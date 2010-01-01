Как разумно относиться к сладостям и улучшить здоровье, рассказывает американский врач Джейкоб Тейтельбаум в книге «Без сахара».

Если внимательно почитать этикетки в магазинах, то становится ясно – сахар теперь везде. Причем в больших количествах. Его добавляют практически во все готовые напитки, во все сорта выпекаемого промышленным способом хлеба, во все соусы, полуфабрикаты. Сахар, кстати, добавляют во многие блюда и в ресторанах, так как он – улучшает вкус блюда, делает его более ярким, запоминающимся, насыщенным. Повторения такого вкуса мы ждем снова и снова. И сами не замечаем, как сахар и сладости начинают составлять заметную часть нашего ежедневного рациона.

Горько!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по потреблению сахара. Как считают эксперты, сегодня именно сахар смертельно опасен для здоровья.

Обычный человек в них мало что поймёт - язык международного чиновничества витиеват: «Уровень потребления свободных сахаров взрослыми и детьми следует снизить до менее 10% от общей калорийности потребляемых продуктов. А снижение до менее 5% от общей калорийности потребляемых продуктов обеспечит дальнейшие преимущества для здоровья».

Чтобы было понятно каждому, средняя норма потребления энергии для девушек и женщин в день - 2000 килокалорий. 10% от них - 200 ккал. Сколько это будет в граммах, а ещё лучше - в кусочках или чайных ложках, которыми мы сахар обычно отмеряем? 1 грамм сахара - это 4 ккал. 200 делим на 4, получается 50 грамм. Это дневная норма сахара для женщин. Она соответствует примерно 10 кусочкам сахара или 10 чайным ложечкам без верха. Вы ведёте здоровый образ жизни и столько не кладёте его в чай и кофе? Не радуйтесь. ВОЗ рекомендует для большей пользы для здоровья снизить эту дозу до 5% общей калорийности - всего до 5 чайных ложек в день. Это уже совсем немного, но нужно учесть, что все эти дозы относятся не только к тому сахару, который вы сами добавляете в чай, кофе, кашу и другие блюда. Это и «сахара», «добавляемые в пищевые продукты производителями, поварами или потребителями (фруктоза, глюкоза, мальтоза и прочие формы «белой смерти» – прим.ред.), и сахара, естественным образом содержащиеся в мёде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков». В их число не входят только так называемые естественные сахара, которые «содержатся в цельных свежих фруктах и овощах».

Американский врач Джейкоб Тейтельбаум в своей книге «Без сахара» говорит о том, что среднегодовое потребление сахара в США составляет 63,5-68 килограммов в год. И это на одного человека. Представьте себе 50-килограммовый мешок и еще примерно треть от него – вот сколько попадает сахара в организм. В России эта цифра меньше – около 39 кг в год на одного человека. А теперь вернемся в прошлое. В Европе начала XIX века потребление сахара составляло всего 2 килограмма в год на человека! В начале XX века цифра уже заметно подросла – 17 кг, а в начале XXI века – 37 килограммов. Так постепенно сахар из лакомства стал очень большой проблемой.

Доктор Тейтельбаум считает, что подобное неумеренное потребление сахара вызывает огромное количество проблем со здоровьем. Оно может быть причиной или одной из причин таких явлений как:

Синдром хронической усталости

Ухудшение иммунитета

Хронический синусит

Метаболический синдром с высоким уровнем холестерина и гипертонией

Болезни сердца

Гормональные нарушения

Заражение Candida и другими дрожжами

В конце концов, огромное количество сахара и белой муки в нашем рационе ведет к ожирению и связанным с ним проблемам со здоровьем. При употреблении сахара подскакивает уровень глюкозы в крови, взлетает инсулин, по всему телу откладываются запасы жира.

Но ограничить сахар в своем рационе не так уж и просто. Особенно, когда вся пищевая промышленность использует его с такой интенсивностью. Чтобы слезть со сладкой иглы и нормализовать потребление сладостей доктор Тейтельбаум рекомендует следующие шаги и различные приемы, которые помогут расстаться с «белым убийцей» без особых проблем.

Читать этикетки. Не берите продукты, на этикетке которых сахар в любой форме (сахар, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп) перечислен среди первых трех ингредиентов. Также нужно избегать белой муки, которая содержится во многих видах хлеба и в макаронных изделиях, потому что организм быстро превратит ее в сахар и даст вам сахарную эйфорию, за которой последует ломка.

Постепенный отказ от продуктов, содержащих сахар. Для начала уберите из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара, в том числе фастфуд, переработанные продукты, газировку и фруктовые напитки.

Выдержать 7-10 дней без сахара. Этого достаточно, чтобы побороть зависимость. Если в процессе отказа вы чувствуете недомогание, можно поддержать себя фруктами и 1-2 квадратиками темного шоколада.

Если очень хочется сладкого, его нужно съесть. Но не все пирожное, а совсем чуть-чуть. Очень медленно и смакуя.

После того, как настойчивая потребность в сладостях вас покинет, можно ввести в рацион немного темного шоколада, фрукты.

Убрать лишний кофеин. Избыток кофеина усугубляет симптомы сахарозависимости, так что начните ограничивать себя 1 чашкой кофе в день, а лучше вообще перейти на чай.

Принимать витамины. Бедная питательными веществами пища вызывает желание поесть в целом и тягу к сладкому в частности. Поэтому не стоит пренебрегать мультивитаминными комплексами. При лечении сахарозависимости особенно важны: магний, йод, хром, витамин С, B6, D. Полезно дополнять витаминный комплекс приемом рыбьего жира.

Выбирать цельные продукты. Это непереработанные фрукты, овощи, зерновые и мясо. Большинство из них имеет низкий гликемический индекс и не подпитывает желание съесть сладкого.

Следить за гликемическим индексом продуктов. Продукт с гликемическим индексом выше 85 поднимает сахар в крови очень быстро, а если гликемический индекс ниже 30, уровень сахара практически не растет.

Пить воду. Вода помогает организму выводить токсины. Сколько воды надо выпивать за день? Время от времени проверяйте рот и губы. Если они сухие, значит, влаги не хватает и надо больше пить.

Спать. Достаточный сон оптимизирует уровень энергии в организме, уменьшает аппетит и наносит удар по тяге к сладкому.

Использовать сахарозаменители

Стевия. Вещество стевиозид, получаемый из листьев сладкой травы стевии в 200 раз слаще сахара, а содержит всего 0,2 Ккал на 1 г (сахар содержит 4 Ккал на 1 грамм). Есть одно но: стевиозид нельзя употреблять вместе с препаратами, понижающими уровень сахара в крови.

Эритрит. Он содержится в дыне, сливах, грушах и винограде. В промышленных условиях эритрит получают из крахмалсодержащего сырья, например, кукурузы или тапиоки. Это вещество также малокалорийно, а на вкус – очень похоже на сахар.

Интересные факты

От 11 до 20 граммов сахара содержится в сухих хлопьях с молоком. Это всё равно что есть конфеты на завтрак!

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Гормон радости содержится в шоколаде, успокоительные для нервов углеводы - в пирожных, поэтому нам так хочется сладенького. Но первое можно заменить сливами и бананами, а второе - картошкой.