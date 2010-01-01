МВЦ Молдэкспо напоминает: с 2 по 5 марта встречаем весну на Beauty-2017!

Все 4 дня на выставке пройдут мастер-классы и презентации в сфере красоты. Каждый участник Beauty-2017 предлагает скидки и интересные новинки.

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