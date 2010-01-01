



Во многих торговых точках, расположенных в пределах 250 м от учебных заведений, используется скрытая реклама табака, направленная на детей. Об этом говорят результаты исследования "Продажа табачных изделий в торговых точках, расположенных вблизи начальных школ и гимназий Кишинева и Бельц".



Как передает "ИНФОТАГ", зампредседателя Ассоциация студентов и резидентов в сфере медицины Центра политики и исследований в области здравоохранения (Центр PAS) Валерия Цуркан сказала на пресс-конференции в пятницу, что "несмотря на запрет рекламы сигарет, табачные компании находят лазейки для повышения продаж и пропаганды курения среди молодежи".



В рамках исследования проверено 533 точки розничной торговли вблизи школ, в 60% из которых продают сигареты. В 35% случаев на витринах не помещены информационные панно о запрете продажи табачных изделий лицам младше 18 лет.



Член PAS Кристина Уросой сказала, что в 68% случаев витрина с сигаретами была подсвечена, а более половины торговых точек выставляют пачки сигарет так, чтобы закрыть предупреждения о вреде для здоровья.



"Однако большинство торговцев, в основном, соблюдают запрет на рекламу табака. Только в 14% магазинах реклама табачных изделий присутствует в виде зажигалок с логотипом табачной компании и подставок для денег с изображением пачки сигарет", - сообщила она.



По мнению активистов, необходимо четко регламентировать место расположения пачек с сигаретами на витрине, поскольку большинство продавцов размещают их на уровне глаз детей, рядом с игрушками, сладкой водой и другими привлекательными для детей товарами.



