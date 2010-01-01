Дата начала Масленицы меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост, который длится семь недель пред Пасхой. И именно перед Великим постом празднуется Масленичная неделя. Дата празднования Пасхи в 2017 году - это 16 апреля, а следовательно, Масленица будет отмечаться с 20 февраля по 26 февраля.

Гулять, так гулять

Масленица - это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица в селах и городах всегда отмечается массовыми гуляниями - шумно, весело и со щедрым угощением. Уверены, что народные гуляния на Масленицу 2017 будут не менее веселыми. Кстати, не стоит думать, что единственное угощение на праздники - блины. Как правило, когда отмечают Масленицу - накрывают богатый стол – с оладьями, пирогами с разнообразными начинками, мясными блюдами и сладостями.

Почему Масленица называется Сырной седмицей?

Масленица получила свое название потому, что в последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за Пёстрой неделей. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.

Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы: чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских — обязательные блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка, а у молдаван еще и плацынды.

Народные обряды Масленицы

Обрядовая сторона Масленицы является весьма сложной и восходит к глубокой древности. Она включает обряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, и к культу предков. Главной героиней праздника была Масленица, воплощённая в чучеле. Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле. Для крестьянина плодородие земли было крайне важно. С ним связана еще одна сторона Масленицы — поминальная. Ушедшие предки, по представлениям крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Главный атрибут Масленицы - блины.

Вопреки широко распространённому мнению, блины не являются и никогда не являлись символом солнца у славянских народов. Блины у славян всегда были поминальным блюдом, поэтому они как нельзя кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы.

Народные традиции на Масленицу

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица, у каждой из них свои традиции.

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название.

Понедельник на Масленицу — ВСТРЕЧА

К первому дню Масленицы по традиции готовились места общих гуляний, ледяные горки, балаганы; создавались запасы для угощения — пекли блины, пироги, оладьи, калачи, готовились закуски и выпивка. Молодежь делала соломенную куклу, изображавшую Масленицу. Куклу одевали, наряжали, на санках вывозили на возвышенное место и призывали Масленицу прийти, покататься и в блинах поваляться. Хозяйки начинали зазывать и угощать гостей.

Вторник на Масленицу — ЗАИГРЫШ (заигрывания молодых)

Традиции на этот день Масленицы молодежь с утра приглашала друг друга на блины. Парни и девицы обменивались визитами и после нескольких угощений выходили на улицы, на горки повеселиться, потешиться. Устраивались молодежные забавы. Парни высматривали невест, девушки — женихов.

Среда на Масленицу — ЛАКОМКА (у тещи на блинах)

В среду обильное угощение с обязательными блинами организовывала по традиции на Масленицу именно теща. Она собирала родственников с первоочередным приглашением и почитанием зятьев.

Четверг на Масленицу — РАЗГУЛ (широкий четверг)

Уличные гуляния на Масленицу приобретали наиболее массовый характер по традиции именно в четверг. Народ высыпал на улицы, сходился в определенные места для совместных угощений, выпивок. Над деревнями звучали песни. Шум, гам, смех и звон колокольчиков сопровождали санные поезда. Скоморохи развлекали публику. Ледяные горки были облеплены ребятней и молодежью. Парни устраивали различные проказы. Разрастались кулачные бои.

Пятница на Масленицу — ТЕЩИНЫ ВЕЧОРКИ

Традиции на Масленицу предписывали зятя накануне лично самому приглашать на пятницу тещу к себе в гости. На угощение зятя, тоже с блинами, собиралась и прочая родня.

Суббота на Масленицу — ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

По традиции в субботу невестка-молодуха проявляла свое искусство в приготовлении угощения и созывала к себе родственников.

Воскресенье на Масленицу — ПРОВОДЫ (сожжение Масленицы — ритуал проводов зимы)

На каком-то возвышенном месте устанавливался длинный шест, наверху которого закреплялось колесо, символизировавшее движение солнца к весне, которое с каждым днем все выше поднималось на небосводе. Это сооружение обкладывалось дровами, вениками и вечером разводился большой костер. Сжигалось чучело зимы, холода, сезонной смерти. Все это сопровождалось весельем, катанием на санях с гор, различными потехами.

Празднование масленицы обязательно было связано с блинами, символизировавшими солнечный диск.

Как испечь правильные блины?

Трудно найти хозяйку, которая не пекла бы блины и оладьи на Масленицу. Настоящие русские блины - из дрожжевого теста, тесто для них ставили еще с ночи и пекли непременно на чугунных сковородках. Выпечь тоненькие, кружевные блины получится не у каждого, несмотря на кажущуюся простоту процесса. Есть в этом несложном деле свои тонкости:

Первая хитрость при выпечек блинов на Масленицу - непременное просеивание муки перед замесом теста. Особенно это важно для дрожжевых блинов. Тогда тесто будет гораздо лучше подниматься.

Вторая хитрость - сковородку нужно очень хорошо разогреть, и только потом выливать на нее тесто. Смазывать сковороду можно кусочком соленого сала, надетого на вилку. Это надо делать перед каждым блином. А можно добавить ложку растительного масла в само тесто, и тогда надо будет смазать сковороду только один раз, перед началом жарки.

Блины и оладьи на Масленицу можно выпекать из дрожжевого теста и пресного. Вкусными будут и те, и другие. Только пресные готовить гораздо быстрее, так как не тратиться время на брожение. Готовят блины на Масленицу на кефире, сметане, делают блины на молоке и на воде.

Приметы и поговорки на Масленицу

Первый блин за упокой (на масленой).

Первая оттепель — вздохнули родители.

Сыр, сметану, масло вкуша́й, все беды — щедростью души избывай.

Без масла каша не вкусна.

Прошли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина — кататься (воронеж.).

Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом.

Где блины, тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше.

Блин не клин, брюха не расколет.

Без блина не масляна.

На горках покататься, в блинах поваляться.

Сваталась Маланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а того Маланья не ведала, что масленица только ставит молодых на показ.

О масленой — неделю пируешь, семь опохмеляешься.

Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломало после Радуницы.

Веселы песни о Масленице, а веселей того — о Радонице.

Масленица — семикова племянница.

Масленица объедуха, деньгам приберуха.

Звал, позывал честный Семик широкую Масленицу к себе погулять.

Маслена: честная, весёлая, широкая, всемирный праздник.

Масленица-блинница — скоморошья радельница.

Отдадим почтенье на сырной в воскресенье (то есть напроказим, перерядимся и пр.).

Широка река Маслена: затопила и Великий пост.

Пируй-гуляй, баба, на Маслену, а про пост вспоминай.

Боится Маслена горькой редьки да пареной репы.

Прольёт Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ве́дом, за Прохором следом.

Зять на двор — пирог на стол.

У тёщи про зятя и ступа доит (то есть доится).

Придёт зять, где сметанки взять?

Ненастье в воскресенье перед масляной — к урожаю грибов.

Не все коту Масленица, будет и Великий Пост.