





Сопровождение клиента от идеи приобрести собственное жилье до записи в кадастре о полноправном владении им, - такую задачу для своих клиентов решает Mobiasbanca - Grupe Societe Generale с помощью специализированного ипотечного центра.



Как заявил на церемонии его открытия во вторник председатель Mobiasbanca Рида Текая, специалисты центра являются самыми квалифицированными профессионалами в сфере недвижимости, обладающими полной и подробной информацией о том, что происходит на данном сегменте рынка.



"Главная идея Mobiasbanca при открытии центра заключалась в том, чтобы поддержать наших клиентов в этот ответственный и важный момент в их жизни, который связан с покупкой собственного жилья", - сказал банкир, акцентировав внимание на том, что Mobiasbanca не только сопровождает клиента на всех этапах, но и финансирует все транзакции.



По словам Рида Текая, новым проектом Mobiasbanca еще раз подтвердил, что является на рынке Молдовы инновационным банком.



"Мы всегда прислушиваемся к тому, что необходимо клиентам, и стараемся как можно качественнее и комфортнее их обслуживать", - заметил менеджер, напомнив, что Mobiasbanca был первым, кто три года назад открыл Private Banking, который сегодня востребован клиентами.



Генеральный секретарь Mobiasbanca Стела Чебану обратила внимание гостей и клиентов банка, что главным девизом ипотечного центра является слоган - "Открой двери собственного дома".



На вопрос корреспондента агентства "ИНФОТАГ", достаточно ли у центра ресурсов, чтобы удовлетворить ими всех потенциальных клиентов, желающих обзавестись жильем, Рида Текая выразил надежду, что Mobiasbanca останется основным игроком на рынке жилья.



Корреспондент спросил, может ли банк при необходимости рассчитывать на финансовую помощь со стороны мажоритарного акционера - Grupe Societe Generale? На что банкир сказал, что, "теоретически - да".



"Финансовая группа Societe Generale - наш главный акционер. И поэтому они в случае потребности в ресурсах могут это делать", - отметил Рида Текая.



Справка "ИНФОТАГ": За 10 лет Mobiasbanca, который купила группа Societe Generale, заметно улучшил позиции на рынке, переместившись с седьмого-восьмого места, на второе. По итогам 2016 г. банк заработал 325 млн. леев, уступив только Moldova Agroindbank.



