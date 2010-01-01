Ученые и диетологи всего мира периодически составляют списки продуктов, наиболее полезных для человека. Но как бы ни менялся у разных исследователей «продовольственный состав» такого списка, в него непременно входит чеснок. Целебные свойства чеснока неоспоримо доказаны на протяжении тысячелетий и в ходе многочисленных научных исследований.

Мы привыкли считать чеснок исконно русским продуктом. Но его родиной, как и множества других пряностей, является Средняя Азия, скорее всего – Туркмения. Еще 4 тысячи лет назад чеснок выращивали в странах Средней Азии, а также в Южной Азии – Пакистане и в Западной Азии – Иране.

Если покопаться в истории, то из всех народов чеснок не жаловали только древние римляне и греки. Древние индийцы не употребляли его в пищу, но ценили его лечебные свойства. У большинства же этносов чеснок являлся и до сих пор является непременной составляющей национальной кухни, в том числе и русской.

Что полезного в чесноке?

О пользе чеснока наверняка слышали все. В первую очередь о нём вспоминают во время эпидемии гриппа. Ведь чеснок обладает непревзойдёнными противовирусными свойствами, а содержащиеся в нём целебные вещества — фитонциды — помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин — особое соединение, которое образуется при измельчении чесночных долек. Он не только убивает возбудителей болезней, но и оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, нормализирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает иммунитет.

Кроме того, чеснок — настоящий кладезь витаминов и минералов. Женщинам, например, будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа — красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма (непременно расскажите об этом мужу).

А чтобы чеснок не приедался и не заставлял окружающих зажимать нос и избегать общения с вами, используйте рецепты блюд, в которых его запах будет практически незаметен.

12 целебных свойств чеснока

1. Бактерицидные свойства чеснока

Чеснок способен убивать болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки. В средние века в Европе чесноком пытались спасаться от чумы и холеры. При наружном применении чеснок ускоряет восстановление поврежденных тканей.

2. Для сердца и сосудов

Чеснок повышает силу сокращений сердечной мышцы, заставляя сердце работать эффективно и экономно.

Препятствуя образованию холестерина, предупреждает развитие атеросклероза. Предохраняя сосуды от поражений, снижает риск образования тромбов. Кроме того, чеснок снимает спазм сосудов и понижает артериальное давление.

3. Для бронхо-легочных заболеваний

Чеснок уменьшает воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, разжижает мокроту и способствует ее отделению.

4. Чеснок и онкология

Чеснок способен предотвратить развитие многих видов рака, в том числе и «рака курильщика». Он убивает раковые клетки в полости рта и бронхах. По силе воздействия на них некоторые исследователи приравнивают чеснок к химиотерапии. Многолетние наблюдения за курильщиками позволили сделать потрясающий вывод: если 2 раза в неделю съедать по 1-й головке чеснока, риск развития рака снижается без малого на одну треть.

5. Чеснок как стимулятор иммунитета

Чеснок стимулирует активность иммунных клеток и повышает способность организма противостоять различным заболеваниям.

6. Для пищеварительного тракта

Чеснок стимулирует выработку пищеварительных ферментов, положительно воздействует на мускулатуру кишечника и способствует нормальному усвоению пищи.

7. Для печени

Чеснок обеспечивает своевременную эвакуацию желчи из желчного пузыря, чем препятствует ее сгущению и образованию камней.

8. Для мужчин и женщин

Чеснок активизирует деятельность мужских и женских половых желез. Выделяясь с мочой, его полезные вещества дезинфицируют мочеполовую систему, снижая риск развития воспалительных процессов.

9. Чеснок и слабоумие

Содержащийся в чесноке витамин РР предупреждает старческое слабоумие.

10. Антигельминтное свойство чеснока

С давних пор чеснок известен как эффективное средство для избавления от глистов.

11. Чеснок – залог долголетия

Целебные свойства чеснока способствуют активному долголетию.

