авокадо обладают возбуждающим эффектом, но это далеко не все достоинства этого плода.

Авокадо является одним из самых «непривычных» экзотических плодов, которые попадают к нам на стол. Может быть, поэтому многие из нас относятся к этому плоду и с интересом, и с опаской. Давайте узнаем, что же скрывается под зеленой кожурой этой «аллигаторовой груши».

Овощ, орех или фрукт?

Родиной авокадо считается Мексика и Центральная Америка. Его название происходит из языка ацтеков и переводится как «яичко». Индейцы сразу отметили, что плоды обладают возбуждающим эффектом. Позже к этому выводу пришли и испанские колонизаторы. Кстати, во время завоевательных походов им запрещали есть авокадо. Моряки также прекрасно знали свойства этого плода, перед высадкой на берег они щедро намазывали пюре из авокадо на хлеб.

Это растение и его плоды имеют еще одно название — «аллигаторова груша». Дерево авокадо порой достигает 18 метров в высоту. Ствол, как правило, прямой и сильно ветвится. На вкус авокадо совсем не сладкое и скорее напоминает овощ, кроме того химический состав плода как у овоща Долгое время авокадо считали орехом, но все же оно — фрукт.

Особенность авокадо

Абсолютно все части авокадо, кроме мякоти, ядовиты (не убьют, но самочувствие испортить могут). Следовательно, чтобы съесть авокадо, его нужно либо очистить от кожуры (что доступно лишь человеку), либо проглотить целиком. Однако крупных животных, способных проглотить авокадо целиком, до наших дней не сохранилось (все вымерли давным-давно).

В итоге, широкое распространение данного вида растения – невозможно (животные не могут разносить его по округе внутри собственного ЖКТ). А это неизбежно должно было привести к полному исчезновению авокадо как вида уже тысячи лет назад. Но этого почему-то не произошло. Именно поэтому авокадо часто называют «эволюционным анахронизмом», дожившим до нашего времени лишь чудом. Благо теперь этот фрукт культивируется людьми, так что его вымирание теперь наверняка откладывается на неопределённо долгий срок.

Данный представитель семейства лавровых выращивается в Мексике, Чили, США, Китае, Испании и прочих тропических странах, включая Израиль, откуда сейчас, в основном, авокадо и приезжает в наши супермаркеты.

. Плоды авокадо встречаются грушевидной, овальной или шаровидной формы, порядка 5-10 см. в длину, а весят от 200 граммов до полутора килограммов. Кожица незрелого авокадо жесткая, темно-зеленого цвета, а после созревания – почти черная. Мякоть зрелого авокадо желто-зеленая или зеленая, очень маслянистая, по консистенции немного напоминает сливочное масло.

Чем полезно авокадо?

В первую очередь, авокадо полезно своей высокой питательной ценностью – более 150 ккал на 100 граммов мякоти. Что эквивалентно 20-25 граммам сливочного масла, но без единого миллиграмма холестерина!

Конечно, многие женщины могут всплеснуть руками и подумать: «Вот тебе и диетический продукт…». Однако не стоит терять надежды, ибо употребление авокадо все же способно привести к уменьшению веса. Главное – подобрать правильный рацион (с минимальным количеством животных жиров).

При этом крайне важен другой аспект – изучив несколько рецептов с авокадо, можно вкусно и сытно кормить своих любимых мужчин, не боясь повредить их хрупкую сердечно-сосудистую систему. Тем самым вы имеете возможность продлить их жизнь на годы и даже десятилетия! С авокадо риск развития атеросклероза, гипертонии и иных сердечно-сосудистых заболеваний снижается на десятки процентов. Правда, для достижения подобных результатов придётся практически полностью исключить из рациона насыщенные животные жиры, несущие в наш организм лишний холестерин.

Авокадо способствует поддержанию нормального уровня гемоглобина в крови. Но не за счёт большого количества железа, а за счёт наличия в нём меди, без которой железо в организме не усваивается.

Распространяются полезные свойства авокадо и на желудочно-кишечный тракт. По мнению диетологов, плоды этого растения замечательно справляются с очисткой кишечника от вредных микроорганизмов, шлаков и токсинов, что делает авокадо весьма достойным «лекарством» от запоров и пищевых расстройств.

Благодаря обилию витаминов группы B, авокадо полезен всем, кто испытывает постоянные стрессы и имеет проблемы с нервной системой. Этот жирный фрукт питает и укрепляет нервные волокна, попутно повышая внимательность и способность запоминать информацию.

