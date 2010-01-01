Почему полезно устраивать голодовку для кожи, как правильно ухаживать за лицом в холодное время года, какие ошибки мы совершаем, когда умываемся. Об этом и многом другом «Труд 7 Молдова» узнал из книги известного косметолога с 45-летним стажем Чизу Саеки «Японская революция по уходу за кожей».

Мечтать об идеальной коже и ничего для этого не делать — так же глупо, как мечтать о стройном теле и при этом лежать на диване. Даже если сегодня вам всего 20 и вы полностью довольны своим лицом — не стоит расслабляться. Солнце, неправильный уход и стрессы делают своё дело. Что поможет сохранить молодость, тонус и сияние кожи?

1. «Рабам косметики» я не устаю повторять: если вы хотите иметь хорошую кожу, используйте меньше косметических средств! Чрезмерный уход вредит. Кожа — живая ткань, оснащённая механизмами самоочищения, если изнеживать её, она потеряет эту важнейшую способность. Безусловно, базовый уход необходим. Кожу нужно защищать от ультрафиолетового излучения перед выходом на улицу, протирать лосьоном, когда вы хорошенько попотели в тренажёрном зале и т. д. Однако, если умываться по несколько раз в день только из-за того, что у вас жирная кожа, либо постоянно мазать лицо кремом, потому что она сухая, — ни к чему хорошему это не приведёт.

2. Пыль, кондиционеры, ультрафиолетовые лучи — заклятые враги для вашей кожи. Прежде чем выйти из дома, убедитесь, что нанесли дневной крем для лица, чтобы защититься от этих неблагоприятных факторов, которые делают её сухой, уставшей и тусклой.

3. Очень полезно практиковать «голодовку кожи». Суть метода проста: не делайте ничего! Это вовсе не значит, что вы должны запустить свою кожу. Выберите один день в неделю, когда вы не будете делать со своим лицом ничего, кроме как просто споласкивать его водой. Это пробудит природную силу кожи, вернёт ей здоровый вид.

4. Нельзя рассчитывать на красивую кожу, если вы используете дорогую косметику, но при этом постоянно питаетесь всякой дрянью. Человеческое тело состоит из того, что мы едим и пьём. Употребляйте богатые витаминами и минералами овощи и фрукты, а также насыщенные белками и клетчаткой бобовые растения и молочные продукты. Кроме того, лично я выпиваю ежедневно по полтора литра воды. Самое главное — питаться сбалансированно.

5. Цикл полного обновления кожи занимает 28 дней. Но при медленном обмене веществ отмершие клетки могут задерживаться на коже и дольше. Для более эффективного отшелушивания используйте скраб один – два раза в неделю.

6. Я призываю больше действовать ладонями и пальцами. Если нагреть средство в руках, оно будет лучше проникать в кожу, благодаря чему его эффективность удвоится или даже утроится.

Прижимая руки к лицу, вы позволяете косметике и теплу вашего тела работать вместе. Они, словно паровой утюг, делают кожу невероятно гладкой. Вы можете слегка надавливать на кожу пальцами, чтобы частицы косметического средства глубже проникали в поры, а также для улучшения кровообращения, или массировать лицо, тем самым разглаживая морщинки.

7. Люди часто спрашивают меня, можно ли использовать крем для рук в области шеи. Мой ответ: нет! Для уплотнения и повышения упругости кожи на шее созданы специальные кремы с содержанием коллагена и эластина. Они обязательно должны стоять на вашем туалетном столике, особенно, если вам за 30.

8. Идти спать, не удалив макияж, крайне непозволительно. Если у вас есть такая привычка, то вам следует пересмотреть своё отношение к коже и научиться давать ей больше любви и заботы.

9. Если вы потратили 30 минут на макияж, значит, столько же времени вам потребуется, чтобы его снять. Большинство из тех, у кого есть морщины и круги под глазами, не очищают кожу лица должным образом. Особое внимание нужно уделять цветной косметике, такой как тени и помада. Она может стать причиной пигментации, если её правильно не удалять. Всегда полностью стирайте макияж, используя средства для снятия косметики перед тем, как перейти к общему очищению. Этот момент частенько упускается из виду. Кроме того, перламутровые и мерцающие частицы трудно удаляются, поэтому особенно тщательно смывайте макияж, если вы использовали косметику, содержащую такие компоненты.

10. Многие люди умывают лицо вертикальными движениями, проводя руками вверх и вниз. Так можно пропустить внешние контуры лица, оставив виски невымытыми, а натягивая кожу руками вниз, мы способствуем её провисанию со временем. Умывайте лицо круговыми движениями от центра в стороны, представляя, что это шар.

11. Увы, многие солнцезащитные лосьоны неудобны в применении либо содержат не очень полезные для здоровья ингредиенты. Для многих задача нанести на лицо ещё одно косметическое средство может оказаться непосильной.

Вот что делаю я: после утренней процедуры ухода за кожей смешиваю в равных пропорциях солнцезащитное средство и любую эмульсию или основу под макияж и наношу получившийся состав на лицо. Тем самым я смягчаю солнцезащитное средство, благодаря чему оно распределяется более равномерно. Благодаря своему увлажняющему эффекту, эмульсия или основа для макияжа придаёт коже дополнительное сияние, а если использовать тонирующее средство, вы сможете скрыть любые тусклые участки и другие недостатки кожи. В те дни, когда я не наношу тональную основу, этим приёмом я убиваю сразу трёх зайцев — делаю лёгкий макияж, защищаю кожу от солнца и увлажняю её. Кроме того, таким образом экономится уйма времени.

12. Если у вас жирная кожа, мой вам совет: не пытайтесь избавиться от жира. В противном случае кожа решит, что ей нужно вырабатывать его ещё больше. Вместо этого вам следует позаботиться о достижении баланса жира и влаги.

Кожа вырабатывает избыточное количество жира, когда она слишком сухая, поэтому верный способ борьбы с жирной кожей — это её дополнительное увлажнение.

13. Если ваша кожа склонна к предменструальным высыпаниям, предпринимайте профилактические меры — лимфодренажный массаж для восстановления кровообращения и отшелушивание отмерших клеток. Если прыщик всё же появился, после бережного удаления нарыва необходимо нанести осветляющую маску для профилактики пигментации.

14. В холодное время кожа тоже нуждается в тепле. Когда она охлаждена, поры сильно сжимаются и не позволяют проникать косметическим средствам внутрь. В такие дни необходимо «разморозить» кожу, согреть перед тем, как приступить к уходу.

Лучший способ — принять ванну. Если вы ограничены во времени, просто положите на лицо горячее полотенце.

В жаркое время года действуйте иначе: держите несколько обёрнутых в плёнку полотенец в холодильнике. Прикладывайте их к лицу, чтобы остудить кожу. Также делайте это после утреннего умывания — чтобы сузить поры и для лучшей стойкости макияжа.

15. Держите баночку мёда под рукой на кухне, чтобы делать медовую маску для губ каждый раз, как только вам покажется, что они стали слишком сухими. Всё, что вам нужно сделать, — нанести достаточное количество мёда на губы и положить сверху подходящий по размеру кусочек полиэтиленовой плёнки. Губы увлажнятся за пять минут.