12. Авитаминоз и цинга

Чеснок является отличным средствам борьбы с авитаминозом и цингой. Это свойство чеснока было хорошо известно еще первым мореплавателям, которые брали на борт корабля большие запасы чеснока. Да и сегодня, несмотря на богатый выбор поливитаминов, полярники и жители северных регионов не отказываются от этого ароматного и полезного продукта.

Способствует ли чеснок похудению? Вопрос спорный. С одной стороны, он ускоряет обмен веществ, с другой – улучшает аппетит.

Чеснок в народной медицине

В арсенале народной медицины найдутся «чесночные» рецепты от любого заболевания:

Чеснок с лимоном используется для лечения атеросклероза и остеохондроза.

Чеснок с молоком употребляют в виде клизм для избавления от глистов. Сок чеснока с молоком пьют для расширения сосудов и снижения давления.

Отвар чеснока с медом принимают для повышения гемоглобина.

Печеный чеснок со сливочным маслом прикладывают к опухолям и нарывам.

Свекла с чесноком полезна при тех же заболеваниях, которые лечатся с помощью чеснока, поскольку состав этих двух овощей во многом схож. При этом надо учитывать, что свекла имеет высокий гликемический индекс. Поэтому лучше заправлять эту смесь лимонным соком и употреблять в меру.

Полезен ли вареный, сушеный или маринованный чеснок? Анализ рецептов официальной и народной медицины показывает, что подавляющая их часть основана на применении свежего чеснока. При сушке, консервировании и долгой тепловой обработке чеснок теряет почти все свои полезные качества. Поэтому для лечения употреблять его надо в свежем виде.

Популярные рецепты

Имбирный чай с чесноком

Этот напиток особенно популярен в странах Азии. Он помогает избавиться от лишнего веса.

Состав: корень имбиря — кусочек длиной около 4 см, чеснок — 2 зубчика, вода.

Приготовление: имбирь и чеснок измельчить (нарезать кусочками или тонкими полосками), залить 2 л кипятка и настаивать в течение 1 часа на водяной бане или в термосе. Процедить и пить в течение дня небольшими порциями.

Маринованный чеснок с мёдом

Это быстрый рецепт: чеснок можно есть уже через сутки, но хранить его необходимо в холодильнике. Специфический острый запах практически отсутствует.

Состав: чеснок — 4–5 головок.

Для маринада: сметана 20%-ной жирности (или выше) — 150 г, мёд — 2 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л. (50–70 мл), любые сухие пряные травы (орегано, базилик и т. п.) — 1 ч. л., соль — ½ ч. л.

Приготовление: разделить чеснок на дольки и очистить их. Смешать в кастрюле ингредиенты для маринада, довести смесь до кипения, добавить чеснок и подержать на огне ещё 2–3 минуты. Затем переложить в банку, остудить и убрать в холодильник.

Чеснок и противопоказания

Чеснок нельзя потреблять при следующих заболеваниях:

язва желудка и 12-перстной кишки;

гастрит с повышенной кислотностью;

заболевания печени;

заболевания поджелудочной железы;

заболевания почек;

геморрой;

эпилепсия;

гипертония;

астма;

в число противопоказаний входит и беременность.

Полезный совет

Чтобы удалить неприятный запах от съеденного чеснока, нужно запить его молоком. Источником запаха является вещество, которое не переваривается пищеварительными ферментами и выделяется через легкие, с потом и мочой. Но в молочных жирах оно растворяется и перестает источать запах.

Узнав о целебных свойствах чеснока, не спешите готовить из него «волшебные» снадобья – это небезопасно. В данном вопросе лучшие советчики – лечащий врач и Ваше благоразумие. И помните, что чеснок – всего лишь вспомогательное средство к лекарствам и процедурам, назначенным доктором.

Знаете ли вы?

Целебные свойства чеснока известны людям уже не одну тысячу лет. Например, в Китае иероглиф, обозначающий чеснок, считается одним из самых древних. А во время строительства знаменитых египетских пирамид именно чеснок использовался для предотвращения эпидемий среди многочисленной армии строителей. Этим овощем не брезговали даже герои Гомера: и неуязвимый Ахилл, и хитроумный Одиссей распространяли вокруг себя аромат чеснока.