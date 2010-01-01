Залог здоровья. Чем полезен чеснок?
Ученые и диетологи всего мира периодически составляют списки продуктов, наиболее полезных для человека. Но как бы ни менялся у разных исследователей «продовольственный состав» такого списка, в него непременно входит чеснок. Целебные свойства чеснока неоспоримо доказаны на протяжении тысячелетий и в ходе многочисленных научных исследований.
Мы привыкли считать чеснок исконно русским продуктом. Но его родиной, как и множества других пряностей, является Средняя Азия, скорее всего – Туркмения. Еще 4 тысячи лет назад чеснок выращивали в странах Средней Азии, а также в Южной Азии – Пакистане и в Западной Азии – Иране.
Если покопаться в истории, то из всех народов чеснок не жаловали только древние римляне и греки. Древние индийцы не употребляли его в пищу, но ценили его лечебные свойства. У большинства же этносов чеснок являлся и до сих пор является непременной составляющей национальной кухни, в том числе и русской.
Что полезного в чесноке?
О пользе чеснока наверняка слышали все. В первую очередь о нём вспоминают во время эпидемии гриппа. Ведь чеснок обладает непревзойдёнными противовирусными свойствами, а содержащиеся в нём целебные вещества — фитонциды — помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин — особое соединение, которое образуется при измельчении чесночных долек. Он не только убивает возбудителей болезней, но и оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, нормализирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет.
Кроме того, чеснок — настоящий кладезь витаминов и минералов. Женщинам, например, будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа — красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма (непременно расскажите об этом мужу).
А чтобы чеснок не приедался и не заставлял окружающих зажимать нос и избегать общения с вами, используйте рецепты блюд, в которых его запах будет практически незаметен.
12 целебных свойств чеснока
1. Бактерицидные свойства чеснока
Чеснок способен убивать болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки. В средние века в Европе чесноком пытались спасаться от чумы и холеры. При наружном применении чеснок ускоряет восстановление поврежденных тканей.
2. Для сердца и сосудов
Чеснок повышает силу сокращений сердечной мышцы, заставляя сердце работать эффективно и экономно.
Препятствуя образованию холестерина, предупреждает развитие атеросклероза. Предохраняя сосуды от поражений, снижает риск образования тромбов. Кроме того, чеснок снимает спазм сосудов и понижает артериальное давление.
3. Для бронхо-легочных заболеваний
Чеснок уменьшает воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, разжижает мокроту и способствует ее отделению.
4. Чеснок и онкология
Чеснок способен предотвратить развитие многих видов рака, в том числе и «рака курильщика». Он убивает раковые клетки в полости рта и бронхах. По силе воздействия на них некоторые исследователи приравнивают чеснок к химиотерапии. Многолетние наблюдения за курильщиками позволили сделать потрясающий вывод: если 2 раза в неделю съедать по 1-й головке чеснока, риск развития рака снижается без малого на одну треть.
5. Чеснок как стимулятор иммунитета
Чеснок стимулирует активность иммунных клеток и повышает способность организма противостоять различным заболеваниям.
6. Для пищеварительного тракта
Чеснок стимулирует выработку пищеварительных ферментов, положительно воздействует на мускулатуру кишечника и способствует нормальному усвоению пищи.
7. Для печени
Чеснок обеспечивает своевременную эвакуацию желчи из желчного пузыря, чем препятствует ее сгущению и образованию камней.
8. Для мужчин и женщин
Чеснок активизирует деятельность мужских и женских половых желез. Выделяясь с мочой, его полезные вещества дезинфицируют мочеполовую систему, снижая риск развития воспалительных процессов.
9. Чеснок и слабоумие
Содержащийся в чесноке витамин РР предупреждает старческое слабоумие.
10. Антигельминтное свойство чеснока
С давних пор чеснок известен как эффективное средство для избавления от глистов.
11. Чеснок – залог долголетия
Целебные свойства чеснока способствуют активному долголетию.
