



Ввоз посадочного материала на территорию Российской Федерации разрешен в 2017 г. 15 молдавским питомникам.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт Россельхознадзора, в списке совместно аттестованных питомников Молдовы, в частности, АО Alfa Nistru, фирмы Floribel, Sadovoe, Vicmar Agro, Smarta, Agroproduct, Vitis Cojuşna, а также такие питомниководы Владимир Орловский, Федор Чеботарь, Валентин Гожан, Думитру Гилински.



Список поставщиков вырос по сравнению с 2016 г. на шесть питомников. Это стало итогом визита в сентябре прошлого года в Молдову группы российских экспертов Россельхознадзора.



Тогда они совместно с молдавскими коллегами проверили состояние ряда питомников фруктовых деревьев и виноградных черенков, таких как Selmax K и Floribel (Бельцы), AMG-Kernel (Сороки), Gospodarul Rediu (Фэлешть), Vitis (Кожушна).



