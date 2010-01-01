



Участие в конкурсах "Торговая марка 2016 г." и "Премия за достижения в области качества 2016 г." станет доступнее для предпринимателей, поскольку будет дешевле. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол.



По его словам, в прошлые годы предприниматели жаловались на высокую цену за участие в конкурсе - 6 тыс. леев. Поэтому принято решение уменьшить стоимость до 3 тыс. леев для крупных предприятий, а для малых и средних - 1,5 тыс. леев.



"Принять участие в конкурсе могут юридические и физические лица, зарегистрированные в Молдове и занимающиеся производством или предоставлением услуг на ее территории. К участию допускаются только предприятия, марка которых была зарегистрирована и активна на момент подачи заявления на участие", - подчеркнул Апостол.



Конкурсанты могут бесплатно принять участие в семинарах, тренингах для сотрудников предприятий, которые проводит AGEPI. Помимо этого, Агентство будет продвигать торговые марки участников в своей деятельности и проведет аудит предприятия для определения потенциала интеллектуальной собственности.



Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Молдовы Серджиу Харя сказал, что марки лауреатов будут продвигаться на выставках, которые организует ТПП для повышения экспортного потенциала предприятий.



"В конкурсное жюри войдут независимые специалисты из разных областей, преимущественно - социологи и специалисты по маркетингу, а с регламентом конкурса можно ознакомиться на сайтах ТПП и AGEPI. Все это сделано для повышения прозрачности конкурсов", - сообщил он.



Директор компании Ritlabs, которая в прошлом году победила в номинации "Экспорт", Максим Масютин сказал, что победа оказала позитивное воздействие на компанию.



"Атмосфера в коллективе улучшилась, а партнеры по бизнесу стали относиться к нам с большим доверием", - отметил он.



Участники будут разделены по номинациям, среди которых "Признание потребителей", "Местная марка", "Дебют года", "Экспорт", "Интер", "Марка Престиж" и "Социально ответственная торговая марка". Справка "ИНФОТАГ": Заявки на конкурс принимаются до 31 марта по адресу ТПП. Награждение победителей состоится 8 июня в рамках Гала церемонии молдавского бизнеса.