12. Авитаминоз и цинга
Чеснок является отличным средствам борьбы с авитаминозом и цингой. Это свойство чеснока было хорошо известно еще первым мореплавателям, которые брали на борт корабля большие запасы чеснока. Да и сегодня, несмотря на богатый выбор поливитаминов, полярники и жители северных регионов не отказываются от этого ароматного и полезного продукта.
Способствует ли чеснок похудению? Вопрос спорный. С одной стороны, он ускоряет обмен веществ, с другой – улучшает аппетит.
Чеснок в народной медицине
В арсенале народной медицины найдутся «чесночные» рецепты от любого заболевания:
Чеснок с лимоном используется для лечения атеросклероза и остеохондроза.
Чеснок с молоком употребляют в виде клизм для избавления от глистов. Сок чеснока с молоком пьют для расширения сосудов и снижения давления.
Отвар чеснока с медом принимают для повышения гемоглобина.
Печеный чеснок со сливочным маслом прикладывают к опухолям и нарывам.
Свекла с чесноком полезна при тех же заболеваниях, которые лечатся с помощью чеснока, поскольку состав этих двух овощей во многом схож. При этом надо учитывать, что свекла имеет высокий гликемический индекс. Поэтому лучше заправлять эту смесь лимонным соком и употреблять в меру.
Полезен ли вареный, сушеный или маринованный чеснок? Анализ рецептов официальной и народной медицины показывает, что подавляющая их часть основана на применении свежего чеснока. При сушке, консервировании и долгой тепловой обработке чеснок теряет почти все свои полезные качества. Поэтому для лечения употреблять его надо в свежем виде.
Популярные рецепты
Имбирный чай с чесноком
Этот напиток особенно популярен в странах Азии. Он помогает избавиться от лишнего веса.
Состав: корень имбиря — кусочек длиной около 4 см, чеснок — 2 зубчика, вода.
Приготовление: имбирь и чеснок измельчить (нарезать кусочками или тонкими полосками), залить 2 л кипятка и настаивать в течение 1 часа на водяной бане или в термосе. Процедить и пить в течение дня небольшими порциями.
Маринованный чеснок с мёдом
Это быстрый рецепт: чеснок можно есть уже через сутки, но хранить его необходимо в холодильнике. Специфический острый запах практически отсутствует.
Состав: чеснок — 4–5 головок.
Для маринада: сметана 20%-ной жирности (или выше) — 150 г, мёд — 2 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л. (50–70 мл), любые сухие пряные травы (орегано, базилик и т. п.) — 1 ч. л., соль — ½ ч. л.
Приготовление: разделить чеснок на дольки и очистить их. Смешать в кастрюле ингредиенты для маринада, довести смесь до кипения, добавить чеснок и подержать на огне ещё 2–3 минуты. Затем переложить в банку, остудить и убрать в холодильник.
Чеснок и противопоказания
Чеснок нельзя потреблять при следующих заболеваниях:
- язва желудка и 12-перстной кишки;
- гастрит с повышенной кислотностью;
- заболевания печени;
- заболевания поджелудочной железы;
- заболевания почек;
- геморрой;
- эпилепсия;
- гипертония;
- астма;
- в число противопоказаний входит и беременность.
Полезный совет
Чтобы удалить неприятный запах от съеденного чеснока, нужно запить его молоком. Источником запаха является вещество, которое не переваривается пищеварительными ферментами и выделяется через легкие, с потом и мочой. Но в молочных жирах оно растворяется и перестает источать запах.
Узнав о целебных свойствах чеснока, не спешите готовить из него «волшебные» снадобья – это небезопасно. В данном вопросе лучшие советчики – лечащий врач и Ваше благоразумие. И помните, что чеснок – всего лишь вспомогательное средство к лекарствам и процедурам, назначенным доктором.
Знаете ли вы?
Целебные свойства чеснока известны людям уже не одну тысячу лет. Например, в Китае иероглиф, обозначающий чеснок, считается одним из самых древних. А во время строительства знаменитых египетских пирамид именно чеснок использовался для предотвращения эпидемий среди многочисленной армии строителей. Этим овощем не брезговали даже герои Гомера: и неуязвимый Ахилл, и хитроумный Одиссей распространяли вокруг себя аромат чеснока.