То же самое происходит и с кожей, которая под воздействием питательных веществ, содержащихся в авокадо, становится гладкой, шелковистой и в меру увлажнённой. Что в свою очередь приводит к постепенному разглаживанию морщин.

Кроме того, считается, что авокадо способно помочь излечению заболеваний печени, почек, и глаз, а также защищает организм от онкологии и преждевременного старения.

Как видите, польза авокадо – очевидна. Осталось разобраться в чем его вредные свойства

Вред авокадо и противопоказания к его употреблению

Противопоказание к употреблению мякоти авокадо всего одно – индивидуальная непереносимость фрукта.

Что до вреда, то его на данный момент обнаружить не удалось. Но это вовсе не означает, что авокадо можно есть килограммами, ибо это неизбежно приведет к набору лишнего веса и перенасыщению организма однотипными жирами, которые, несмотря на свою натуральность, все же не могут заменить весь спектр жирных кислот, необходимых человеку. Ну и, конечно же, следует еще раз упомянуть о вредных свойствах косточки, которая содержит токсины.

Как выбрать спелое авокадо

В силу того, что авокадо является редким гостем на нашем столе, выбор его в магазине чаще всего сводится к внешнему осмотру плода. Запомните следующие критерии выбора спелого авокадо:

Плод должен быть твердый и тяжелый, без внешних повреждений и откровенной гнили, он дозреет при комнатной температуре в течение двух дней.

Хотя, если вы планируете съесть авокадо через неделю – тогда незрелый плод вполне можно брать. В этом случае его надо просто положить в бумажный пакет и оставить в темном месте.

Спелый авокадо можно хранить в холодильнике только в течение 5 суток, после чего плод начнет темнеть, терять свежесть и аромат. Помните, неспелые плоды авокадо в холодильнике хранить нельзя, там они не дозреют, а только испортятся.

Следует также понимать, что сортовые различия все же имеют место быть. Так, например, флоридские авокадо имеют более нежную кожуру, а калифорнийские и Пинкертоны – более жесткую – «крокодилью». Обязательно учитывайте это при выборе.

Косточка при тряске должна шуметь. Точнее не сама косточка, а ее ядро. В шумном месте звук ядра услышать крайне сложно, поэтому не стесняйтесь – подносите к уху и слушайте.

Во флоридском авокадо косточка – крупная, в остальных сортах – поменьше. На первый взгляд, это довольно важный фактор, позволяющий не переплачивать за бесполезную и токсичную косточку. Однако если принять во внимание, что вкус у разных сортов авокадо кардинально различается, то экономить на косточке – не самое разумное решение.

Размер плода авокадо, как и его цвет, не имеет никакого отношения к спелости фрукта. Поэтому выбирайте упругий, «шумный» и во всех отношениях чистый плод, и вы точно не пожалеете!

Что приготовить из авокадо?

На родине авокадо – в Мексике – наиболее популярным блюдом из авокадо считается соус-закуска гуакамоле, восточные повара наловчились готовить из авокадо роллы, европейцы добавляют авокадо в салаты и супы-пюре. Нам же остаётся лишь воспользоваться «наработками» зарубежных кулинаров и приготовить из авокадо вкуснейший обед или ужин.

При этом знатоки рекомендуют придерживаться следующего принципа: флоридское авокадо хорошо подходит для салатов и роллов, калифорнийское – для гуакамоле, супов-пюре, блинчиков и бутербродов (его можно намазывать на хлеб), а Пинкертон – везде и всюду (универсальный сорт).

Кроме того, любое авокадо можно кушать ложкой прямо «из кожуры». Авокадо придает нежный вкус салатам и освежает бутерброды. Прекрасно сочетается с красной рыбой, подходит к креветкам и мясу птицы. Мякоть авокадо хороша, будучи намазанной на кусочки хрустящего хлеба. Употреблять авокадо лучше сырым, плоды содержат тинин, из-за него при тепловой обработке появляется горечь. Так как очищенные фрукты на воздухе быстро темнеют, их добавлять в блюда следует в последнюю минуту.

Чтобы легко очистить авокадо, следует сделать надрез острым ножом по всему диаметру плода, так, чтобы нож касался косточки. Разделить плод на две половинки, немного покрутив — если фрукт спелый, то это получится без затруднений. Также, аккуратно вырезать ножом косточку и извлечь ее. Затем на каждой из половинок авокадо сделать еще один легкий надрез сверху вниз. Потом медленно потянуть за кончик кожуры, она должна легко отделиться.

В общем, выбирайте и наслаждайтесь…

По материалам интернет-сми