





Более 10 молдавских товаропроизводителей примут участие единым национальным стендом Молдовы в авторитетной Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2017", открывающейся 6 февраля в 24-ый раз в Москве.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в кишиневской фирме AXAR, которая организует участие предпринимателей в выставке, известные предприятия-производители и несколько молодых компаний подтвердили свое участие в ней, несмотря на сложности и проблемы с экспортом продовольствия из РМ в РФ. Экспонентам оказали поддержку Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (MIEPO) и Ассоциация консервщиков Speranta-Con.



Среди участников - Orhei-Vit, Alfa-Nistru, Natur Bravo, Conserv Grup, Coval&Co, Vladovlad, Sadro Ursu и Fundatia-Prod.



Они продемонстрируют как традиционную продукцию, так и новинки: плодоовощную консервацию, натуральные соки и нектары, детское питание, мед и десерты на его основе, сухие завтраки из злаковых культур, снековую продукцию и травяные чаи.



С целью изучения предложений и конъюнктуры продовольственного рынка России и стран СНГ, выставку планируют посетить и ряд руководителей и специалистов других предприятий Молдовы.



Справка "ИНФОТАГ": "Продэкспо" - один из крупнейших продовольственных форумов в России и мире. В этом году на выставке площадью 87 тыс. кв. м, примут участие более 2,7 тыс. компаний из 64 стран.



